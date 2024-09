Francis Ford Coppola poursuit Variety pour diffamation et accuse la jalousie

Francis Ford Coppola intente une action en justice contre l’ensemble dos-et-en avant débâcle médiatique sur son comportement sur le Mégalopole se déroulera plus tôt cet été. Le 26 juillet, Variété a publié un article L’article contient deux vidéos qui semblent montrer le réalisateur « en train d’essayer d’embrasser de jeunes figurantes féminines » lors du tournage d’une scène dans une boîte de nuit. L’article cite également des sources anonymes qui semblent confirmer les allégations de comportement inapproprié du réalisateur, d’abord avancées par un rapport de Le Gardien publié en mai dernier.

Suite à la publication du Variété rapport, publication sœur Date limite publié leur propre article Le 30 juillet, elle a cité Rayna Menz, l’une des figurantes montrées avec Coppola dans les vidéos. Selon elle, le réalisateur « n’a rien fait pour me mettre mal à l’aise, ni même pour mettre quiconque sur le plateau mal à l’aise ». Elle a également déclaré avoir été « dégoûtée » et « prise au dépourvu » par la publication des vidéos. Variété publier leur propre suivi Le 2 août, Lauren Pagone, une autre figurante de la vidéo, a fait des déclarations à ce sujet. Elle a déclaré que sa rencontre avec Coppola l’avait laissée « sous le choc » et qu’elle « ne s’attendait pas à ce qu’il m’embrasse et me serre dans ses bras comme ça ».

Maintenant, selon Date limiteCoppola poursuit Variety Media LLC et les journalistes Brent Lang et Tatiana Siegel pour 15 millions de dollars et des dommages et intérêts punitifs et exemplaires supplémentaires. La plainte a été déposée mardi devant la Cour supérieure de Los Angeles.

Selon les documents examinés par le secteur, le dossier de huit pages de Coppola traite des dommages causés par les prétendues « déclarations fausses et diffamatoires » et la « malveillance » dont Coppola aurait fait preuve dans la publication de l’article original du 26 juillet. L’introduction du dossier se lit comme suit :

Certaines personnes sont créatives. Très peu de gens sont des génies créatifs. Dans le monde du cinéma, le plaignant Francis Ford Coppola (« Coppola ») est un génie créatif. Certaines personnes sont jalouses et rancunières à l’égard des génies. Ces personnes dénigrent donc et racontent des mensonges délibérés et inconsidérés sur ceux dont elles sont jalouses. Ici, Variety Media, LLC (« Variety »), ses auteurs et rédacteurs, se cachant derrière des sources soi-disant anonymes, ont accusé Coppola d’incompétence manifeste en tant que réalisateur de film, de comportement non professionnel sur le plateau de sa dernière production, Megalopolis, d’avoir mis en place une sorte de stratagème pour que toute personne sur le plateau qui avait une plainte pour harcèlement ou autre n’ait aucun endroit où déposer une plainte, et d’avoir serré dans ses bras des actrices seins nus sur le plateau. Chacune de ces accusations était fausse et délibérément fausse. Elles ont été formulées pour nuire à la réputation de Coppola et lui causer une grave détresse émotionnelle. Ce préjudice a été causé.

Plus tard, il accuse également Variété de savoir « que leurs sources n’étaient pas fiables » parce que tous les acteurs et membres de l’équipe travaillant sur Mégalopole Les accusés ont dû signer un accord de confidentialité dans lequel ils promettaient de « garder toutes ces informations dans la plus stricte confidentialité et de veiller à ce que les informations confidentielles ne soient pas publiées ». Par conséquent, en divulguant les vidéos, la déclaration suggère que les membres anonymes de l’équipage « n’ont pas dit la vérité lorsqu’ils ont signé l’accord de confidentialité ». « Néanmoins, les défendeurs se sont fiés à ces sources supposées et, ce faisant, ont agi avec un mépris téméraire pour savoir si les sources, cette fois, disaient la vérité ou non », poursuit le dossier.

Plus tôt cette semaine, Pagone a déposé sa propre plainte contre Coppola et « d’autres personnes en Géorgie » pour coups et blessures civils, agression civile et négligence dans la prévention du harcèlement sexuel, selon Date limiteLe procès de Pagone n’est pas mentionné dans le dossier de Coppola.

Parlons de la Tuteur article qui contenait les allégations originales dans une interview d’août avec Pierre roulanteCoppola a déclaré que les journalistes « cherchaient à trouver des informations compromettantes » sur lui. « Les jeunes femmes que j’ai embrassées sur la joue, à propos de la scène du Nouvel An, étaient des jeunes femmes que je connaissais », a-t-il poursuivi. « Tout cela est tellement ridicule. Regardez le timing de cet article. C’est juste avant la première du film à Cannes. Ils essaient juste de nuire au film. »

Dans une déclaration à Le Club AVun représentant de Variété a déclaré : « Bien que nous ne fassions aucun commentaire sur les litiges en cours, nous soutenons nos journalistes. »

Mégalopole Première dans les salles le 27 septembre.

Cette histoire a été mise à jour pour inclure une histoire de Variété.