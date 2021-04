Dans des images qui sont devenues virales en ligne, « The Predator » arrive à l’aéroport de la plus grande ville d’Afrique de l’Ouest, Doulala et reçoit un bouquet de fleurs avant d’être escorté à travers la foule par la police alors que sa fière mère tient la sangle lourde sur elle. épaule.

Le clip passe ensuite dans les rues de la métropole de trois millions de personnes, qui regorge de parieurs désespérés pour un aperçu du nouveau champion.

Avec le seul chemin ouvert pour une humble Toyota contenant Ngannou soulevant sa possession précieuse, les foules se battent avec la sécurité pour avoir une chance de se rapprocher de leur fils natal, qui a dû fuir en Europe par crochet ou par escroc pour réaliser son rêve de MMA. .

🇨🇲 @FrancisNgannou reçoit un accueil de héros à son retour au Cameroun! Le nouveau champion des poids lourds a mis la ceinture sur sa mère et a sillonné les rues de Douala! (🎥 @ckomentmagazine & @DidierLefa) pic.twitter.com/Esak79mSE6 – UFC sur BT Sport (@btsportufc) 28 avril 2021

C’est de ça qu’il s’agit!@francis_ngannou a offert la ceinture à sa mère et a rencontré la légende camerounaise Rigobert Song 🇨🇲 pic.twitter.com/jOZ86Usuuq – UFC sur BT Sport (@btsportufc) 28 avril 2021

Emprisonné pour avoir traversé la frontière marocaine et espagnole au-dessus de la mer, Ngannou était sans abri dans les rues de Paris avant de finalement se retrouver au gymnase Factory.

Alors que le véhicule parvient à démarrer, les fans le poursuivent en scandant, brandissant le drapeau officiel camerounais et des téléphones avec appareil photo qui prennent des clichés du bagarreur.

Offrant également la ceinture d’or à sa mère, la journée de Ngannou comprend une visite avec la légende du football Rigobert Song, qui a représenté leur patrie commune lors de quatre Coupes du monde avant de prendre sa retraite en tant que joueur le plus capé de l’équipe nationale.

Quelle nuit incroyable pour mon frère @ usman84kg!! Quelle amélioration dans son jeu de frappe! Il est connu comme lutteur, mais il a mis des gars dans une clinique de frappe d’une manière si propre et dominante. Donc, si vous ne pouvez pas le combattre et que vous ne pouvez pas le frapper, que pouvez-vous faire d’autre? pic.twitter.com/NB7AN4AjHD – Francis Ngannou (@francis_ngannou) 25 avril 2021

Pourtant, alors que Song a aidé les Lions indomptables à remporter la Coupe d’Afrique des nations à deux reprises, le succès mondial n’a jamais été au rendez-vous dans une carrière étincelante, et Ngannou a toutes les chances de le dépasser en tant que plus grand trésor sportif du pays.

Il pourrait y parvenir en rassemblant une série impressionnante de défenses de titre dans la catégorie de poids la plus imprévisible et la plus brutale de l’UFC, bien que les différends salariaux signifient que Ngannou attend actuellement d’apprendre qui sera son prochain adversaire.

Avec le roi des poids lourds légers Jon Jones accusé de s’être échappé d’une confrontation via des demandes de 30 millions de dollars pour rencontrer Ngannou dans l’octogone, une chance de venger l’autre perte de sa carrière – mis à part une défaite contre Miocic à l’UFC 220 en janvier 2018 – est le plus probable en affrontant Derrick Lewis.

« Nous avons essayé de travailler avec Jon et nous devons finalement passer à autre chose parce que de manière réaliste, et en toute honnêteté, Derrick Lewis est le gars qui mérite le combat, » a déclaré le président de l’UFC, Dana White, lorsqu’on lui a demandé à qui Ngannou affrontera le prochain podcast The Bill Simmons la semaine dernière.

« Derrick Lewis est un poids lourd, il a battu Francis Ngannou [already in 2018], il avait l’air bien lors de ses deux derniers combats, il est classé parmi les trois premiers, je pense, et il mérite le combat. «

Répondant aux affirmations de White sur son prix demandé extravagant, Jones a donné sa version de l’histoire.

Je n’ai jamais discuté de vouloir 30 millions avec toi ou Hunter @danawhite vous vous demandez simplement où vous avez entendu ce nombre? Quelqu’un vous parle-t-il en mon nom ou … – BONY (@JonnyBones) 23 avril 2021

« Je n’ai jamais discuté de 30 millions de dollars avec vous ou [Chief Business Officer] chasseur [Campbell]», a-t-il déclaré à White sur Twitter, en identifiant le chef de file de l’UFC.

« Vous vous demandez simplement où vous avez entendu ce numéro? Quelqu’un parle-t-il en mon nom ou… » Jones s’interrompit.

Alors que son partenaire de danse est en cours de décision, Ngannou est resté actif à l’UFC en assistant à son événement à guichets fermés à Jacksonsville le week-end dernier avant de rentrer chez lui.

Je veux aussi dire garde la tête haute, champion @MmaWeili. Vous êtes au sommet du top non seulement dans votre division mais chez toutes les femmes mma mais cela arrive dans le sport lorsque le meilleur chemin se croise. Vous serez de retour plus fort, je n’ai aucun doute. 💪🇨🇳 pic.twitter.com/zcf1TlRn3e – Francis Ngannou (@francis_ngannou) 25 avril 2021

Dans le coin de son compatriote africain Kamaru Usman pour la destruction au deuxième tour de Jorge Masvidal par le souverain des poids welters, Ngannou a également offert son soutien à Zhang Weili – qui a été soulagée de sa couronne de poids de paille grâce à un superbe coup de pied à la tête de Rose Namajunas.

« Vous êtes au sommet du top, non seulement dans votre division, mais dans tous les MMA féminins, » il a écrit en légende d’une photo du trio.

« Mais ça arrive dans le sport quand les meilleurs se croisent. Tu seras de retour plus fort, je n’ai aucun doute. »