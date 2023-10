Francis Lee, légende de Manchester City, est décédé à l’âge de 79 ans

Manchester City a annoncé que l’ancienne star Francis « Franny » Lee est décédée à l’âge de 79 ans. Lee est devenu une légende à City après avoir marqué 148 buts en 330 matchs au total avec le club. L’attaquant a contribué à apporter un titre de champion d’Angleterre à City en 1968. Il s’agissait du dernier triomphe de l’équipe dans l’élite jusqu’en 2012. Parallèlement à ce titre, Lee a également guidé City vers les trophées de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue en 1969 et 1970 respectivement.

La ville va ériger une statue de Francis Lee à l’extérieur du stade

« Franny est décédée tôt ce matin après une longue bataille contre le cancer », indique un communiqué officiel publié par City. « Son épouse Gill et ses enfants Charlotte, Jonny et Nik disent qu’il nous manquera beaucoup et aimeraient remercier tout le monde pour leurs aimables paroles. »

« Tout le monde à Manchester City souhaite présenter ses condoléances aux amis et à la famille de Francis en cette période très difficile. En signe de respect, les drapeaux autour du stade Etihad et de la City Football Academy sont en berne.

L’ancien club rendra hommage à Lee avec une minute d’applaudissements lors du prochain match

Parallèlement à ses succès à City, Lee a également joué pour Bolton Wanderers et Derby County. L’attaquant vedette a fait ses débuts avec Bolton à l’âge de 16 ans. Il a fini par marquer 106 buts en 220 matches pour le club avant de rejoindre City.

« Tous les Bolton Wanderers sont attristés d’apprendre le décès de l’ancien joueur Francis Lee à l’âge de 79 ans », peut-on lire dans le communiqué du club. « Lee a marqué 106 buts en seulement 210 apparitions pour les Blancos en tant qu’ailier ou avant-centre. »

« Les Wanderers rendront hommage à Lee lors du match à domicile de mardi soir contre Stevenage avec une minute d’applaudissements avant le coup d’envoi et les deux équipes porteront des brassards noirs. »

Après son passage à City, Lee a ensuite déménagé dans le comté de Derby. L’ancien international anglais n’a joué que deux saisons avec les Rams, mais les a aidés à remporter le titre de champion en 1974/75. Il s’agit de la deuxième victoire du club dans l’élite et de la dernière à ce jour.

PHOTO : IMAGO / Colorsport