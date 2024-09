Francine s’affaiblit en se déplaçant vers l’intérieur des terres depuis la côte du Golfe après que les vents de l’ouragan ont provoqué des pannes de courant

MORGAN CITY, Louisiane — Francine s’est affaiblie en tempête tropicale mercredi soir après avoir frappé la Louisiane en tant qu’ouragan de catégorie 2 qui a privé d’électricité plus de 275 000 foyers et entreprises, a envoyé des ondes de tempête se précipiter dans les communautés côtières et a fait craindre des inondations à la Nouvelle-Orléans et au-delà alors que des pluies torrentielles se sont propagées sur la côte nord du Golfe.

La tempête devrait être rétrogradée au rang de dépression tropicale jeudi alors qu’elle se dirigeait vers le nord au-dessus du Mississippi, a indiqué le Centre national des ouragans. De 10 à 15 centimètres de pluie sont possibles dans certaines parties du Mississippi et des États voisins, ont indiqué les météorologues, qui ont mis en garde contre la menace potentielle d’inondations soudaines dispersées jusqu’à Jackson, dans le Mississippi ; Birmingham, en Alabama ; Memphis, dans le Tennessee ; et Atlanta.

Francine a frappé la côte de la Louisiane mercredi soir avec des vents de 100 mph (155 km/h) dans la paroisse côtière de Terrebonne, frappant une région côtière fragile qui n’a pas complètement récupéré d’une série d’ouragans dévastateurs en 2020 et 2021. Il s’est ensuite déplacé à une vitesse rapide de 17 mph (26 km/h) vers la Nouvelle-Orléans, frappant la ville de pluies torrentielles pendant la nuit.

Aucun décès ni blessé n’ont été signalés dans l’immédiat. Les informations télévisées diffusées dans les communautés côtières ont montré que les vagues provenant des lacs, des rivières et des eaux du golfe du Mexique s’écrasaient contre les digues. L’eau s’est déversée dans les rues de la ville sous des pluies aveuglantes. Les chênes et les cyprès se sont penchés sous les vents violents et certains poteaux électriques ont oscillé d’avant en arrière.

« C’est un peu pire que ce à quoi je m’attendais, pour être honnête avec vous », a déclaré Alvin Cockerham, chef des pompiers de Morgan City, à environ 50 kilomètres de l’endroit où le centre de la tempête a touché terre. « J’ai ramené tous mes camions à la caserne. C’est trop dangereux de rester dehors dans ces conditions. »

Les pannes de courant en Louisiane ont atteint 362 546 quelques heures après l’atterrissage, réparties largement dans le sud-est de la Louisiane, selon le site de suivi poweroutage.us.

Laura Leftwich, qui s’est réfugiée chez sa mère, à la sortie de Morgan City, a raconté que des rafales de vent avaient emporté deux grands nichoirs à oiseaux à l’extérieur. Elle avait un générateur qui alimentait une connexion Internet pour pouvoir discuter en vidéo avec des amis, en tenant son ordinateur contre une fenêtre pour leur montrer l’eau qui débordait dans la rue.

Si la tempête avait été plus intense, « je n’aurais pas eu le courage de regarder dehors », a déclaré Leftwich, 40 ans. « C’est un peu effrayant. »

La sixième tempête nommée la saison des ouragans dans l’AtlantiqueFrancine a puisé son énergie dans les eaux extrêmement chaudes du golfe du Mexique, se renforçant jusqu’à devenir une tempête de catégorie 2 avant de toucher terre.

En plus des pluies torrentielles, il y avait une menace persistante de tornades dérivées de la tempête de jeudi.

Une grande partie de la Louisiane et du Mississippi pourrait recevoir entre 10 et 20 centimètres de pluie, avec la possibilité de 30 centimètres à certains endroits, a déclaré Brad Reinhart, spécialiste principal des ouragans au centre des ouragans.

Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, a déclaré que la Garde nationale se déploierait dans les paroisses touchées par Francine. Elle dispose de nourriture, d’eau, de près de 400 véhicules de secours, d’une centaine de bateaux et de 50 hélicoptères pour répondre à la tempête, notamment pour d’éventuelles opérations de recherche et de sauvetage.

Depuis le milieu du XIXe siècle, quelque 57 ouragans ont traversé ou touché terre en Louisiane, selon The Weather Channel. Parmi eux figurent certaines des tempêtes les plus fortes, les plus coûteuses et les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis.

Morgan City, qui compte environ 11 500 habitants, est située sur les rives de la rivière Atchafalaya, dans le sud de la Louisiane, et est entourée de lacs et de marais. Elle est décrite sur le site Web de la ville comme « la porte d’entrée du golfe du Mexique pour les industries de la crevette et des champs pétroliers ».

Le président Joe Biden a décrété l’état d’urgence pour aider la Louisiane à obtenir rapidement des fonds et une assistance fédérale. Landry et le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, ont également déclaré l’état d’urgence.

L’Agence de gestion des urgences du Mississippi a déclaré avoir distribué plus de 100 000 sacs de sable dans la partie sud de l’État et le ministère de l’Éducation a signalé un certain nombre de fermetures de districts scolaires pour mercredi et jeudi.

Cline a réalisé son reportage depuis Baton Rouge, en Louisiane. Les journalistes de l’Associated Press Kevin McGill à la Nouvelle-Orléans, Curt Anderson à St. Petersburg, en Floride, et Russ Bynum à Savannah, en Géorgie, ont contribué à cet article.