Francis des Blue Jays de Toronto lance huit manches sans coup sûr, mais l’enclos des releveurs vacille dans la défaite contre les Mets de New York

TORONTO — Le lanceur des Blue Jays Bowden Francis ne se sentait pas à son meilleur mercredi après qu’une mauvaise nuit de sommeil ait entraîné une certaine fatigue et une balle rapide qui était un peu en deçà de sa vitesse maximale.

On ne le dirait pas au vu de la performance remarquable qu’il a livrée contre les Mets de New York.

Francis a réussi un match sans coup sûr en neuvième manche avant que Francisco Lindor ne mette fin à sa journée avec un home run en solo dans une victoire finale de 6-2 des Mets. C’était la deuxième fois au cours des trois dernières semaines que Francis voyait son match sans coup sûr interrompu par le premier frappeur en neuvième manche.

« J’avais l’impression d’avoir un bon plan et j’ai juste essayé de continuer à lui faire confiance », a déclaré Francis.

Le droitier a éliminé 12 frappeurs lors d’une victoire de 3-1 contre les Angels de Los Angeles le 24 août, lorsque Taylor Ward a réussi un coup de circuit en neuvième manche. Francis n’a retiré qu’un seul frappeur lors de la matinée de mercredi, utilisant plutôt son mélange de lancers et travaillant sa vitesse pour provoquer des contacts mous et des fly-outs.

« C’était étrangement similaire, sans les retraits au bâton », a déclaré le manager des Blue Jays, John Schneider.

Lindor a frappé un lancer 0-2 sur une distance estimée à 398 pieds pour égaliser le match. Chad Green (4-6) a eu du mal en relève, accordant trois buts sur balles et accordant des ballons sacrificiels à Pete Alonso et Starling Marte.

Francisco Alvarez a scellé la victoire de New York avec un home run de trois points face à Genesis Cabrera. Danny Young (4-0) a enregistré un retrait pour la victoire et Edwin Diaz a obtenu un retrait pour son 18e sauvetage.

Francis et Dave Stieb, qui ont lancé le seul match sans coup sûr de Toronto en 1990, sont les seuls lanceurs de l’histoire de la franchise à avoir vu plusieurs matchs sans coup sûr annulés en neuvième manche.

« Il était en forme aujourd’hui », a déclaré le manager des Mets Carlos Mendoza. « Il a fait ça lors de ses dernières sorties. Rien de trop puissant, mais juste assez pour rater des barils. »

Au cours de ses six derniers départs, Francis a un bilan de 4-1 avec une moyenne de points mérités de 1,26. Son WHIP (but-sur-balles et coups sûrs par manche lancée) de 0,40 est la note la plus basse sur une période de six départs dans l’histoire des ligues majeures, ont déclaré les Blue Jays.

Francis, qui a été lanceur partant régulier, ouvreur et releveur cette saison, s’est révélé être une véritable réussite dans une saison à oublier pour les Blue Jays (69-78).

« J’ai l’impression de pouvoir me donner à fond et j’essaie d’en tirer le meilleur parti », a-t-il déclaré. « Je vais continuer à faire confiance à mes capacités et aux gens qui m’entourent. »

Le lanceur de la Ligue américaine du mois d’août n’a eu besoin que de 44 lancers pour retirer les 12 premiers frappeurs des Mets dans l’ordre.

Les Blue Jays ont ouvert le score en quatrième manche contre le partant des Mets Sean Manaea après avoir rempli les buts avec deux simples consécutifs et un but sur balles.

Le coup lent de Davis Schneider a forcé Ernie Clement à se retirer en troisième base, mais a permis à Vladimir Guerrero Jr. de marquer.

Francis a frappé Alonso avec un lancer en cinquième manche pour donner à New York son premier coureur.

Schneider a contribué à prolonger la tentative de non-coup sûr en sixième manche grâce à une réception spectaculaire. Harrison Bader a tiré la balle vers le champ gauche, mais Schneider a parfaitement chronométré son saut et l’a attrapée contre le mur.

Manaea a accordé trois coups sûrs, un point mérité et quatre buts sur balles tout en retirant huit frappeurs sur des prises en 6 2/3 manches.

Francis a bien combiné un splitter avec sa balle rapide et sa courbe lente. Après une huitième manche rapide, John Schneider s’est senti à l’aise de le renvoyer sur le terrain même si son nombre de lancers était de 108.

« Il aurait pu être à 120 après huit heures, il était en train de partir », a-t-il dit. « Je n’aime pas gâcher une chance d’entrer dans l’histoire. »

Alors que la plupart des 29 399 spectateurs annoncés étaient debout pour le début de la neuvième manche, Lindor a pris du retard dans le décompte avant de bondir sur une balle rapide à 92 mph pour son 31e circuit de l’année.

Francis, qui a accordé un but sur balles, a lancé 68 de ses 111 lancers pour des prises.

« Avec autant de lancers, j’avais l’impression que je devais vider le réservoir avec des radiateurs et le laisser mettre la balle en jeu comme je le faisais toute la journée », a-t-il déclaré.

Après que Green ait eu des difficultés, Alvarez a accueilli Cabrera en lançant son premier lancer à environ 439 pieds vers le champ central pour son septième home run.

Les Mets (80-66) ont pris une demi-partie d’avance sur Atlanta pour la troisième et dernière place de wild-card dans la Ligue nationale. Les Braves devaient affronter les Nationals de Washington mercredi soir.

RÉADAPTATION BICHETTE

Le joueur d’arrêt-court Bo Bichette devait reprendre sa mission de rééducation jeudi pour les Bisons de Buffalo de Triple-A.

Bichette, qui est sur la liste des blessés depuis le 20 juillet en raison d’une tension au mollet, a obtenu un simple en trois présences au bâton lors d’une défaite de 13-2 contre Gwinnett mardi soir.

S’il continue de progresser, les Blue Jays espèrent que Bichette pourra faire son retour au niveau des ligues majeures la semaine prochaine.

À VENIR

Les deux équipes sont en congé jeudi.

Les Blue Jays débuteront vendredi une série de trois matchs contre les Cardinals de St. Louis. Les Mets poursuivront leur périple à Philadelphie.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 11 septembre 2024.

Suivez @GregoryStrongCP sur X.