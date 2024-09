Francis Ford Coppola compare la chute de Rome à la politique américaine

Francis Ford Coppola a fait de la politique en parlant de son nouveau film Mégalopole lundi, suggérant que la prochaine élection présidentielle pourrait refléter la chute de Rome.

Lors d’une conversation dans le cadre du Festival du film de New York – qui a également été diffusé dans 65 cinémas aux États-Unis et au Canada avec le soutien d’Imax – Coppola a été rejoint par Robert De Niro et Spike Lee pour parler de son long voyage pour réaliser « une épopée romaine se déroulant dans l’Amérique moderne sous le nom de Rome », comme il l’a décrit.

Le film suit le conflit entre Cesar (joué par Adam Driver), un artiste de génie qui cherche à se lancer dans un avenir utopique, et son opposant, le maire Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), qui reste attaché à un statu quo régressif.

« Les gens me disaient toujours : « Pourquoi voulez-vous faire un film sur l’Amérique en tant que Rome ? » Eh bien, aujourd’hui, l’Amérique est Rome, et ils sont sur le point de vivre la même expérience, pour les mêmes raisons qui ont poussé Rome à perdre sa république et à se retrouver avec un empereur. C’était très prémonitoire de faire un film sur l’Amérique en tant que Rome, car cela va se produire dans quelques mois », a déclaré Coppola. « Et c’était la même raison : la Rome de l’époque était si prospère, Rome gagnait beaucoup d’argent, donc les sénateurs étaient en fait très intéressés par leur pouvoir et leur propre richesse, et ils ne géraient pas le pays. Eh bien, la même chose s’est produite ici. Nos sénats et nos représentants sont tous riches et manipulent leur propre pouvoir au lieu de diriger le pays, et nous risquons alors de le perdre. »

Lee a demandé d’un ton impassible : « À Rome, est-ce qu’ils mangeaient des chats et des chiens ? », en référence aux commentaires de Donald Trump sur les immigrants lors du récent débat.

Coppola a également expliqué qu’il avait « délibérément fait en sorte que des gens qui ne sont pas d’accord avec lui fassent ce film. Je veux dire, il y a des acteurs dans le film qui votent d’une autre manière, et il y a des gens qui ont été annulés… et nous, dans le film, nous travaillons tous ensemble, heureux et créatifs », faisant apparemment référence à ses co-stars Jon Voight, Shia LaBeouf et Dustin Hoffman.

« Je ne voulais pas qu’ils disent : « Oh, c’est un film éveillé, c’est juste une affaire politique ». Nous sommes au-dessus de la politique dans la réalisation du film, pensais-je, et pourtant, nous nous aimions tous et avons participé et réalisé ce film ensemble », a-t-il poursuivi. « J’espère donc que nous pourrons travailler même avec des gens qui ne sont pas d’accord avec nous pour [achieve] « Je veux que tout le monde participe à ce débat. Et je veux qu’aucune question ne soit refusée », a ajouté le réalisateur.

Ailleurs dans la conversation, le groupe a évoqué la façon dont chacun d’entre eux s’était rencontré, comment Coppola avait vendu l’entreprise vinicole de sa famille pour autofinancer le film et son insistance à appeler Le Parrain suite Le Parrain 2 : « Je suis l’idiot qui a commencé à faire des films avec des numéros après eux. Alors je vous présente mes excuses. »

Lee a révélé qu’il avait examiné Mégalopole à ses étudiants de l’université de New York, en disant du film : « Mon frère continue de m’étonner ; son intrépidité, comme s’il allait faire ce qu’il fallait pour y arriver, en fin de compte. »

De Niro a noté qu’il avait fait une lecture à table pour le film, aux côtés de Paul Newman et Uma Thurman, il y a des décennies, lorsque Coppola travaillait sur une autre itération du film, et a continué le thème politique de la soirée.

« Je suis inquiet. Je vois des choses dans le film de Francis à ce sujet, des parallèles et ainsi de suite », a-t-il déclaré à la foule. « Pour moi, ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini, et nous devons nous y mettre de tout notre cœur pour battre les Républicains – ces Républicains, ce ne sont pas de vrais Républicains. Battre Trump. C’est aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de personnes diriger ce pays. Tout le monde doit sortir et voter, et nous devons faire comprendre très clairement ce qu’est l’Amérique. »

Alors que Coppola mentionnait brièvement qu’il avait fréquenté l’école militaire avec Trump — « J’étais pauvre, donc j’étais tubiste dans l’orchestre, et il était riche, donc il était au QG où ils pouvaient garder les lumières allumées après Taps » — De Niro a réitéré : « Imaginez Donald Trump réalisant ce film… Il veut détruire le pays, et il ne pourrait pas faire ce film. Il ne pourrait rien faire qui ait une structure. »

Mégalopole sort en salles vendredi.