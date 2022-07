Francia Márquez, première vice-présidente noire de Colombie, habillée par Esteban Sinisterra

Esteban Sinisterra Paz, 23 ans, dans son studio à Cali, en Colombie. (Charlie Cordero/Pour le Washington Post)

BOGOTÁ, Colombie – Esteban Sinisterra Paz avait 5 ans lorsque des hommes armés ont dit à sa famille – et à tous les autres habitants de leur petite ville à prédominance afro-colombienne de Santa Bárbara de Iscuandé – qu’ils devaient partir. Quiconque resterait, prévenaient-ils, serait tué. Sinisterra, ses parents et ses trois sœurs ont sauté dans un bateau et ont descendu la rivière Iscuandé. Il les emmena dans un refuge sûr : La maison de sa grand-mère, une couturière. L’endroit où, pour la première fois, il a vu la magie du tissu se transformer en quelque chose de plus.

Il a grandi en aidant sa tante à coudre des robes et sa grand-mère à confectionner des couvertures avec les fragments dont sa tante n’avait plus besoin. À 14 ans, il a commencé à rêver de fonder une ligne de mode.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, il est le créateur personnel de la femme qui deviendra la première vice-présidente noire de Colombie. Francia Márquez, femme de ménage devenue militante écologiste et avocate, prendra ses fonctions aux côtés du président élu Gustavo Petro en août.

Tout au long de la campagne et depuis les élections, Márquez a utilisé sa notoriété croissante pour intégrer son héritage afro-colombien. En cela, Sinisterra est son partenaire. La vice-présidente élue, en collaboration avec Sinisterra et la consultante en mode Diana Rojas, a attiré l’attention sur les couleurs vives et les motifs complexes qui sont inhabituels pour l’arène politique ici, où peu de politiciens noirs ont atteint le bureau national et peu de politiciennes portent des vêtements au-delà des vêtements traditionnels. tenue professionnelle.

“La garde-robe de Márquez a été un véhicule pour partager son origine et sa culture”, a déclaré Mona Herbe, une artiste visuelle à Bogotá. « Dans ses discours, elle a mentionné avec clarté les problèmes auxquels son peuple a été soumis, comme le racisme, la marginalisation, l’injustice et la précarité. Mais, avec ses vêtements, elle envoie des messages sur la beauté, la complexité et la richesse de ses ancêtres.

Márquez, qui avant la campagne était une personne du genre jean et chemise, a décrit un voyage en 2019 qu’elle a effectué sur l’île de Gorée au Sénégal, un port d’où les Africains réduits en esclavage étaient expédiés vers les Amériques.

“Vous voyez des gens porter des vêtements colorés tout le temps”, a-t-elle déclaré au Washington Post avant les élections. « Les dessins sur les tissus ont plusieurs significations. Alors, pour moi, représenter cela dans une campagne politique, c’est aussi parler du langage de la mémoire, qui nous a été supprimé, qui nous a été refusé. Je m’habille comme je le fais exprès.

Et il y a l’avantage potentiel de l’aider à se connecter avec l’importante communauté afro-caribéenne de Colombie – officiellement 6,2% de la population, mais on pense qu’elle est plus grande.

Márquez courtisait également la controverse – encore une fois. Elle a passé la campagne à discuter de sa noirceur et à dénoncer le racisme colombien. C’est un discours perturbateur dans un pays qui, pendant des générations, a identifié son peuple comme partageant une seule race mixte, appelée Mestizo, alors même que les communautés afro-colombiennes et autochtones étaient confrontées à des taux disproportionnés de pauvreté, de violence et de déplacement.

“Le problème que les gens ont avec Francia, c’est qu’elle est une femme noire qui ne se comporte pas bien, qui sait qu’elle est noire et qui sait ce que cela signifie en termes historiques”, a déclaré l’anthropologue Eduardo Restrepo.

Márquez et Sinisterra ont beaucoup en commun. Tous deux sont des Afro-Colombiens de la côte Pacifique du pays ; tous deux font partie des quelque 8 millions de personnes qui ont été déplacées de force pendant le conflit sanglant qui a duré des décennies en Colombie. Dans ses discours de campagne, Márquez s’adressait souvent directement aux « nuls » – les pauvres, les exclus, les indigènes, les afro-colombiens.

“Moi aussi, je ne suis personne”, a déclaré Sinisterra. “Mais nous nous sommes levés pour résister et venir au pouvoir ».

La transformation vestimentaire de Márquez a demandé du travail.

“Ce n’était pas facile de la convaincre d’abandonner les jeans”, a déclaré Rojas. Lorsque Márquez a commencé la campagne en tant que candidate à la présidentielle, elle ne voulait pas porter de costumes deux pièces. Ils d’accord : Ils voulaient de la couleur.

“Je voulais que les designers du sud-ouest du pays aient une chance”, a déclaré Rojas. Une grande partie de la population y est noire. Beaucoup ont recommandé Sinisterra, que Márquez connaissait déjà.

“Au sein de notre communauté, elle a toujours été un leader, une inspiration”, a déclaré Sinisterra. “J’avais déjà confectionné des vêtements pour elle.”

Sinisterra a commencé à travailler avec des imprimés d’inspiration africaine après le déplacement de sa famille en 2004.

“Les gens des petites villes veulent montrer nos expressions culturelles dans les grandes villes comme Buenaventura et Cali”, a-t-il déclaré, deux villes où il a vécu. “Dans mon cas, j’ai voulu le montrer une fois que j’ai réalisé, après avoir été victime de discrimination, que j’étais un homme noir. Dans ma ville natale, je ne savais pas que j’étais un homme noir – j’étais juste un gars ordinaire.

À Santa Bárbara de Iscuandé, un groupe de cabanes en bois aux toits de zinc, tout le monde était noir. Et presque tout le monde était pauvre.

Ils ne connaissaient pas les hommes armés qui les avaient forcés à fuir, mais ils savaient tenir compte de leur avertissement. À ce moment-là, selon les archives, les cultures illégales de coca avaient commencé à remplir les champs de Nariño, leur département à la frontière avec l’Équateur. Les massacres, les meurtres et les déplacements sont devenus monnaie courante alors que les groupes paramilitaires et de guérilla se battent pour le territoire.

Sinisterra a lancé sa ligne de mode, Esteban African, pour payer la nourriture et d’autres besoins. Ses parents manquaient de formation professionnelle. Ils ont acheté et vendu des articles pour subvenir aux besoins de leurs quatre enfants, mais l’argent était rare. Sinisterra et ses cousins ​​ramassaient des bouteilles de la liqueur colombienne aguardiente — “de l’eau brûlante » — à vendre pour obtenir de l’argent.

Sinisterra pensait pouvoir vivre de la mode. Au départ, la mode masculine.

Son père n’était pas enthousiaste à l’idée : les travaux d’aiguille sont destinés aux femmes, a-t-il déclaré. Alors, Sinisterra s’est inscrite au travail social. Il voulait la paix avec son père. Il visait à devenir le premier de sa famille à fréquenter l’université.

Sinisterra a jonglé entre ses études de premier cycle et sa ligne de mode. Il lui reste un semestre avant d’obtenir son diplôme de travailleur social qui se trouve être également designer, avec un petit atelier dans la maison de sa famille dans un quartier ouvrier de l’est de Cali. C’est là qu’il garde son tissu, deux machines à tricoter, une table à repasser et les pièces lumineuses et colorées faites à la main prêtes à être livrées.

Les tissus aux imprimés africains sont la matière première de Sinisterra. “Je trouve que le tissu le plus joli et le plus représentatif est l’imprimé Kente, qui rend hommage aux femmes ghanéennes qui ramassent les fruits que donne la terre”, a-t-il déclaré. “C’est un peu comme les paniers fabriqués par les femmes dans le Pacifique pour ramasser tout ce que l’océan fournit.”

Il a principalement créé des costumes de plusieurs pièces afin que Márquez puisse les mélanger et les assortir dans différentes combinaisons, créant l’illusion d’une tenue différente chaque jour. « Je suis une femme pauvre », a répété Márquez à plusieurs reprises.

L’Afrique et l’héritage colombien du Pacifique se retrouvent sur chaque jupe, top ou veste.

Sinisterra dit que Márquez a reçu des dons de tissu mais a payé pour chaque pièce finie. Il ne révélera pas combien. “Elle est ma soeur. Nous avons décidé de soutenir ses aspirations politiques », a déclaré Sinisterra. « C’est quelque chose qui va au-delà des questions économiques. Nous devons nous serrer les coudes. »

Le travail a attiré l’attention pour les affaires de Sinisterra. Il dit avoir été contacté par d’autres politiciens, artistes et universitaires. Il n’a pas donné de détails.

Il a été invité à l’inauguration le 7 août.

“Le jour où elle prendra ses fonctions, j’aimerais voir Francia rendre fières toutes les personnes qui sont derrière elle et qui ont investi du temps et des efforts dans ce projet collectif, beau et significatif”, a-t-il déclaré. “J’espère qu’elle rend fiers tous les enfants qui croient parfois que les Noirs n’ont pas la possibilité d’occuper de tels postes.”

Il veut également voir quelle tenue Márquez a choisie parmi les trois qu’il lui a envoyées.