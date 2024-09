Francis Ford Coppola poursuit Variety pour un article accusant « Megalopolis » de mauvaise conduite – Entertainment News

Photo : La Presse Canadienne Francis Ford Coppola, le scénariste/réalisateur de « Megalopolis », pose lors de la première du film au Roy Thomson Hall pendant le Festival international du film de Toronto, le lundi 9 septembre 2024, à Toronto.

Francis Ford Coppola a poursuivi Variety, affirmant qu’un article de juillet affirmait qu’il dirigeait un plateau de tournage non professionnel en toute impunité et qu’il touchait et essayait d’embrasser des figurants féminins pendant la production de son film. « Mégalopole » était faux et diffamatoire.

La plainte, qui vise à obtenir au moins 15 millions de dollars de la part de la publication spécialisée dans le divertissement, a été déposée mercredi devant la Cour supérieure de Los Angeles, deux semaines avant la sortie de l’épopée autofinancée et dont le réalisateur a longtemps rêvé. à libérer dans les cinémas américains.

Le procès qualifie le réalisateur du « Parrain » et d’« Apocalypse Now » de « génie créatif » et affirme que d’autres sont « jaloux » et racontent donc « des mensonges délibérés et téméraires ».

Selon Variety, « les rédacteurs et rédacteurs en chef, se cachant derrière des sources soi-disant anonymes, ont accusé Coppola d’incompétence manifeste en tant que réalisateur de films, de comportement non professionnel sur le tournage de sa dernière production, Megalopolis, d’avoir mis en place une sorte de stratagème pour que toute personne sur le plateau qui aurait une plainte pour harcèlement ou autre n’ait aucun endroit où déposer une plainte, et d’avoir serré dans ses bras des actrices seins nus sur le plateau. Chacune de ces accusations était fausse. »

Le procès désigne également comme accusés les journalistes de l’histoire, Brent Lang et Tatiana Siegel.

Le journal affirme à plusieurs reprises que Variety a soit délibérément diffusé des faussetés, soit fait preuve d’un mépris téméraire pour la vérité, faisant ainsi écho à une norme de diffamation établie par la Cour suprême des États-Unis.

Un porte-parole de Variety, Jeffrey Schneider, a déclaré à l’Associated Press : « Bien que nous ne fassions aucun commentaire sur les litiges en cours, nous soutenons nos journalistes. »

Le Histoire du 26 juillet Le site a utilisé des rapports et des vidéos anonymes de membres de l’équipe de tournage de « Megalopolis » d’une scène de boîte de nuit dans une salle de concert d’Atlanta en février 2023. L’article affirmait que Coppola avait essayé d’embrasser de jeunes figurantes féminines et « semblait agir en toute impunité » sur le plateau. Il a ajouté que les arrangements financiers du film signifiaient qu’« aucun des freins et contrepoids traditionnels n’était en place ».

Dans une vidéo, Coppola, vêtu d’un costume blanc, marche au milieu d’une foule dansante, s’arrêtant pour se pencher vers plusieurs jeunes femmes pour les serrer dans ses bras, les embrasser sur la joue ou leur murmurer quelque chose. Une autre vidéo le montre se penchant vers une femme qui s’éloigne et secoue la tête.

Toutes les femmes portent des hauts, et l’article de Variety ne mentionne les figurants « seins nus » qu’en référence à un rapport original sur les allégations dans le Guardian.

Dans un article ultérieur publié environ une semaine plus tard, qui n’est mentionné qu’entre parenthèses dans le procès de Coppola, l’une des femmes, Lauren Pagone, a parlé à Variety et a accepté d’être identifiée, affirmant que Coppola l’avait laissée « sous le choc » lorsqu’il l’avait touchée, serrée dans ses bras et embrassée sans son consentement.

Pagone a déclaré qu’elle s’était manifestée parce qu’une autre des figurantes, Rayna Menz, a déclaré dans la publication sœur de Variety Date limite que Coppola n’a rien fait pour la mettre mal à l’aise, elle ou quiconque sur le plateau.

L’AP ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme l’a fait Pagone.

Interrogée par l’AP sur les allégations d’attouchements et de baisers avant le dépôt de la plainte, Coppola a déclaré : « Je ne veux même pas (en parler). C’est une perte de temps. »

Plus tard dans la même interview, sans avoir été interrogé à nouveau sur le sujet, Coppola a déclaré : « Je suis très respectueux des femmes. Je l’ai toujours été. Ma mère m’a appris – elle était un peu folle – qu’elle disait : « Francis, si jamais tu fais des avances à une fille, cela signifie que tu lui manques de respect. » Je ne l’ai donc jamais fait. »

La plainte s’attaque notamment à une affirmation de l’article de Variety selon laquelle Coppola se serait involontairement retrouvé dans une scène et l’aurait gâchée. La plainte affirme que Coppola savait parfaitement que certains angles de caméra l’incluraient, et qu’il était de toute façon censé apparaître dans la scène.

« Le lecteur moyen comprendrait que Coppola était si âgé et infirme qu’il ne savait plus comment réaliser un film », peut-on lire dans la plainte.

« Megalopolis » est une épopée romaine qui se déroule dans un New York futuriste avec Adam Driver et Nathalie Emmanuel. Coppola a vendu des parts de son immense empire viticole pour le financer en grande partie lui-même.