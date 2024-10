Francis Bacon devient personnel, la poésie de la décadence et un pays des merveilles sensorielles arrive – la semaine de l’art | Art et conception

Exposition de la semaine

Francis Bacon : Présence humaine

L’œil aiguisé de l’artiste moderne le plus brillant de Grande-Bretagne est tourné vers le genre traditionnel du portrait. Il y aura du sang.

Galerie nationale du portrait, Londresdu 10 octobre au 19 janvier

Montrant également

Letizia Battaglia

Ce photographe basé à Palerme a documenté l’agonie et l’extase de la vie sicilienne à l’ombre de la mafia.

Galerie des photographes, Londresdu 9 octobre au 23 février

Mire Lee

Nous espérons que les formes organiques en décomposition et un sentiment d’entropie feront de la dernière installation du Tate Turbine Hall une merveille poétique.

Tate Modern, Londresdu 8 octobre au 16 mars

Haegue Yang : Année bissextile

Cet artiste sud-coréen promet de transformer Hayward en un pays des merveilles abstrait et multiforme.

Galerie Hayward, Londresdu 9 octobre au 5 janvier

L’institution imaginaire de l’Inde : l’art 1975-1998

Une période cruciale de l’histoire de l’Inde moderne est éclairée par l’art de cette époque.

Galerie Barbican, Londresdu 5 octobre au 5 janvier

Image de la semaine

La réalité mord… des répliques de ramen exposées dans une vitrine de restaurant. Photographie : Masuda Yoshir® pour Japan House

Depuis les années 1920, les restaurants japonais exposent de la fausse nourriture hyper-réelle dans leurs vitrines pour tenter d’attirer les clients à l’intérieur. Une nouvelle exposition célèbre cet art et les artisans responsables de ces banquets ahurissants.

Ce que nous avons appris

Le charme louche du vieux Soho est encore présent – ​​si vous faites une tournée des bars de 12 heures

Un tableau trouvé dans une cave par un brocanteur est un Picasso original, affirment les experts

Le photographe Michael Ormerod a capturé le charme décalé de l’Amérique oubliée

La nouvelle exposition d’objets éphémères d’Anya Gallaccio transforme l’art en théâtre

La tomographie neutronique apporte un nouvel éclairage sur 75 trésors asiatiques datant de plusieurs millénaires

Les scientifiques affirment que les œuvres d’art originales sont 10 fois plus stimulantes que les reproductions

À la fin des années 90, un artiste de performance américain a lancé une campagne de plaisanteries pour faire de Donald Trump le président

Chef d’oeuvre de la semaine

Portrait de femme par Anthony van Dyck, 1625-167

Photographie : Impaint/Alay

Elle vous regarde avec confiance et une touche d’humour, son visage perspicace sur un col à volants en dentelle peint avec spontanéité et liberté. Cette femme inconnue fait presque certainement partie de l’une des familles riches qui dominaient Gênes au XVIIe siècle, dans le nord de l’Italie. Quand on pense aux portraits d’Anthony van Dyck, on imagine des cavaliers anglais aux cheveux longs, mais avant de travailler pour Charles Ier à Londres, cet artiste anversois a voyagé en Italie. Ce portrait au fond rouge suit un style grandiose que son ami Rubens avait créé lorsqu’il travaillait à Gênes quelques années plus tôt. De toute évidence, les Génois aimaient la façon dont Rubens les représentait, alors Van Dyck les a peints de la même manière. Le cadre velouté et clos isole cette femme, nous permettant de dialoguer intimement et directement avec elle. Elle domine la toile et on sent qu’on pourrait lui parler. Vous pourriez commencer par lui demander son nom.

Galerie nationale

N’oublie pas

