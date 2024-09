Francis Ford Coppola sur les parallèles entre la chute de Rome et le déclin des États-Unis

De la même manière que les gens pourraient regarder Dracula de Bram Stoker à Halloween ou C’est une vie merveilleuse à Noël, Francis Ford Coppola rêve que chaque réveillon du Nouvel An, les gens regarderont son dernier film, Mégalopole.

Ce soir-là, au lieu de prendre la résolution d’arrêter de boire ou de fumer, le réalisateur imagine que les gens prendront la résolution d’avoir une conversation sur l’état du monde.

« Ce que je veux qu’ils disent, c’est : « Nous allons avoir une conversation [about] la société dans laquelle nous vivons – la seule à notre disposition – et discuter d’idées sur la manière dont nous pourrions rendre le monde meilleur », a déclaré Coppola. Q est Tom Power dans une interview. « Chaque nouvel an, c’est de cela qu’ils vont parler. Parce que s’ils le font, ils trouveront de bonnes solutions. »

Mégalopole est une fable romaine épique se déroulant dans une version fictive de la ville de New York, appelée New Rome. Il suit un artiste troublé mais brillant nommé Cesar Catilina (Adam Driver) qui cherche à reconstruire la métropole en décomposition pour en faire une utopie durable en utilisant un nouveau matériau appelé Megalon. Il rencontre des politiciens corrompus, des médias louches et des milliardaires dégénérés – cela vous dit quelque chose ?

Il y a plus de 40 ans, Coppola a eu l’idée de Mégalopole par envie de faire un film comparant la chute de Rome au déclin des États-Unis.

Alors que le film est sur le point de sortir, l’Amérique vit la même chose que Rome a vécue il y a des milliers d’années. -Francis Ford Coppola

« J’ai commencé à réaliser que l’Amérique, c’était Rome aujourd’hui », dit-il. « Cette Amérique a été fondée sur Rome : nous avons un Sénat, nous n’avons pas de roi, nous avons le droit romain, tout le monde sait ce que signifie le pro bono… J’ai donc eu cette idée de faire un film dans lequel nous sommes essentiellement Nouvelle Rome. Et ce qui est intéressant, c’est qu’au moment où le film est sur le point de sortir, l’Amérique vit la même chose que Rome a vécue il y a des milliers d’années et nous pourrions perdre la république.

Mais Coppola est plus optimiste que cynique, et le ton de Mégalopole reflète cela. De son point de vue, il n’y a aucun problème sur Terre qui ne puisse être résolu par l’ingéniosité et la créativité humaines. Tous les problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés – inégalités de richesse, autoritarisme, dégradation de l’environnement, etc. – pourraient être éradiqués si seulement le système pouvait être réparé d’abord.

« Nous vivons dans un monde de gens insatisfaits », dit-il à Power. « En d’autres termes, nous dépensons 7 000 milliards de dollars ou plus en publicité, vendant l’idée du bonheur. Eh bien, si votre entreprise consiste à vendre un peu de bonheur, les gens à qui vous vendez ne peuvent pas être heureux ; ils doivent le faire. être malheureux. Notre système dans lequel nous sommes impliqués maintient délibérément les êtres humains malheureux pour qu’ils achètent un peu de bonheur.

Coppola dit que le film déclare très clairement que l’utopie est la capacité de poser n’importe quelle question et simplement d’avoir une conversation.

« Tout ce que je dis, c’est que les horreurs de notre monde sont inutiles », explique-t-il. « C’est de notre système dont nous devons parler. Et ce n’est pas comme si nous devrions avoir le communisme – ces systèmes ont aussi des problèmes. Nous devons arrêter de vendre le bonheur et de garder les gens malheureux. »

