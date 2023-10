Francia Raisa dit que le don de rein à Selena Gomez n’a pas causé de drame – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Francia Raïsa a soutenu son copain Selena Gomez lors de la première soirée bénéfice du Rare Impact Fund à Los Angeles le 4 octobre, et a précisé que sa décision de faire don d’un rein à Selena en 2017 n’avait « rien » à voir avec la raison pour laquelle ils se sont brièvement disputés en tant qu’amis. Francia, 35 ans, a parlé à Supplémentaire lors de l’événement et a confirmé qu’elle et Selena, 31 ans, étaient à nouveau amies après avoir vécu un drame public en 2022.

« Parfois, j’ai l’impression que les gens ont besoin de passer du temps séparés pour grandir individuellement, puis se retrouver », a-t-elle déclaré. «Nous avons presque dû poursuivre notre propre voyage et grandir. Je suis très heureux dans ma carrière et je ne sais pas si je serais capable de faire ça si je ne prenais pas vraiment du temps pour moi et ne comprenais pas ce qui m’arrivait, parce que je n’allais pas bien. .»

« Je vais bien maintenant », a ajouté Francia, « et juste pour mémoire, cela n’a rien à voir avec le rein. « JE j’ai vécu beaucoup de choses dans mon enfance et j’en parlerai très bientôt de ce qui s’est exactement passé, et comme je l’ai dit, elle est [Selena] été un énorme soutien à travers tout cela et une telle pom-pom girl pour moi à travers tout ça. Ses affaires sont beaucoup plus publiques que les miennes.

Selena et Francia sont amies depuis un moment, mais l’année dernière, il semblait qu’elles s’étaient disputées. Les deux hommes étaient en désaccord sur le mois de novembre 2022 de Selena Pierre roulante interview, où elle a déclaré que Taylor Swift est sa « seule amie » à Hollywood. Cela a semblé contrarier Francia, qui a eu vent des remarques de Selena sur une publication Instagram et a commenté : « Intéressant ». Elle a rapidement supprimé le commentaire, mais a ensuite cessé de suivre Selena du site de médias sociaux. Selena a répondu en faisant une fouille chez Francia. « Désolé de ne pas avoir mentionné toutes les personnes que je connais », a-t-elle écrit dans la section commentaires d’un TikTok à propos du drame.

Dans son entretien avec Supplémentaire, Francia a expliqué qu’elle et Selena étaient « liées par un traumatisme » lorsqu’elles sont devenues amies « ce qui est beau, mais aussi cela peut devenir difficile et délicat ». Le Comment j’ai rencontré ton père La star a poursuivi : « Les gens grandissent, les relations changent. Mais évidemment, je la traite comme ma petite sœur, elle me traite comme sa sœur aînée. Je ne connais aucune relation parfaite. Ils traversent tous des choses.

« Quand notre situation s’est présentée, et tout, non, je n’ai jamais imaginé cela, mais évidemment je ne l’ai jamais regretté », a déclaré Francia, faisant référence à sa brouille avec Selena. « Je suis heureuse que nous soyons ici aujourd’hui, pour nous célébrer et nous soutenir mutuellement », a-t-elle ajouté. Francia a également souligné qu’elle est désormais une « personne différente » de ce qu’elle était lorsqu’elle avait des problèmes avec le Seuls les meurtres dans le bâtiment étoile. « Même quand Selena a eu 30 ans, je me dis : ‘C’est différent, n’est-ce pas ?’ et elle m’a dit : « Ouais » », se souvient Francia. «J’ai dit: ‘Bienvenue dans la trentaine. Maintenant, nous pouvons à nouveau faire connaissance. »

Francia avait précédemment mis fin aux rumeurs d’une querelle avec Selena le Celui de Josh Peck Bons gars podcast en août. « Les gars, il n’y a pas de bœuf, juste de la salsa », dit-elle. Francia a également admis qu’il était difficile de voir de faux titres sur son amitié avec Selena. « Chaque fois que je pensais à mon nom dans la presse, je n’y avais jamais pensé comme ça », a admis Francia.

Selena, de son côté, a prouvé qu’elle était en bons termes avec Francia en lui envoyant son amour à l’occasion de son 35e anniversaire en juillet. « Le plus joyeux des anniversaires à cet être humain spécial », a écrit Selena, à côté de plusieurs photos du couple. « Peu importe où la vie nous mène, je t’aime. » Francia a « aimé » la publication sur Instagram, puis a suivi Selena sur l’application.