Francis Ngannou a surpris le monde contre Tyson Fury, mais les juges ont surpris Francis Ngannou.

Lors d’un match de boxe croisé samedi à Riyad, en Arabie Saoudite, Ngannou a perdu une décision partagée serrée contre Fury. La décision a été contestée par certains, dont Ngannou, qui pense qu’il aurait dû obtenir le feu vert lors de ses débuts en boxe professionnelle.

“S’il était honnête, (Fury) dirait que j’ai gagné ce combat”, a déclaré Ngannou dans une interview d’après-combat avec son partenaire de diffusion. ESPN. « J’ai gagné ce combat. Cela ne fait aucun doute. Même avant d’arriver ici, je savais que si ce combat aboutissait à une décision, je ne gagnerais pas – non pas parce que je n’avais pas fait le bien, (mais) parce que je suis le nouveau venu dans la maison. Je viens ici et je veux juste me lancer dans les affaires des gens. Il existe une structure commerciale et vous devez faire beaucoup pour la détruire. … Je ne m’attendais pas seulement à gagner comme ça dans une décision. Mais c’est comme ça. Je fais mon travail. Je sais que j’ai fait tout ce que j’aurais pu faire. J’ai fait de mon mieux. Peut-être que la prochaine fois, je devrais faire mieux pour convaincre les gens.

Ngannou, qui a renversé Fury de manière choquante avec un crochet du gauche au troisième tour, a reçu une carte de score de 95-94 du juge Ed Garner. Les juges Alan Krebs (95-94) et Juan Carlos Pelayo (96-93) ont marqué le combat en faveur de Fury.

Même si le livre des records porte un « W » à côté du nom de Fury, Ngannou pense qu’il a acquis une expérience inestimable lors de sa première sortie en boxe – la première d’une longue série potentielle.

“C’est vraiment la première fois que je me bats et que je fais un match de boxe de 10 rounds de boxe droite”, a déclaré Ngannou. « Je me dis que je n’ai pas fait de mal face au numéro 1 mondial des poids lourds. Je vais juste revenir en arrière et me concentrer là-dessus et avoir au moins cette expérience pour y travailler – ce sentiment de travailler avec et de me préparer pour la prochaine fois, parce que je pense que cela me rend encore plus excité et avide de prouver J’ai été blessé, mais j’ai réalisé que je pouvais mordre.

Pour l’instant, Ngannou ne s’engage ni dans le MMA ni dans la boxe. Il s’engage envers les deux. Quant à son prochain mouvement, il est un peu trouble. Ngannou a signé avec le PFL en mai et prévoit d’honorer ce contrat avec un combat de MMA dans un avenir proche.

“Je suis une combinaison (combattant)”, a déclaré Ngannou. “Je peux faire les deux. Rien ne m’empêche de faire les deux. Si j’ai les compétences pour les deux, pourquoi pas ? Pour le moment, j’ai un accord avec PFL. J’ai l’intention de combattre à nouveau le MMA. Je l’aime. Non pas que je sois plus à l’aise, mais j’aime toujours ça. Je ferai peut-être des combats de MMA, mais je vais quand même faire de la boxe. Je n’ai jamais eu l’intention de m’avancer, de me battre et de sortir. Ce n’était pas du tout prévu – jamais. Le plan reste le même.

« … Je vais vraiment me battre en février ou mars. Ce sera peut-être dans la cage ou sur le ring, mais je vais me battre. J’ai déjà les deux, et nous travaillons sur ce qui fonctionnera mieux.

Quelle que soit la façon dont il est tourné, Ngannou semble gagner le respect de tous les coins de l’univers des sports de combat. Si cela est faux et que le doute demeure dans l’esprit de certains, Ngannou ne se concentre pas sur les porteurs de pensées négatives.

“Un sceptique est un sceptique”, a déclaré Ngannou. « Ils sont censés douter. Peu importe ce qui arrive, ils vont douter. Alors ne vous concentrez pas sur les sceptiques, concentrez-vous sur la confiance en vous. Concentrez-vous sur votre confiance en vous-même au lieu de vous concentrer sur les autres personnes autour de vous. … Certains doutent. Certaines personnes détestent. C’est exactement ce qu’ils sont censés faire. Ils sont comme un serpent. Ils sont faits pour mordre. Alors toi, tu es censé faire ce que tu fais. Vous faites votre merde et ils font leur merde. Je ne peux rien y faire.

