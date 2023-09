Francis Ngannou dit qu’il pense que Tyson Fury a triché avec ses gants contre Deontay Wilder

Francis Ngannou a laissé entendre qu’il craignait que Tyson Fury puisse tricher avec ses gants lors de leur combat.

Les deux hommes devraient s’affronter le 28 octobre, alors que le champion du monde des poids lourds WBC Fury et l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Ngannou s’affronteront selon les règles de la boxe.

1 Fury vs Ngannou aura lieu à Riyad, en Arabie Saoudite Crédit : Mikey Williams/Top Rank

Et Ngannou semble inquiet de la tricherie de Fury, après que Deontay Wilder a accusé « The Gypsy King » de s’être battu avec des gants trafiqués lors de leur deuxième combat en 2021, ainsi qu’un certain nombre d’autres excuses.

« Il est très délicat avec ses gants. Je pense qu’il triche », a déclaré Ngannou à Joe Rogan.

« Quand il a combattu Deontay Wilder, il s’en est plaint.

« J’ai entendu beaucoup de plaintes concernant ses gants, car ils n’avaient aucune protection…

« Ce n’est peut-être pas le cas, mais nous devons le vérifier. »

Cela étant dit, Fury a toujours nié avoir jamais altéré ses gants.

Et ce n’est pas quelque chose dont Ngannou devrait avoir à s’inquiéter, puisque les gants de Fury seront inspectés par la commission avant le combat.

Au lieu de cela, Ngannou devra se concentrer sur lui-même, car il a une tâche difficile en affrontant le numéro un des poids lourds au monde lors de ses débuts en boxe professionnelle.