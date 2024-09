Francine gagne en force et devrait devenir un ouragan lorsqu’elle atteindra la côte du golfe des États-Unis

BATON ROUGE, Louisiane — La tempête tropicale Francine s’est déchaînée dans le Golfe du Mexique avec une force croissante et devrait atteindre le statut d’ouragan mardi avant de toucher terre en Louisiane.

Selon le National Hurricane Center, une alerte aux ondes de tempête a été déclenchée dans une zone s’étendant de l’est de Houston jusqu’à l’embouchure du fleuve Mississippi au sud de la Nouvelle-Orléans. Un tel avertissement signifie qu’il existe un risque d’inondations potentiellement mortelles.

Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, a exhorté les habitants à « ne pas paniquer, mais à être préparés » et à tenir compte des avertissements d’évacuation. Les météorologues ont déclaré que l’atterrissage de Francine dans le sud de la Louisiane était prévu mercredi après-midi en tant qu’ouragan de catégorie 2 avec des vents de 96 à 110 mph (155-175 km/h).

« Nous ne voulons pas que les gens attendent la dernière minute pour prendre la route et qu’ils tombent ensuite en panne d’essence », a déclaré M. Landry. « Nous diffusons beaucoup d’informations tout au long de l’été, tout au long de la saison des ouragans, afin que les gens puissent se préparer. Plus nous sommes préparés, plus cela nous est facile. »

Francine vise un littoral louisianais qui n’a pas encore complètement récupéré depuis Les ouragans Laura et Delta ont décimé Lake Charles en 2020, suivi un an plus tard par l’ouragan Ida. Au cours du week-end, un immeuble de 22 étages à Lake Charles, devenu un symbole de destruction par la tempête a implosé après être resté vacant pendant près de quatre ans, ses vitres ont été brisées et recouvertes de bâches déchiquetées.

La marée de tempête de Francine sur la côte de la Louisiane pourrait atteindre jusqu’à 10 pieds (3 mètres) de Cameron à Port Fourchon et dans la baie Vermilion, ont déclaré les prévisionnistes.

« Il s’agit d’une inondation potentiellement dangereuse et potentiellement mortelle », a déclaré Michael Brennan, directeur du centre des ouragans, ajoutant qu’elle pourrait également envoyer « des vents dangereux et destructeurs assez loin à l’intérieur des terres ».

Il a déclaré que l’atterrissage se situerait probablement quelque part entre Sabine Pass, sur la ligne entre le Texas et la Louisiane, et Morgan City, en Louisiane, à environ 350 kilomètres à l’est.

Les responsables de la Louisiane ont exhorté les résidents à se préparer immédiatement pendant que « les conditions le permettent encore », a déclaré Mike Steele, porte-parole du Bureau de la sécurité intérieure et de la préparation aux situations d’urgence du gouverneur.

« Nous parlons toujours du fait que chaque fois que quelque chose pénètre dans le Golfe, les choses peuvent changer rapidement, et c’est un parfait exemple de cela », a déclaré Steele.

Les habitants de Baton Rouge, la capitale de la Louisiane, ont commencé à former de longues files d’attente pour remplir leurs réservoirs d’essence et faire leurs courses. D’autres ont rempli des sacs de sable dans des emplacements gérés par la ville pour protéger les maisons d’éventuelles inondations.

« Il est crucial que nous prenions tous cette tempête très au sérieux et commencions nos préparatifs immédiatement », a déclaré la maire et présidente de Baton Rouge, Sharon Weston Broome, exhortant les habitants à faire des réserves de nourriture, d’eau et de produits de première nécessité pour trois jours.

Une évacuation obligatoire a été ordonnée pour sept communautés côtières isolées par le Bureau de la sécurité intérieure de la paroisse de Cameron & Préparation aux situations d’urgence. Parmi ces endroits, on trouve Holly Beach, une plage tranquille surnommée la « Riviera cajun » de la Louisiane, où de nombreuses maisons sont construites sur pilotis. La ville, frappée par la tempête, est devenue un paradis à bas prix pour les travailleurs de l’industrie pétrolière, les familles et les retraités. reconstruit plusieurs fois après les ouragans passés.

À Grand Isle, la dernière île-barrière habitée de Louisiane, le maire David Camardelle a recommandé l’évacuation des habitants et ordonné l’évacuation obligatoire des véhicules de loisirs. L’ouragan Ida a décimé la ville il y a trois ans, détruisant 700 maisons.

Les autorités préviennent que des inondations, ainsi que des vents violents et des pannes de courant, sont probables dans la région à partir de mardi après-midi jusqu’à jeudi.

À la Nouvelle-Orléans, la maire LaToya Cantrell a exhorté les habitants à se préparer à rester confinés. « Il est désormais temps de finaliser vos plans d’urgence et de vous préparer, non seulement pour vos familles, mais aussi pour vos voisins », a-t-elle déclaré.

Les responsables de la ville ont déclaré qu’ils s’attendaient à jusqu’à 15 centimètres de pluie, à des vents violents et à une « activité de tornade isolée », les conditions météorologiques les plus intenses étant susceptibles d’atteindre la Nouvelle-Orléans mercredi et jeudi.

Le centre des ouragans a indiqué que Francine se trouvait à environ 205 kilomètres au sud-sud-est de l’embouchure du Rio Grande et à environ 690 kilomètres au sud-sud-ouest de Cameron, avec des vents soutenus de 100 kilomètres par heure. Il se déplaçait vers le nord-nord-ouest à 7 km/h.

Alors que la pluie tombait lundi dans le nord du Mexique, plus d’une douzaine de quartiers de Matamoros, de l’autre côté de la frontière avec Brownsville, au Texas, ont été inondés, obligeant les écoles à fermer lundi et mardi. Marco Antonio Hernandez Acosta, directeur du Matamoros Water and Drainage Board, a déclaré qu’ils attendaient que le gouvernement fédéral mexicain fournisse des pompes pour drainer les zones touchées.

La tempête devrait se déplacer vers le nord-nord-est jusqu’à lundi soir, puis accélérer vers le nord-est à partir de mardi avant de s’approcher des côtes supérieures du Texas et de la Louisiane mercredi.

Stengle a contribué à ce rapport depuis Dallas et Alfredo Peña de Ciudad Victoria, au Mexique.