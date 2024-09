Francis Collins, ancien directeur du NIH, sur la science et Dieu

Francis Collins est connu pour sa réputation : scientifique de haut niveau, il a obtenu un doctorat en chimie physique avant de faire des études de médecine et de devenir ensuite biologiste moléculaire. Il a dirigé le Human Genome Project, puis les National Institutes of Health pendant 12 ans. Lorsqu’il a démissionné en 2021, il est devenu le conseiller scientifique du président Biden.

Mais Collins est aussi l’un des chrétiens les plus francs dans les cercles intellectuels modernes, devenu chrétien à l’âge de 27 ans après un voyage de deux ans à travers les religions du monde qui l’a convaincu que c’était la seule chose qui pouvait donner un sens aux grandes questions de la vie et au Big Bang.

« Beaucoup de gens m’ont dit : ‘Votre tête va exploser parce que vous êtes un scientifique qui a étudié l’ADN. Cela ne va tout simplement pas marcher’ », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un événement à Wellesley, dans le Massachusetts, début septembre. « Je ne m’excuse pas du fait que, lorsqu’il s’agit de science, vous feriez mieux de me montrer vos données, sinon je n’accepterai pas vos conclusions, mais je suis aussi un homme de foi qui considère ce fondement comme une partie vraiment essentielle de qui je suis, et qui, je pense, est en mesure, peut-être, d’essayer d’atteindre ces personnes de foi et de leur dire : ‘Je suis l’un d’entre vous aussi’, que la science n’est pas votre ennemie, que nous pouvons faire ces choses ensemble. »

Dans un nouveau livre sorti mardi dernierCollins tente de répondre à un problème qui, selon lui, s’est accéléré en raison de la pandémie de Covid-19 : « Nous ne sommes pas seulement une société hyper partisane, mais nous sommes profondément cyniques, méfiants envers les sources traditionnelles de connaissance et de sagesse », a-t-il déclaré. « J’ai pensé que si j’avais une certaine crédibilité en tant que scientifique, en tant que personne qui a eu la chance de se tenir à la tête du NIH, et auparavant du projet génome, je devais simplement faire quelque chose. »

Collins a parlé de tout, depuis la façon dont il a trouvé une vidéo de lui-même dans la section des méthodes d’une étude scientifique, jusqu’à la façon dont le NIH pourrait s’en sortir sous une autre administration Trump.

Cette conversation a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Pourquoi il a décidé d’introduire la religion dans les discussions scientifiques en Amérique :

Je n’ai pas grandi avec une quelconque perspective religieuse. Mais à l’école de médecine, en me posant certaines de ces questions plus profondes comme « Pourquoi suis-je ici ? Et que se passe-t-il après la mort ? Et y a-t-il un Dieu ? » et en observant les gens lutter contre l’évolution de leur maladie et leur probable incapacité à survivre, j’ai réalisé que je n’y avais pas vraiment réfléchi.

J’ai donc tenté de renforcer mon athéisme, qui était ce que j’étais à ce moment-là, et j’ai été surpris de découvrir que c’était l’option la moins rationnelle… Je n’ai jamais rencontré de conflit qui ne soit pas assez facilement résoluble en m’assurant du type de question que l’on pose et des outils que l’on utilise pour y répondre. S’il s’agit de la nature, eh bien, utilisez les outils de la science. S’il s’agit de choses plus transcendantes, comme « Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? Pourquoi suis-je ici ? », la science ne m’aide pas beaucoup.

Le fait que 60 à 70 % des Américains croient en Dieu ne peut être ignoré, car de nombreux fondements de la foi nous orientent vers des solutions aux divisions actuelles. Aimer son prochain, mon Dieu. Lisez le Sermon sur la montagneIl va jusqu’à dire « aimez vos ennemis ». Nous ne nous en sortons pas très bien avec ça. Si nous pouvions nous éloigner des messages politiques, qui sont souvent pleins de venin, et revenir plutôt à ces fondements de la foi qui sont bien plus axés sur le rassemblement et la compréhension mutuelle – « Venez, raisonnons ensemble » – nous aurions peut-être de meilleures chances de trouver des solutions.

Sur la question de savoir s’il a réussi à convaincre quiconque a utilisé la foi comme une arme contre la science :

Il y avait une chose intéressante étude publiée dans PNAS — mais je ne savais même pas qu’ils faisaient ça — ils avaient une vidéo qui avait été réalisée pour montrer aux gens qui essayaient de décider s’ils devaient se faire vacciner ou non. Et la vidéo et les différentes personnes expliquant la science et pourquoi c’était quelque chose qui était sûr et efficace. Et ils ont divisé le groupe en deux, randomisé, et l’un d’eux, ils ont montré cette vidéo plus un clip supplémentaire de moi disant : « Oui, je pense que c’est quelque chose qui est sûr et bon pour vous. Au fait, je suis une personne croyante. Si c’est quelque chose qui vous inquiète, croyez-moi, je suis d’accord avec vous là-dessus. Mais je pense que c’est quelque chose qui est cohérent avec votre tradition religieuse. »

Et lorsqu’ils ont cherché à voir quelle était la différence entre ceux qui décidaient de se faire vacciner, le groupe qui avait vu la vidéo supplémentaire avec l’affirmation selon laquelle cela était en fait conforme à la foi chrétienne avait une probabilité significativement plus élevée de se faire vacciner. Je n’étais pas au courant de cette étude, je ne savais pas que j’étais réellement utilisé de cette façon, mais c’est une donnée intéressante en termes de ce qu’elle vous dit sur ce qu’il faut pour que les gens fassent confiance aux informations.

À la question de savoir si son diagnostic de cancer et son traitement lui ont révélé quelque chose de nouveau sur le système de santé :

Oui, c’est différent quand on est de l’autre côté. Une chose était le cancer J’ai un cancer de la prostateet c’était une forme assez agressive. Mais j’ai été suivi pendant cinq ans [for] Ce qui semblait être le type de cancer de la prostate qui ne demandait pas grand-chose, à part une surveillance. Mais il a ensuite pris une autre tournure et a nécessité plus que cela.

Cette expérience m’a appris que nous avons beaucoup progressé dans la détection et la prise en charge de ce cancer au cours des dix dernières années. Mais notre système de santé n’a pas encore compris cela. J’ai été soignée au NIH. J’ai participé à un protocole clinique afin que nous puissions en apprendre le plus possible. Les capacités d’imagerie sont désormais beaucoup plus sophistiquées qu’il y a dix ans et permettent de savoir avec une grande précision si une intervention est nécessaire ou non. Or, une grande partie du système de santé n’a pas encore compris cela.

Sur la façon dont le NIH pourrait se comporter sous une éventuelle nouvelle administration Trump :

Je m’inquiète beaucoup de la suite des événements. Nous avons eu beaucoup de chance que le NIH, entre 2015 et 2022, ait connu une trajectoire stable et prévisible, année après année, d’inflation plus quelques pour cent, ce qui a permis d’essayer de nouvelles choses et de rassurer davantage les gens qui s’inquiétaient de savoir s’ils allaient pouvoir continuer ou non. Et c’était vraiment un témoignage pour le Congrès. Il est très important que l’administration soutienne la science, mais c’est le Congrès qui décide réellement du budget.

Ce qui compte, c’est de savoir qui mènera cette initiative à la Chambre des représentants et au Sénat. Et il est intéressant de noter que si l’on regarde en arrière, même si les gens ont tendance à penser que les démocrates sont plus favorables à la science que les républicains, ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées en termes de financement. En général, les NIH ont obtenu de meilleurs résultats avec des républicains à la tête du Sénat. Donc, si vous vous inquiétez des élections, ce n’est pas seulement une question de président, mes amis. C’est ce qui se passe au Congrès qui aura un impact important sur la performance des NIH.

Je suis inquiet du fait que les attaques contre le NIH soient nombreuses, la plupart basées sur des attitudes politiques concernant ce qui s’est passé avec le Covid, et en particulier sur Tony Fauci. Et c’est vraiment dommage que cela aboutisse à une telle animosité. Et le Congrès a certainement soutenu pendant de nombreuses décennies la recherche médicale en tant qu’activité non partisane. J’espère que nous pourrons revenir à ce même point où la recherche médicale sera considérée comme l’une des grandes choses que fait le gouvernement et qui a connu un succès incroyable. Et ne transformons pas cela en un enjeu politique.

Sur la façon dont nous payons des médicaments de plus en plus chers que le NIH – et donc les contribuables – ont contribué à développer :

Nous en parlons depuis des décennies : quel est le juste équilibre entre les investissements publics dans la science fondamentale et le transfert de ces investissements au secteur privé, parce que le gouvernement ne va pas fabriquer de pilules, et le fait que cela profite au public au coût le plus raisonnable ?

Je n’ai pas de solution simple à proposer, mais je ne pense pas que la solution soit vraiment d’essayer d’impliquer davantage le NIH dans la gestion des coûts en aval. Nous avons essayé cela ; il y a une trentaine d’années, il y a eu un effort, avec des contrats qui allaient être passés entre les programmes intramuros des sociétés du NIH, appelés CRADA [Cooperative Research and Development Agreements]pour inclure une clause de prix raisonnable. Vous vous souvenez de ça ?

Donc, fondamentalement, l’entreprise devrait accepter que si ce CRADA conduisait réellement à quelque chose qui était sur la bonne voie [to being a] Ils étaient alors limités dans leurs prix. Ces collaborations ont immédiatement cessé. C’était à couper le souffle. Tout s’est effondré, aucune entreprise n’était intéressée par ce genre d’effort collaboratif et limité. Et ce n’était clairement pas un bon résultat.

De toute évidence, la loi sur la réduction de l’inflation cherchait une approche pour essayer de peser sur les médicaments coûteux d’une manière qui [was] reçu comme assez menaçant par l’industrie. Mais en ce qui concerne l’idée d’amener le NIH à faire partie de la solution, je suis sceptique quant à la possibilité que cela puisse fonctionner et je pense certainement que Loi Bayh-Doleà moins que vous ne vouliez aller de l’avant et le changer, rend beaucoup de choses que les gens proposent tout simplement illégales, du fait que les droits de propriété intellectuelle reviennent à l’institution bénéficiaire, et que le NIH n’en est plus propriétaire.