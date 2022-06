Franchise Group envisage de baisser l’offre de Kohl plus près de 50 $ par action au lieu de 60 $

La société holding de vente au détail Franchise Group envisage de réduire son offre sur Kohl’s à près de 50 dollars par action contre environ 60 dollars, selon une personne proche des négociations.

Les actions de Kohl ont chuté de plus de 8 % mercredi après-midi pour atteindre environ 39 dollars par action. Ils se sont échangés aussi bas que 34,64 $ fin mai.

Franchise Group, propriétaire de The Vitamin Shoppe et d’autres détaillants, examine activement si l’achat de Kohl’s est le meilleur cas d’utilisation du capital de Franchise Group, a déclaré la personne, qui a demandé à rester anonyme car les conversations sont privées et continues. La société craint de plus en plus que l’environnement de certains détaillants ne devienne plus sombre à partir d’ici, en particulier si les États-Unis devaient entrer en récession, a déclaré la personne.

Franchise Group a aligné le financement avec les prêteurs, a ajouté la personne. Mais la société, dirigée par le PDG Brian Kahn, pèse maintenant un prix plus bas alors que les détaillants en général sont aux prises avec des stocks gonflés et des prix plus élevés.

Le détaillant à grande surface Target a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il subirait une baisse à court terme des bénéfices car il annule les commandes et marque les marchandises non désirées avant la rentrée scolaire et les saisons de magasinage des Fêtes. Les analystes s’attendent à ce que de nombreux détaillants subissent un coup similaire, et cela pourrait être un coup plus dur pour ceux qui ne réussissent pas à retirer leurs produits des étagères.

Plus tôt ce mois-ci, Franchise Group a proposé une offre de 60 dollars par action pour acquérir Kohl’s à une valorisation d’environ 8 milliards de dollars. Les deux sociétés sont ensuite entrées dans une fenêtre exclusive de trois semaines au cours de laquelle elles peuvent concrétiser toute diligence raisonnable et les arrangements finaux de financement. Cela se termine ce week-end.

La chaîne de grands magasins hors centre commercial a d’abord été invitée à envisager une vente ou une autre alternative pour augmenter le cours de son action début décembre 2021 par le fonds spéculatif basé à New York Engine Capital. À l’époque, les actions de Kohl se négociaient autour de 48,45 $.

Puis, à la mi-janvier, le fonds spéculatif activiste Macellum Advisors a fait pression sur Kohl’s pour qu’il envisage une vente. Le PDG de Macellum, Jonathan Duskin, a fait valoir que les dirigeants « géraient matériellement mal » l’entreprise. Il a également déclaré que Kohl avait encore beaucoup de potentiel à débloquer avec ses biens immobiliers.

Plus tôt cette année, Kohl’s a reçu une offre par action de 64 $ d’Acacia Research, soutenue par Starboard, mais a jugé l’offre trop basse.

À la mi-mai, Kohl’s a annoncé que ses ventes pour la période de trois mois terminée le 30 avril étaient tombées à 3,72 milliards de dollars, contre 3,89 milliards de dollars en 2021.

Le détaillant a réduit ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l’ensemble de l’exercice, ce qui a également brouillé le tableau d’un éventuel accord.

Les représentants de Kohl’s et Franchise Group n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.