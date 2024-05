Francis Ford Coppola remet à George Lucas la Palme d’Or d’honneur

George Lucas et Francis Ford Coppola ont réfléchi sur leur lien de toujours lorsque le réalisateur de « Megalopolis » a remis au visionnaire de « Star Wars » la Palme d’Or d’honneur du Festival de Cannes samedi soir.

Avant que Lucas ne reçoive le prix, il a été accueilli au théâtre par une ovation debout de plusieurs minutes, au cours de laquelle il a levé le pouce à la foule et a eu les larmes aux yeux. Lorsque Coppola est monté sur scène, les deux hommes se sont embrassés et ont échangé quelques remarques privées.

Dans son discours, Coppola a rappelé sa première rencontre avec Lucas, qui l’avait suivi sur le tournage de son film « Finian’s Rainbow » en 1968.

« Heureux d’avoir quelqu’un de ma génération, je lui ai proposé de venir tous les jours, mais à une seule condition : qu’il fasse chaque jour une suggestion brillante, ce qu’il a toujours fait. Et c’est ainsi qu’a commencé une association qui a duré toute une vie », a déclaré Coppola. « Et il a continué encore et encore, marquant l’histoire du cinéma, l’histoire de l’histoire, l’histoire des affaires et maintenant l’histoire de France. »

Coppola a également mentionné la fois où Lucas a été rejeté par les propriétaires de la bande dessinée « Flash Gordon » alors qu’il avait proposé une adaptation cinématographique. « Il m’a regardé et il a dit : ‘Eh bien, je vais faire mon propre film, je l’appellerai ‘Star Battles’ ou ‘Star Wars’ ou quelque chose comme ça.’ Et c’est ce qu’il a fait, et ce faisant, il a risqué tout ce qu’il avait pour y parvenir », a déclaré Coppola. « Félicitations George, non seulement moi et tes nombreux amis sommes fiers de vous, mais le monde est là, fier de vous honorer. »

En acceptant le prix, Lucas a déclaré : « Je ne vous remercierai jamais assez parce que je ne suis qu’un enfant qui a grandi dans un vignoble à Modesto, en Californie, et qui tourne des films à San Francisco avec Francis. »

En repensant à ses près de 60 années dans l’industrie cinématographique, Lucas a ajouté que « c’est définitivement un monde différent » maintenant.

« En fait, je n’ai jamais réalisé de film à Hollywood en tant que réalisateur, c’est donc un véritable honneur d’être ici », a-t-il conclu. « Merci beaucoup. »

Lucas et Coppola se sont tenus la main alors qu’ils traversaient la scène pour prendre des photos ensemble avec le prix, se soutenant mutuellement de plusieurs manières.

Lors d’une conversation au festival vendredi, Lucas a réfléchi à certaines des critiques qu’il a reçues à propos des six premiers films « Star Wars » au fil des ans.

« Ils disaient : ‘Ce sont tous des hommes blancs' », a déclaré Lucas à propos des critiques du film. « La plupart des gens sont des extraterrestres ! L’idée est que vous êtes censé accepter les gens tels qu’ils sont, qu’ils soient grands et poilus, qu’ils soient verts ou autre. L’idée est que tous les gens sont égaux.

Le dernier opus d’Indiana Jones, The Dial of Destiny, a été présenté en première à Cannes l’année dernière, mais Lucas n’a pas assisté au festival, ce qui a rendu sa présence à la 77e édition encore plus spéciale. Au-delà de Coppola, Lucas rejoint cette année un certain nombre d’auteurs sur la Croisette, dont Paul Schrader, qui a présenté au festival son drame vietnamien « Oh, Canada », et David Cronenberg, qui a présenté en avant-première son dernier film « The Shrouds ».