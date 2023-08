Franchise PWHL et détails du repêchage transforment la ligue du concept à la réalité pour les joueurs

Une ligue professionnelle de hockey féminin… le La Ligue professionnelle de hockey féminin commence à paraître réelle aux yeux des joueuses.

Mardi, la PWHL a annoncé six franchises (les canadiennes incluent Toronto, Montréal et Ottawa) en plus de détails sur le libre arbitre et un repêchage.

Reste à déterminer le calendrier exact, le format des séries éliminatoires et l’image de marque de l’équipe et de la ligue, entre autres choses.

Pourtant, la double athlète olympique canadienne Jill Saulnier a déclaré que l’annonce était « énorme ».

« C’était tellement excitant. Voir les lieux de la ligue est énorme pour nous », a-t-elle déclaré à CBC. « Je suis excité à l’idée de participer au repêchage. On en rêve quand on est une petite fille, d’avoir une configuration vraiment complète et d’être une athlète professionnelle. »

Saulnier faisait partie des nombreux membres de l’équipe nationale nord-américaine qui se battent pour ce qu’ils considèrent comme une véritable ligue de hockey féminin depuis la dissolution de la Ligue canadienne de hockey féminin en 2019.

Avec la PWHL, l’athlète de 31 ans originaire d’Halifax croit avoir trouvé exactement cela.

« C’est un concert complet, n’est-ce pas ? C’est quelque chose que nous allons mettre tous nos œufs dans le même panier et tirer le meilleur parti de l’incroyable opportunité que nous avons ici et je suis vraiment excitée de faire un pas en avant », a-t-elle déclaré.

Mikyla Grant-Mentis, ancienne joueuse par excellence de la Fédération de hockey de premier plan, a déclaré à CBC Sports qu’elle se déclarait candidate au repêchage de la PWHL.

Mais contrairement à Saulnier, Grant-Mentis évolue dans une ligue professionnelle depuis quelques saisons. Son salaire, qui devait être de 100 000 $ US la saison prochaine, diminuera assurément si elle obtient une place dans la PWHL.

Pourtant, elle a dit qu’elle était excitée maintenant qu’une fondation soit en place.

« Il n’y a encore que [about] « 150 places disponibles pour plus de 300 joueuses, donc ça va quand même être un petit coup de pied dans le ventre pour certaines personnes, mais je pense vraiment que ça va être un grand pas pour le hockey féminin », a-t-elle déclaré à CBC Sports.

La native de Brampton, en Ontario, a déclaré qu’entre l’effondrement explosif du PHF et l’appel de lundi avec les joueurs et les dirigeants du PHF, elle n’avait reçu aucune information – ce qui a rendu l’appel de cette semaine encore plus angoissant.

« Je veux dire, je pense que tout le monde était un peu nerveux parce qu’ils ne savaient pas à quoi s’attendre et évidemment nous espérons tous de bonnes nouvelles. Et je pense que c’est ce que nous avons eu », a-t-elle déclaré. « Personne n’a vraiment posé de questions parce que nous n’étions pas tous surpris, mais j’ai l’impression que nous étions tous simplement dépassés par le fait que les choses commencent réellement. »

Entre-temps, Grant-Mentis a déclaré qu’elle avait maintenu sa routine d’entraînement normale avec principalement des entraînements hors glace pendant l’été. Tout cela s’intensifiera à mesure que la saison approche.

« J’espère que je serai choisie pour jouer dans la ligue et que je veillerai à maintenir la bonne réputation de mon nom en ce moment. Continuez simplement et assurez-vous que je ne descends pas par rapport à l’année dernière », a-t-elle déclaré.

La Canadienne Brianne Jenner, membre du conseil d’administration de la PWHPA, a déclaré qu’elle avait simplement hâte de retourner sur la glace après des mois de négociations et de jargon juridique.

« Je suis juste excitée de jouer à nouveau au hockey, pour être honnête. J’ai juste hâte de faire partie d’une équipe et de me préparer aux séries éliminatoires et j’espère avoir la chance d’approfondir les séries éliminatoires et de bâtir une base de partisans », a-t-elle déclaré. dit.

Jenner, triple olympienne originaire d’Oakville, en Ontario, a ajouté qu’elle était soulagée d’avoir maintenant une ligue centrale pour les amateurs de hockey féminin.

« L’objectif était d’attirer tout le monde et d’attirer les meilleurs du monde entier. C’est donc excitant qu’ils ne cherchent pas ce contenu parmi différentes choses. Ils savent où aller. Et ils vont pouvoir avoir la chance de voir régulièrement leurs joueurs préférés. »

Les parcours de Saulnier, Grant-Mentis et Jenner témoignent de la route sinueuse du hockey féminin des dernières années.

Pendant ce temps, Liz Knox, originaire de Stouffville, en Ontario, qui s’est classée deuxième de tous les temps parmi les gardiennes de but lors des matchs disputés dans la LCHF, a pris sa retraite après l’effondrement de la ligue.

Mardi, elle a publié sur les réseaux sociaux félicitant les anciens joueurs qui ont occupé plusieurs emplois afin de réaliser quelque chose comme la PWHL.

« J’ai vu des athlètes stresser à cause de leur doctorat, utiliser des congés de maladie de leur travail à temps plein pour partir en voyage, recevoir des bâtons de l’opposition lorsque le leur se brisait en milieu de match, corriger des dissertations dans les vestiaires et laisser un 11 ». Entraînement en pm pour partir en équipe de nuit.

« C’étaient des enseignants, des policiers, des étudiants, des avocats, des femmes d’affaires, des pompiers, des chiropraticiens, des entraîneurs et bien d’autres encore.

« Ils étaient parmi les meilleurs coéquipiers que j’ai jamais eu. Ils ont rendu cela possible. Cette journée est pour vous. »

Il s’agissait d’enseignants, de policiers, d’étudiants, d’avocats, de femmes d’affaires, de pompiers, de chiropracteurs, d’entraîneurs, etc. Ils étaient parmi les meilleurs coéquipiers que j’ai jamais eu. Ils ont rendu cela possible. Cette journée est pour vous. @thepwhlofficial —@27Knoxy

Les olympiennes canadiennes Sarah Nurse et Cassie Campbell-Pascall ont également exprimé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Allons-y! 🇨🇦🇺🇸🌏 C’est un grand jour pour le hockey féminin https://t.co/MEzw3PbklX —@CassieCampbell

Saulnier a également montré son appréciation envers les joueurs qui ont travaillé si dur pour faire de la PWHL une réalité, même s’ils ne sont plus là pour porter l’uniforme.

« Nous nous battons pour cela depuis longtemps et ceux qui nous ont précédés se battaient encore plus longtemps, donc c’était assez excitant de faire cela et de le faire tous ensemble avec un groupe d’individus puissants issus de la direction et du conseil d’administration et de tous ceux qui sont je porte des patins depuis des années », a-t-elle déclaré.

Maintenant, Saulnier, qui, dans le cadre de la PWHPA, a participé au Dream Gap Tour, une série d’événements de week-end époustouflants, attend simplement avec impatience l’excitation d’un match régulier du mardi soir.

« Le monde devrait également ressentir le même enthousiasme lorsque cette nouvelle ligue sera lancée et que nous pourrons faire ce que nous aimons dans la vie. Et j’espère que nous aurons le soutien du monde derrière nous et que cela deviendra tout ce que cela est censé être. »