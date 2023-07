Francis Ngannou et Tyson Fury annoncent un match de boxe

Dans une intrigue bizarre, Francis Ngannou affrontera le champion des poids lourds Tyson Fury en octobre en Arabie saoudite.

Au cours des deux dernières années depuis le dernier combat de Francis Ngannou à l’UFC, il a taquiné un match croisé de boxe. Soyons honnêtes ici, les combattants ont entendu combien Jake Paul gagnait et voulait entrer immédiatement. Une mauvaise nuit pour Jake Paul lui ramène huit chiffres à la maison et une bonne nuit à l’UFC ne rapporterait qu’un faible six chiffres. Nous ne pouvons pas chercher plus loin que Francis quittant l’UFC pour obtenir la confirmation qu’il veut le sac plus que toute autre chose. La bonne nouvelle est qu’il est libre d’explorer ces options, la mauvaise nouvelle est qu’il affrontera l’actuel champion des poids lourds, Tyson Fury.

Selon ESPN, il n’y avait pas d’autre option pour Fury sur la table. Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a révélé qu’il avait tenté de conclure des accords avec Anthony Joshua, Oleksandr Usyk et Andy Ruiz. Cependant, chacun d’entre eux a essentiellement fui la fumée. Sa main a été forcée de donner à Fury une autorisation spéciale pour un combat de son choix.

« J’ai hâte de revenir là-bas sous les lumières », a déclaré Fury dans un communiqué. « J’ai hâte de montrer au monde que The Gypsy King est le plus grand combattant de sa génération dans une bataille épique avec un autre maître de son art. » « Mon rêve a toujours été de boxer, et de boxer le meilleur », a déclaré Ngannou dans son communiqué. « Après être devenu le champion incontesté des poids lourds MMA, c’est l’occasion pour moi de réaliser ce rêve et de consolider ma position d’homme le plus méchant de la planète. »

Le match aura lieu le 28 octobre à Riyad, en Arabie saoudite, conformément aux règlements de boxe. Apparemment, le combat durera également 10 rounds. Ce n’est pas comme Conor McGregor et Floyd Mayweather, mais cela fera toujours un événement intéressant. La vraie question est : les gens voudront-ils payer pour assister au combat ?