Francis Ford Coppola poursuit Variety pour 15 millions de dollars à cause d’un article sur Megalopolis

Un peu plus de deux semaines avant le projet passionnel de Francis Ford Coppola Mégalopole Alors que le film devrait sortir prochainement, le réalisateur a poursuivi Variety pour diffamation suite à un article du 26 juillet qui qualifiait son comportement sur le tournage du film de science-fiction de « non professionnel », alléguant que l’acteur oscarisé avait serré dans ses bras et embrassé des actrices de fond participant à une scène de fête.

Le cinéaste de 85 ans réclame 15 millions de dollars ainsi que des dommages-intérêts punitifs et exemplaires supplémentaires aux défendeurs Variety Media LLC et aux journalistes Brent Lang et Tatiana Siegel dans le cadre du procès devant jury, suite à la plainte déposée mardi devant la Cour supérieure de Los Angeles.

C’est arrivé deux jours après Mégalopole Lauren Pagone, qui a été citée dans un article de suivi de Variety du 2 août sur les actions de Coppola envers les figurantes féminines, a poursuivi le cinéaste et d’autres en Géorgie pourl voies de fait civiles, agression civile et omission par négligence de prévenir le harcèlement sexuel.

Le dossier de huit pages de Coppola ne mentionne pas le procès Peach State, Pagone ou l’article de Variety pour lequel elle a été interviewée. Il parle en revanche du préjudice causé à Coppola par de prétendues « déclarations fausses et diffamatoires » dans le dossier du 26 juillet. Variété l’article, la vidéo incluse dans l’histoire et la « malveillance » que la publication aurait manifestée à son égard.

Lisez ici le procès en diffamation intenté par Francis Ford Coppola contre Variety

Comme le dit le dossier des avocats Sauer & Wagner de Coppola dans son ouverture :

« Certaines personnes sont créatives. Très peu de gens sont des génies créatifs. Dans le monde du cinéma, le plaignant Francis Ford Coppola (« Coppola ») est un génie créatif. Certaines personnes sont jalouses et pleines de ressentiment à l’égard du génie. Ces personnes dénigrent donc et racontent des mensonges délibérés et téméraires sur ceux dont elles sont jalouses. Ici, Variety Media, LLC (« Variety »), ses auteurs et ses rédacteurs, se cachant derrière des sources soi-disant anonymes, ont accusé Coppola d’incompétence manifeste en tant que réalisateur de films, de comportement non professionnel sur le tournage de sa dernière production, Mégalopoled’avoir mis en place un système quelconque pour que toute personne sur le plateau qui aurait déposé une plainte pour harcèlement ou autre n’ait aucun endroit où déposer une plainte, et d’avoir embrassé des actrices seins nus sur le plateau. Chacune de ces accusations était fausse et délibérément fausse. Elles ont été formulées pour nuire à la réputation de Coppola et lui causer une grave détresse émotionnelle. Ce préjudice a été causé.

Plus loin, la plainte ajoute :

« Les accusés affirment avoir eu des sources anonymes pour les déclarations diffamatoires contenues dans l’article. Toutes les sources auraient été présentes sur le plateau, l’une d’elles étant apparemment un membre de l’équipe qui a pris les vidéos jointes à l’article. Les accusés savaient que tous les membres du casting et de l’équipe sur Mégalopole ont signé un NDA dans lequel ils ont promis de garder confidentielles toutes les informations concernant Mégalopole « Les défendeurs ont accepté de garder ces informations dans la plus stricte confidentialité et de garantir que les informations confidentielles ne soient pas publiées. Les défendeurs savaient donc que leurs sources n’étaient pas fiables et n’ont pas dit la vérité lorsqu’ils ont signé l’accord de confidentialité. Néanmoins, les défendeurs se sont fiés à ces sources supposées et, ce faisant, ont agi avec une insouciance téméraire quant à savoir si les sources, cette fois, disaient la vérité ou non. »

Le 30 juillet, quatre jours après la publication de l’article original de Variety, Deadline a publié un article dans lequel un autre figurant du film affirmait que les allégations selon lesquelles Coppola s’était mal comporté pendant le tournage étaient fausses. « Il n’a rien fait pour me mettre mal à l’aise, ni même pour mettre mal à l’aise quiconque sur le plateau », a déclaré Rayna Menz à Deadline. Faisant des remarques similaires sur les réseaux sociaux, Menz a été présentée dans la vidéo qui accompagnait l’article initial de Variety.

Dans une interview pour un article de Variety publié le 2 août, Pagone a détaillé ce qui, selon elle, s’est produit lors de certaines scènes de boîte de nuit lors de la production d’Atlanta de MégalopoleElle a dit qu’elle «« Elle était sous le choc » à cause des baisers et des câlins que le réalisateur lui aurait fait subir sur le plateau. Les commentaires de Pagone semblent confirmer les détails de l’article de Variety du 26 juillet, ainsi qu’un article similaire du journal britannique Le Gardien en mai, juste avant l’autofinancement Mégalopole a été présenté en avant-première à Cannes, ce qui n’est pas non plus mentionné dans le dossier de Coppola.

Remarques de Pagone à Variété constituent l’essentiel de son procès civil devant la Cour supérieure du comté de Fulton.

Déposée le 10 septembre et réclamant des dommages et intérêts non spécifiés et un procès devant jury, la plainte de Pagone affirme avoir été agressée sexuellement par Coppola. Pagone déclare qu’elle a été « choquée et confuse » par le réalisateur qui l’a serrée dans ses bras et embrassée et a touché « les fesses de la plaignante sans son consentement » pendant le tournage d’une scène de boîte de nuit obscène pour le film le 14 février 2023.

Citant également Rose Locke Casting et CL Casting comme défendeurs, l’action en justice de Pagone indique : « La plaignante n’a reçu aucun document expliquant les détails du contenu sexuel et/ou les directives relatives à la nudité sur le plateau, ni aucune description de ce qu’elle ou d’autres acteurs allaient bientôt vivre sur le plateau. » À cela, Pagone déplore également le manque de coordinateurs d’intimité sur le plateau. Mégalopole ensemble. (Deux coordinateurs d’intimité ont travaillé sur Mégalopole mais aucun d’eux n’était présent sur les lieux en question, a déclaré l’un d’eux Variété (dans l’article du 26 juillet.)

Les avocats de Coppola n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Deadline. S’ils le font, cet article sera mis à jour. L’article sera également mis à jour avec une déclaration de Variety lorsqu’elle sera disponible. Deadline et Variety partagent une société mère, Penske Media Corporation.

Distribué par Lionsgate, Mégalopole devrait sortir le 27 septembre.

Nellie Andreeva a contribué à cet article.