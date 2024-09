Francis Coppola dessine Robert De Niro et Spike Lee pour l’événement « Megalopolis » du NYFF

EXCLUSIF:Quand Francis Ford Coppola s’assoit pour une conversation à propos de son nouveau film Mégalopole Avant sa diffusion au Festival du Film de New York le 23 septembre, le maître cinéaste sera interrogé par deux figures emblématiques du cinéma de Gotham. Il s’agira de Robert De Niro, que Coppola a dirigé vers son premier Oscar en 1999. Le Parrain 2et Spike Lee, un admirateur de longue date de Coppola qui fut parmi les premiers à voir 30 minutes de Mégalopole.

Le trio participera à une conversation animée par le directeur artistique du NYFF, Dennis Lim, lors d’une soirée que le festival appelle une présentation Imax Live, Megalopolis : l’expérience Imax ultime. Le studio travaille sur d’autres grands noms pour rendre un hommage mérité à Coppola. Al Pacino ne vit-il pas à New York, par exemple ?

La discussion portera sur l’influence de Coppola et sur la façon dont ses films transcendent la forme d’art (jeu d’acteur, réalisation, musique et plus encore), avec Mégalopole étant son opus.

Le 62e Festival du Film de New York, Imax et Lionsgate ont annoncé il y a quelque temps la projection spéciale en avant-première de Mégalopole en tant qu’événement spécial du NYFF62 qui aura lieu ce jour-là à l’AMC Lincoln Square. L’événement sera diffusé en direct au public dans 66 cinémas Imax participants dans des villes à travers les États-Unis, permettant aux fans de tout le pays de discuter, suivi d’une projection en avant-première du film. événement commence à 20h30 HE/17h30 HP.

Mégalopole sort dans les salles de cinéma Lionsgate le 27 septembre.

Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter et Dustin Hoffman jouent dans le film. Mégalopole est une épopée romaine qui se déroule dans une Amérique moderne imaginaire. La ville de la Nouvelle Rome doit changer, provoquant un conflit entre Cesar Catilina (Driver), un artiste de génie qui cherche à se lancer dans un avenir utopique et idéaliste, et son opposant, le maire Franklyn Cicero (Esposito), qui reste attaché à un statu quo régressif, perpétuant la cupidité, les intérêts particuliers et la guerre partisane. Déchirée entre eux se trouve la mondaine Julia Cicero (Emmanuel), la fille du maire, dont l’amour pour Cesar a divisé ses loyautés, la forçant à découvrir ce qu’elle croit vraiment que l’humanité mérite.

Mégalopole est produit par Barry Hirsch, Fred Roos et Michael Bederman.