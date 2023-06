Francis Suarez de Miami cherche à devenir le premier maire en exercice à être président

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Dans un champ présidentiel républicain de 2024 rempli de candidats à long terme, le maire de Miami, Francis Suarez, est peut-être – sur le papier en tout cas – le plus long plan de tous.

Aucun maire en exercice n’a jamais été élu président des États-Unis, un poste qui a toujours été remporté par des gouverneurs, des vice-présidents, des sénateurs ou des secrétaires de cabinet. Certains anciens maires sont devenus commandant en chef, mais seulement après avoir occupé des postes de haut niveau.

Rien de tout cela n’a dissuadé Suarez, qui a annoncé sa campagne la semaine dernière en parlant de son expérience à la tête de la ville d’environ 450 000 habitants. Être maire de Miami pendant deux mandats, a-t-il dit, l’a aidé à comprendre et à affronter les problèmes auxquels sont confrontés la plupart des Américains, tels que la criminalité et l’itinérance. Dans la vidéo de son coup d’envoi, Suarez est allé courir devant sa maison d’enfance et son lycée et a parlé de son bilan en matière de réduction des impôts et d’expansion de l’économie technologique de Miami.

« A Miami, nous avons cessé d’attendre que Washington mène », a déclaré Suarez.

L’avocat d’entreprise et immobilier de 45 ans, ancien président de la Conférence des maires des États-Unis, est en compétition pour la nomination contre deux autres résidents de Floride – l’ancien président Donald Trump et le gouverneur Ron DeSantis. Ils ont toujours été respectivement premier et deuxième lors des premières élections primaires, bien devant le reste du peloton.

Jusqu’à présent, cela a rendu difficile la percée des autres candidats. Parmi eux figurent l’ancien vice-président Mike Pence, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, l’animateur de radio Larry Elder et l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy.

Tout au long de l’histoire des États-Unis, seuls trois présidents étaient d’anciens maires, bien que chacun – Andrew Johnson, Grover Cleveland et Calvin Coolidge – ait occupé des postes tels que gouverneur ou vice-président entre les deux. Et bien que le champ principal de cette année soit bondé et que les chances pour un maire en exercice soient longues, il existe un précédent récent à la fois pour qu’un maire devienne un candidat majeur et pour une personne sans expérience gouvernementale du tout pour devenir président.

Trump, un homme d’affaires et ancienne star de la télé-réalité, est la seule personne élue président sans jamais avoir servi dans la fonction publique ou dans l’armée.

Lors du cycle électoral de 2020, Pete Buttigieg – le jeune maire de South Bend, Indiana – a été la plus grande réussite surprise de la primaire démocrate. Connu pendant la campagne sous le nom de «maire Pete», il a obtenu une première place dans les premiers caucus de l’Iowa et une deuxième place serrée dans le New Hampshire avant de se débattre dans des États plus divers et d’abandonner pour soutenir Joe Biden.

Lorsque Biden a remporté la présidence, il a fait appel à Buttigieg pour être son secrétaire aux transports, et Buttigieg est désormais considéré comme l’un des futurs candidats présidentiels les plus prometteurs du parti.

Buttigieg s’est fortement appuyé sur son expérience de maire dans sa campagne, y compris son propre travail pour transformer une ville de Rust Belt qui était autrefois décrite comme «mourante» en raison de l’arrêt de la fabrication. Il aimait dire aux électeurs que Washington devrait fonctionner davantage comme les meilleures villes américaines.

Les électeurs ont apprécié qu’être maire soit un travail pratique et que les maires soient responsables envers les électeurs d’une manière que les sénateurs et les gouverneurs ne le sont pas, a déclaré Lis Smith, un conseiller principal de la campagne de Buttigieg qui a façonné ses communications depuis le début. L’une des répliques préférées de Buttigieg pendant sa campagne concernait la façon dont il rencontrait fréquemment ses électeurs à l’épicerie. Le fait que Buttigieg n’était pas un produit de Washington « était également très, très attrayant pour les électeurs », a déclaré Smith.

« Les électeurs républicains et démocrates n’ont pas grand-chose en commun ces jours-ci, mais je pense qu’une chose qu’ils partagent est leur dégoût pour la politique de Washington et les politiciens de Washington », a déclaré Smith.

Mais Smith a également averti que si les maires peuvent revendiquer le mérite de toutes les choses qui vont bien dans leur communauté, ils portent également la responsabilité des choses qui tournent mal.

Buttigieg a vécu cela lorsqu’un policier blanc de South Bend a abattu un homme noir, incitant le maire à s’éloigner de la campagne afin qu’il puisse répondre non seulement à la fusillade, mais aussi aux questions sur les inégalités raciales et les tensions entre les résidents noirs et la police à South Bend . Cela, a déclaré Smith, « était de loin la partie la plus difficile » de sa candidature.

Suarez, le fils du premier maire de Miami né à Cuba et le seul candidat hispanique dans la course, pense qu’il peut aider le parti à mieux séduire les électeurs hispaniques. Il promeut également sa jeunesse relative par rapport au reste du domaine – dont la plupart ont entre 50 et 70 ans – en disant qu’il représente le «changement générationnel» dont l’Amérique a besoin.

« Il est temps pour un dirigeant qui puisse se connecter avec des segments de notre pays que les républicains ont historiquement perdus », a déclaré Suarez lors d’un discours sur sa campagne présidentielle à la bibliothèque Ronald Reagan en Californie jeudi soir.

Puis, répétant brièvement ses références en tant que leader de Miami, il glissa un instant en mode maire.

« Je crois que cette ville a besoin de plus qu’un crieur ou un combattant », a déclaré Suarez, substituant apparemment « ville » à « pays ».

« Je crois qu’il a besoin d’un serviteur. Il a besoin d’un maire.