Francis Ford Coppola aborde la fausse citation de Megalopolis dans la bande-annonce : « C’était une erreur »

Francis Ford Coppola dit que le Mégalopole La bande-annonce comportant de fausses citations de critiques était « une erreur ».

En août, Lionsgate a publié une bande-annonce de Megalopolis, réalisé par Coppola, avec plusieurs citations de critiques de cinéma célèbres. Ces citations comprenaient des commentaires négatifs sur certaines œuvres passées de Coppola, comme Le Parrain, Apocalypse Now, et bien d’autres.

Il a été rapidement révélé que ces citations étaient fabriquées et la bande-annonce a depuis été supprimée. Lionsgate s’est excusé pour l’incident, comme l’a déclaré un porte-parole Variété« Lionsgate retire immédiatement la bande-annonce de Megalopolis. Nous présentons nos plus sincères excuses aux critiques impliqués ainsi qu’à Francis Ford Coppola et American Zoetrope pour cette erreur inexcusable dans notre processus de sélection. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. »

Parler avec Divertissement ce soirOn a demandé à Coppola son point de vue sur la situation.

Qu’a dit Francis Ford Coppola à propos de la bande-annonce de Megalopolis ?

« Je sais qu’il y a eu de mauvaises critiques », a-t-il dit. « C’est moi qui ai dit qu’il y avait de mauvaises critiques. Mais je ne sais pas. C’était une erreur, un accident. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. »

Lionsgate a depuis publié une nouvelle version de la bande-annonce de Megalopolis sans les fausses citations, qui peut être visionnée ci-dessous :

« La ville de New Rome doit changer, ce qui provoque un conflit entre Cesar Catilina (Adam Driver), un artiste de génie qui cherche à se projeter dans un avenir utopique et idéaliste, et son opposant, le maire Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), qui reste attaché à un statu quo régressif, perpétuant la cupidité, les intérêts particuliers et la guerre partisane », peut-on lire dans le synopsis du film. « Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la fille du maire, est déchirée entre eux et son amour pour Cesar a divisé ses loyautés, la forçant à découvrir ce qu’elle croit vraiment que l’humanité mérite. »

Le film met également en vedette Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, Talia Shire et bien d’autres.

Megalopolis sort dans les salles américaines le 27 septembre 2024, chez Lionsgate.