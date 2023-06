Franchon Crews-Dezurn veut un «remboursement» dans le combat incontesté pour le titre des super-moyens de Savannah Marshall | Nouvelles de boxe

Franchon Crews-Dezurn a déjà été sur le ring avec Savannah Marshall – et elle veut toujours se venger.

C’était bien avant que l’Américain ne devienne le champion du monde incontesté des super-moyens. C’était avant que Marshall ne gagne et ne perde le titre WBO des poids moyens en tant que professionnel. Avant même que le Britannique ne devienne champion du monde amateur.

Il y a plus de dix ans, ils ont boxé lors de l’épreuve test olympique de 2011 à l’ExCel Arena de Londres. Cela ressemblait à une victoire de routine pour Marshall, qui a remporté le résultat 14-12.

S’exprimant sur The Gloves Are Off, Crews-Dezurn a fondu en larmes en discutant de l’impact que sa mère inspirante a eu sur sa vie et sa carrière



Ce n’est pas ainsi que Crews-Dezurn le voit. « Je suis amère à propos de la décision », a-t-elle déclaré Sports du ciel.

« Savannah a fait ce qu’elle pouvait faire, ce qui était de son mieux et elle ne peut pas contrôler les gens qui appuient sur le bouton. Mais si vous sentez que vous pouvez faire ce que vous pensez avoir fait à l’époque, recommencez maintenant. Faites-le. Je sais que dans mon cœur, j’ai gagné ce combat. »

Ce fut un moment crucial dans la carrière amateur de Crews-Dezurn. Ensuite, elle était la n ° 1 des poids moyens titulaires de l’équipe américaine. Mais une adolescente Claressa Shields montait rapidement et poussait pour les Jeux olympiques de 2012.

« Je sais que cela a changé toute la trajectoire de ma carrière amateur », a déclaré Crews-Dezurn.

Vous pouvez regarder The Gloves Are Off entre Crews-Dezurn et Marshall en ce moment – ​​avec la paire prête à se battre samedi prochain à la Manchester Arena



« Parce que je l’ai combattue avant Claressa et que j’étais la meilleure tête de série en Amérique et que je me trouvais à court contre elle n’avait pas l’air bien. Je ne dis pas que cela a laissé Claressa [in] mais ça m’a fait passer pour un incompétent pour représenter les États-Unis, ce qui n’était pas le cas parce qu’après les essais olympiques [at the World Championships]dans le même tournoi où Savannah a battu Claressa, j’ai remporté la médaille d’argent. »

Maintenant samedi, en direct sur Sports aériens, Marshall défiera Crews-Dezurn pour les titres unifiés WBO, WBA, IBF et WBC 168lb qu’elle détient.

Avant le combat, qui fait la une à l’AO Arena de Manchester, l’Américain a averti Marshall : « Ça va être payant et payé.

« Tu n’as rien. J’ai tout et je vais le garder. »

Marshall et Crews-Dezurn s’affrontent dans une confrontation tendue



Elle a poursuivi: « Je suis dans le futur maintenant, ce n’est pas ce que vous avez fait qui compte, c’est ce que vous faites. Et j’ai la chance d’être incontestée, toujours cohérente, toujours en compétition au plus haut niveau et je veux continuer à faire ça aussi longtemps que je peux.

« Elle sait et je sais que ce n’est pas ce que tu as fait à l’époque, c’est ce que tu fais maintenant. »

« J’ai écrit l’histoire », a-t-elle déclaré, mais a ajouté: « Rédemption – je suis toujours prête à récupérer mes coups de langue, alors faisons-le. »

Crews-Dezurn et Marshall ont échangé des coups verbaux sur The Gloves Are Off



C’est un combat que Crews-Dezurn s’attend à être rude, car elle a l’intention de le rendre ainsi.

« Nous nous entraînons pour la punition. Nous nous entraînons pour la guerre. Je suis une combattante de 10 rounds. Pour elle, elle a l’habitude d’être une puissante perforatrice pour éliminer les filles de poids moyen au premier ou au deuxième round », a déclaré l’Américaine.

« Je suis allé à la guerre 10 rounds avec un athlète haut de gamme à Elin Cederoos, mon dernier combat, un ancien champion unifié. Je sais juste comment je vais. Je suis prêt à tout.

« Je crois qu’elle va essayer de boxer. Mais si elle essaie de me combattre comme elle a combattu Claressa [Shields] – Je prendrai ses paroles – je passerai la serpillière avec elle. »

En plus de devenir championne, Marshall cherche également à se préparer à un match revanche avec Shields. Mais Crews-Dezurn dit que le Britannique ne peut pas risquer de regarder trop loin devant.

Crews-Dezurn chante sur Sky Sports News avant son combat avec Marshall



« Je ne suis pas celui sur qui dormir », a déclaré l’Américain. « Si vous pensez que vous allez me traverser ou m’utiliser comme tremplin, elle va passer une longue nuit.

« Tu ne peux pas intimider un intimidateur. Quoi qu’elle essaie de faire, je vais le faire mieux. Ça n’a pas d’importance. »

Crews-Dezurn pense qu’elle veut cette victoire plus que Marshall.

« Je suis prêt à aller jusqu’où je dois aller pour défendre mes titres et devenir victorieux. Ce sera peut-être une soirée facile pour moi, qui sait ? » elle a déclaré.

« Je pense qu’elle s’est adoucie dans la vie et qu’elle n’a pas été durcie dans la vie comme moi. J’ai été refusé à plusieurs reprises en tant que boxeur professionnel dans ma carrière de boxeur. J’ai été refusé de nombreuses fois dans la vie. Vous apprenez dans la vie C’est ce qu’elle est, la vie est ce que vous en faites.

« Nous nous battons pour deux choses différentes. Et je ne pense pas que sa motivation soit aussi profonde que la mienne. »

Regardez Franchon Crews-Dezurn vs Savannah Marshall en direct sur Sky Sports Action à partir de 19h et Événement principal de Sky Sports à partir de 21h30 le samedi.