La fiancée de DOG the Bounty Hunter, Francie Frane, a jailli de son «homme étonnant, aimant et doux» à l’occasion de son 68e anniversaire.

La femme de 51 ans a célébré son futur mari dans un joli post Instagram mardi.

Aux côtés d’un casser de Chien souriant, Francie a écrit: « Joyeux anniversaire ma chérie, je suis tellement chanceuse de partager cette journée pour célébrer l’homme incroyable, aimant, gentil et doux que tu es !! »

Elle a conclu la note en écrivant: « Je t’aime toujours ❤️ »

Dog, de son vrai nom Duane Chapman, est devenu fiancé à Francie en mai 2020.

Le couple, qui apparaîtra ensemble sur Dog’s nouvelle émission de télé réalité Dog Unleashed, attendent une grande projection pour leur mariage à venir.

Le chien peut même le partager avec ses adeptes car il dit exclusivement au soleil a déclaré à l’époque: « J’ai eu tellement de fans qui se sont demandé ‘Quand vous épouserez Francie, allez-vous laisser vos fans venir?

« Donc, nous sommes en train de négocier des mots en ce moment parce que je veux l’ouvrir. J’adorerais avoir le plus grand mariage qu’il n’y ait jamais eu … »

Suite à la proposition romantique, Francie nous a dit: «Je ne m’y attendais pas du tout.

«Je pense que j’étais allé chercher de la nourriture et quand je suis revenu, il avait éteint toutes les lumières avec juste quelques lumières allumées et un tas de bougies allumées.

« Alors quand je suis entré, je me suis dit: » Wow, c’est génial « . Puis il a dit: » Entrez, asseyez-vous parce que j’ai besoin de vous parler « .

« Alors j’ai mis toute la nourriture dans la cuisine et je suis entré et il a dit: ‘Je sais que Dieu t’a amené dans ma vie et je ne veux pas en passer un seul instant sans toi.' »

Se déchirant en se remémorant ce moment spécial, Francie a ajouté: « Et il s’est mis à genoux et il a ouvert la boîte à bagues et il a dit: » Veux-tu m’épouser et passer le reste de nos vies ensemble? «

« Qui peut dire non à ça? C’était merveilleux. »

La personnalité de la télévision était auparavant mariée à sa défunte épouse, Beth Chapman, qui malheureusement décédé en 2019 après une bataille contre le cancer de la gorge.

Ils partagent le fils Garry, 20 ans, et sa fille Bonnie, 22 ans.

Le chien a 12 enfants au total.

Francie récemment a célébré le 20e anniversaire de Garry dans une publication Instagram.

À côté d’une photo du garçon d’anniversaire, Francie a écrit en légende:

« Joyeux anniversaire Garry Boy, nous aimons et nous sommes si fiers de vous. »

Dans le claquement, Garry a tenu un fusil et a visé tandis que son chien était assis loyalement devant lui.