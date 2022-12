Francis Ngannou se rapproche du combat de Jon Jones l’année suivante dans les limbes qui a commencé avec Dana White refusant apparemment de lui donner le titre des poids lourds à l’UFC 270 et a inclus un drame contractuel et un discours croisé de Tyson Fury

Francis Ngannou est sur le point de faire un retour triomphal dans l’octogone après avoir passé la majeure partie de 2022 dans les limbes à la suite d’une retombée avec les cuivres de l’UFC.

Le champion des poids lourds a démarré son année sur les chapeaux de roue en unifiant la division avec une victoire impressionnante sur le tenant du titre par intérim Ciryl Gane le 23 janvier.

Getty Ngannou a commencé l’année en consolidant sa position de roi des poids lourds

Ngannou a montré sa lutte en constante amélioration dans le combat qui était techniquement le dernier de son contrat actuel avec la première promotion de MMA.

Normalement, le président de l’UFC, Dana White, enroule le titre autour du vainqueur d’un combat de championnat et il l’a fait plus tôt dans la soirée lorsque Deiveson Figueiredo a battu Brandon Moreno pour la couronne des poids mouches de l’UFC.

Cependant, il n’a pas présenté le titre incontesté des poids lourds à Ngannou. Mick Maynard, vice-président des relations avec les talents pour l’UFC, était l’homme qui a plutôt bouclé la ceinture autour de Ngannou.

Beaucoup pensaient que White était ennuyé que Ngannou soit resté son champion des poids lourds alors qu’ils étaient au milieu d’une bataille contractuelle houleuse qui fait toujours rage aujourd’hui.

Le patron de l’UFC a rapidement mis fin aux rumeurs assez rapidement.

White a déclaré à Laura Sanko: “En fait, je suis sorti de l’arène juste après l’événement co-principal parce qu’il se passait des choses auxquelles je m’occupais.

Getty Dana White est allé AWOL après l’événement principal de l’UFC 270

GETTY Ngannou a été contraint de répondre à des questions sur les raisons pour lesquelles le patron de l’UFC ne lui a pas remis le titre incontesté

«Pour que quiconque pense que je montrais un manque de respect envers Francis, j’ai vu Francis toute la semaine, bande d’idiots. Je lui ai serré la main. Je lui ai dit bonjour. J’étais là-bas pour les regards indiscrets, tout ça.

Malgré le fait que son contrat a techniquement expiré après l’UFC 270, Ngannou reste lié à la promotion jusqu’à la fin de 2022 en raison d’une “clause de championnat”.

Le joueur de 36 ans a annoncé son intention de s’absenter pour le reste de l’année après subissant une intervention chirurgicale sur un problème de genou persistant qu’il voulait résoudre pendant que sa direction travaillait sur un nouveau contrat.

En avril, sa relation avec l’UFC semblait être très tendue lorsqu’il a sauté sur le ring avec le champion poids lourd WBC Tyson Fury pour parler d’un combat croisé potentiel.

Ngannou a exprimé son désir de boxer The Gypsy King, Anthony Joshua et Deontay Wilder et veut qu’il soit écrit dans son contrat que l’UFC l’aidera à faire de tels combats.

Cela s’est avéré être une pierre d’achoppement dans les négociations qui continuent de gronder alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle année, mais semblent aller quelque part sur la base des commentaires les plus récents de White.

Chaîne YouTube de premier rang Le champion de l’UFC semblait destiné à un combat avec Tyson Fury

@jonnybones (Instagram) Mais maintenant, il semble que Jon Jones sera le prochain

Le patron de l’UFC a déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci: “Je pense que nous allons dans la bonne direction avec Francis.

“Il ne fait aucun doute que c’est là que Francis devrait être, et Francis devrait terminer son héritage ici à l’UFC. Je pense que nous sommes sur le point de le faire.

Si Ngannou décide de rester avec l’UFC, les fans peuvent s’attendre à un combat épique avec l’ancien champion des mi-lourds et Hall of Famer, Jon Jones.

‘Bones’ n’a pas combattu depuis février 2020, lorsqu’il a battu Dominick Reyes par décision de défendre sa ceinture de 205 livres qu’il a abandonnée peu de temps après pour poursuivre une carrière chez les poids lourds.

Cependant, le processus de gonflement et son propre différend contractuel avec l’UFC l’ont tenu à l’écart depuis, mais il n’est pas prêt à revenir à l’action.

Adepte du MMA a récemment rapporté que Jones reviendrait à l’UFC 285, le 5 mars à Las Vegas et que Ngannou pourrait bien être son adversaire si tout continue d’aller dans la bonne direction avec ses pourparlers contractuels.