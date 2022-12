Francine Lewis de Britain’s Got Talent montre les résultats d’un boob job en bikini doré – dix ans après ses débuts

Francine Lewis, impressionniste de BRITAIN’S Got Talent, a donné aux fans un aperçu de son travail de boob guilleret pendant ses vacances.

La star de BGT, qui est une ancienne amie de Katie Price, a été photographiée dans un bikini doré sexy au bord de la piscine à Dubaï.

Grille arrière

Francine Lewis a été photographiée en bikini doré à Dubaï[/caption] Grille arrière

La star de BGT a fait remplacer ses implants il y a deux ans après une crise de santé[/caption]

Francine, 47 ans, a récemment fait changer ses implants à la suite d’un problème de santé, mais semble plus que confortable avec ses nouvelles courbes.

La maman de deux enfants a été photographiée en train de se détendre au bord de la piscine de son hôtel avant de se rafraîchir sous une douche.

Francine, qui s’est rendue en demi-finale de BGT en 2013, a parlé de son boulot bâclé le mois dernier.

Elle a d’abord eu des implants en 2003 après avoir allaité son aînée Brooke, maintenant âgée de 20 ans, et est passée d’un 28C à un DD.

Mais en novembre 2020, Francine a remarqué un gonflement au sein gauche et a été envoyée directement à l’hôpital.

Elle a déclaré à The Sun’s Fabulous le mois dernier: «J’étais sur le point de commencer à filmer le spécial de Noël pour BGT quand j’ai eu cette douleur atroce au sein gauche.

“Puis tout d’un coup ça a enflé au point où j’ai eu l’air déformé, comme si j’avais un troisième sein. C’était vraiment, vraiment effrayant.

“Je me foutais de m’inquiéter que mon sein soit sur le point d’éclater, alors je me suis précipité vers le centre sans rendez-vous près de chez moi et ils m’ont envoyé directement à l’hôpital.”

Francine a reçu un diagnostic d’abcès et on lui a dit qu’elle devait rester à l’hôpital pour recevoir des antibiotiques par voie intraveineuse.

Mais avec la montée en flèche des cas de Covid, elle était préoccupée par les risques, alors elle a demandé si elle pouvait plutôt prendre le médicament sous forme de comprimés et est rentrée chez elle.

Francine a parlé à son chirurgien plusieurs jours plus tard et on lui a dit que ses implants devaient être retirés de toute urgence.

« En fait, il a commencé à me crier dessus : ‘Je te dis depuis des années qu’il faut que ça sorte, mais tu n’as pas écouté !’ », a-t-elle dit.

«Il a dit que j’avais besoin d’eux d’ici la fin de la semaine.

« J’étais terrifiée à l’idée de l’opération et de devoir subir une anesthésie. Je me sentais tellement égoïste et je n’arrêtais pas de penser : ‘Pourquoi ai-je fait ça ?’ C’était pour ma propre vanité et maintenant regardez où j’avais fini.

L’opération a duré deux fois plus longtemps qu’elle n’aurait dû, car les complications de Francine étaient pires qu’on ne le pensait initialement.

Mais même si elle détestait les implants après les souffrances qu’ils avaient causées, elle s’est sentie obligée de les faire remplacer.

“Sans les nouveaux, j’aurais eu la peau pendante et je ne pouvais pas faire ça”, a admis Francine.

“Après près de 20 ans à avoir des seins plus gros, il n’y avait aucun moyen de me retrouver avec des sacs vides, donc la seule option était de les remettre et de faire face aux conséquences sur toute la ligne.”

Grille arrière

Francine dit que la «seule option» était de remplacer ses implants après le retrait de ses implants d’origine[/caption] Jon Bond – Le Soleil

L’impressionniste a atteint la demi-finale du BGT en 2013[/caption] Pennsylvanie

Les implants mammaires originaux de la star ont “presque éclaté”[/caption]