Franchon Crews-Dezurn : D’American Idol à champion incontesté, rencontrez le prochain adversaire de Savannah Marshall | Nouvelles de boxe

Pour Franchon Crews-Dezurn, le sport de la boxe, à l’origine, était un moyen d’atteindre une fin totalement différente.

Poursuivant une carrière de chanteuse, elle est entrée dans une salle de boxe juste pour perdre du poids.

Aujourd’hui, Crews-Dezurn est le champion du monde incontesté des super-moyens et le week-end prochain, le 1er juillet, combat Savannah Marshall à la Manchester Arena lors de l’événement principal en direct sur Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le champion incontesté Crews-Dezurn a envoyé un message fort au challenger Marshall



« J’ai seulement commencé la boxe pour perdre du poids en chantant. Je voulais juste être une pop star du R&B comme Destiny’s Child et Beyonce », a-t-elle déclaré. Sports du ciel.

« Je voulais juste perdre cinq livres en une journée et maintenant je suis ici au Royaume-Uni en train de me battre. C’est donc ma vie. »

C’est une chanteuse vraiment talentueuse. Crews-Dezurn est même apparu dans l’émission de télévision American Idol. Alors qu’elle a une rivalité grandissante avec Marshall, la championne a également un point de discorde avec Simon Cowell.

« J’espère qu’il viendra au combat s’il est au Royaume-Uni. Ce serait un moment tellement bouclé. Je pense que quand je gagnerai, je veux rencontrer Simon Cowell ou juste avoir de ses nouvelles. Il m’a dit que je ne pouvais pas être bon en tout. Il me l’a dit. Ce n’était pas dans le mauvais sens, mais c’était dans le sens de Simon », a-t-elle déclaré.

« J’ai dit aux gens à la télévision nationale que si je ne suis pas l’idole américaine, je serais le champion du monde des poids moyens. Je suis super-duper maintenant. Champion du monde des super-moyens, incontesté et aidant à pousser un tout le sport en avant. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Crews-Dezurn et Marshall ont échangé des coups verbaux sur The Gloves Are Off avant leur énorme affrontement à Manchester



« Donc c’est logique », a-t-elle ajouté. « Au moins, je suis bon en boxe !

Surnommée la « Heavy Hitting Diva », Crews-Dezurn n’a même pas exclu de chanter l’hymne national avant son combat avec Marshall.

« Selon ce que je ressens en me rapprochant du combat, je pourrais le faire. Ce n’est pas hors de propos », a-t-elle déclaré.

En plus de chanter, elle a lancé sa propre collection de mode et a lancé sa propre entreprise de promotion pour la représenter.

Elle peut aussi se battre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le malaise entre Marshall et Crews-Dezurn a atteint son paroxysme à la fin de leur conférence de presse et s’est manifesté lors d’une confrontation tendue



« J’avais l’habitude de me battre à l’école bien sûr, des combats de rue, donc ce n’était rien. L’occasion s’est présentée et je l’ai saisie », a déclaré Crews-Dezurn. « Je pense juste que c’était en moi.

« Quoi que ce soit, c’est en moi. Je viens de naître avec. »

Originaire de Virginie, elle s’installe à Baltimore où elle découvre la boxe et rencontre son mari. Son mari est toujours son partenaire d’entraînement, sous la direction de l’entraîneur-chef Barry Hunter.

« Mon objectif dans la vie avant de prendre ma retraite est que mon mari et moi nous battions sur la même carte. Parce qu’il est électrisant. Il est une inspiration pour moi et certainement le vent sous mes ailes », a-t-elle déclaré.

« Quand tout le monde a dit non et que les gens ont dit que c’était fini, tu n’es pas si bon, il pense que je suis la meilleure chose depuis le pain tranché.

« Je pense que je suis devenu un meilleur combattant parce que je suis son reflet. Donc, l’avoir toujours là et juste toujours concentré et toujours déterminé, dans sa carrière, dans ma carrière, cela signifie le monde pour moi. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Marshall discute de l’attitude « honteuse » de Claressa Shields et du pari tactique de Peter Fury



Elle était une boxeuse amateur internationale, qui a représenté les États-Unis au standard du championnat du monde.

Crews-Dezurn a même perdu contre Marshall dans un combat amateur. Lors des tests olympiques de 2011 à Londres, la dernière fois qu’elle a boxé au Royaume-Uni, Marshall l’a battue aux points.

Claressa Shields a pris la place des 75 kg dans l’équipe américaine. Mais en passant aux poids lourds légers, Crews-Dezurn a tout de même remporté des médailles d’argent et de bronze aux Championnats du monde amateurs.

Elle n’a jamais eu l’intention de devenir professionnelle. Mais en 2016, Shields avait besoin d’un adversaire pour ses débuts professionnels.

« Treize filles ont refusé Claressa. J’ai été appelé avec un préavis de deux semaines et demie et j’ai pris le combat. Mais j’ai toujours su dans mon esprit que je n’étais pas un adversaire. Je savais que j’étais de calibre mondial. Je savais que je serait le meilleur », a-t-elle déclaré.

« J’essaie toujours d’exceller dans tout ce que je fais et j’ai commencé par une défaite contre un double médaillé d’or olympique, j’ai promu mes deux combats suivants et maintenant je fais la promotion avec BOXXER. C’est donc un exploit incroyable pour moi. »

C’est un combattant rare qui perd à ses débuts professionnels pour devenir champion du monde. Mais Crews-Dezurn est unique.

« Je suis la toute première championne incontestée des super-moyens de l’histoire », a-t-elle déclaré.

« C’est un ordre divin et c’est un travail acharné. Il suffit de suivre votre voyage. Chacun a son propre voyage.

Image:

Crews-Dezurn est le champion incontesté en titre des super-moyens





« Je suis juste le courant et je laisse l’univers me guider. »

C’était une voie éprouvante. Elle a battu Maricela Cornejo à deux reprises pour unifier les titres WBC et WBO. Son combat de 2020 avec Alejandra Jiminez a été déclaré nul après que la Mexicaine ait échoué à un test de dépistage de drogue.

L’année dernière, Crews-Dezurn est devenue la championne incontestée des 168 livres, ajoutant les ceintures IBF et WBA à sa collection, lorsqu’elle a battu Elin Cederroos au Madison Square Garden.

« C’est une athlète d’élite », a déclaré l’Américaine. « J’ai eu la meilleure version [of her]. Elle s’est entraînée très dur. C’était une femme dure. Je savais juste que je devais apporter mon jeu A. Je l’ai rendu facile. Elle n’a gagné aucun round contre moi, probablement un seul, mais je sais ce que je peux faire.

Image:

Crews-Dezurn et Marshall sont des personnages contrastés





« Je suis censé être ici. »

Elle a poursuivi: « J’ai des frissons en y pensant, c’était électrique. Je veux avoir cette fois 10 fois ici à Manchester avec les gens.

« Vous n’êtes pas obligé de m’aimer mais vous allez me respecter et si vous respectez et aimez le sport, vous verrez que je me bats avec passion et je me bats pour quelque chose.

« Je sais qu’ils vont me détester au début.

« Mais ils vont m’aimer à la fin. »

Savannah Marshall défie Franchon Crews-Dezurn pour le titre incontesté des super-moyens en direct Sports du ciel le 1er juillet.