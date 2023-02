Franchise cricket : Nasser Hussain et Michael Atherton sur une « épée à double tranchant lucrative, populaire et dommageable » | Nouvelles du cricket

Il ne peut pas avoir échappé à votre attention qu’il y a beaucoup de cricket en cours.

“Il est difficile pour les gens de garder un œil sur le calendrier et de comprendre ce qui est important et ce qui ne l’est pas”, a déclaré Sky Sports Cricket l’expert Michael Atherton lors de la série internationale de trois matchs d’une journée de l’Angleterre en Afrique du Sud.

Une grande partie de ce cricket est du cricket à balle blanche de franchise.

Les matchs de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud se sont déroulés entre la première et la seconde moitié de la première SA20, qui se déroule en même temps que la première Ligue internationale T20 aux Émirats arabes unis.

Les tournois T20 (ou 100 balles dans le cas de The Hundred) ne cessent d’arriver, au profit des comptes bancaires des joueurs mais potentiellement au détriment du jeu international, qui, selon Atherton, “est en train d’être rogné”.

Image:

Les joueurs ont de nombreuses opportunités de balle blanche disponibles tout au long de la saison de cricket 2022/23





L’Angleterre n’est pas à l’abri de perdre des joueurs.

Joe Root a raté la série sud-africaine afin de jouer dans la Ligue internationale T20, tandis qu’Alex Hales aurait choisi de ne pas participer aux trois internationaux T20 au Bangladesh en mars car il obtiendrait beaucoup plus d’argent dans la Super League pakistanaise.

Le skipper anglais Jos Buttler a déclaré: “C’est assez compliqué, bien sûr, et bien sûr il y a des frustrations à certains moments, mais je comprends parfaitement les positions des gens. C’est une décision individuelle en fin de compte.”

Le boom du cricket en franchise a probablement surtout touché les Antilles, avec la Premier League indienne parmi les tournois qui se heurtent à leur saison à domicile.

Un examen après la sortie anticipée de l’équipe lors de la Coupe du monde T20 l’année dernière a déterminé que West Indies Cricket “cessera d’exister en tant qu’entité” si leurs meilleurs joueurs ne jouent que dans des matchs internationaux sur une base “facultative” tout en figurant dans toutes les ligues T20.

West Indies Cricket a déjà diminué en tant qu’entité, avec les sommets des victoires de la série Test à domicile contre l’Angleterre et au Bangladesh mélangés à de nombreux creux.

L’équipe des Caraïbes autrefois puissante occupe la huitième place du classement des tests, la septième des T20I et la 10e des ODI. À moins d’un ensemble particulier de résultats, ils devront se qualifier pour la Coupe du monde des 50 ans et plus en Inde plus tard cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Athers et Nasser évaluent les difficultés auxquelles l’Angleterre est confrontée pour choisir des équipes avec autant de joueurs impliqués dans des tournois de franchise



L’IPL a entamé un changement monumental dans le paysage du cricket avant sa première édition en 2008 et bien qu’Atherton soit ravi que les joueurs aient désormais de nombreuses opportunités, il pense que les conseils internationaux ont raté l’occasion de garder le mastodonte T20 sous contrôle.

L’ancien capitaine de l’Angleterre a déclaré: “Il m’a tout de suite frappé avec une clarté absolue que la conséquence évidente de l’entrée en jeu du marché libre était que le cricket international, depuis si longtemps l’aliment de base du jeu, allait être remis en question. C’est venu à passer.

“Je me souviens d’avoir été avec quelques journalistes anglais lorsque la première vente aux enchères d’IPL a eu lieu et ils disaient ‘cela n’arrivera jamais’. Je pensais, ‘ces joueurs gagnent 10 fois en un mois ce qu’ils gagnent en un an, ce va changer la donne ».

“Les opportunités sont maintenant incroyables, pour les joueurs de cricket pas nécessairement du premier rang. Auparavant, si vous n’étiez pas un joueur de cricket international, vous ne gagniez pas vraiment votre vie pendant les mois d’hiver, ce n’était pas une carrière lucrative, mais maintenant, si vous êtes peut-être à ce niveau en dessous des meilleurs absolus, il existe de nombreuses opportunités.

“C’est bon pour les joueurs de cricket, mais si le cricket international veut survivre et prospérer, il faut faire quelque chose.

“Les Coupes du monde seront toujours fortes – bien que je ne pense pas que vous en vouliez une chaque année car cela dilue les choses – et le test de cricket entre les équipes qui peuvent se le permettre sera fort, mais le reste est en train d’être rogné par le cricket de franchise.

Le paysage du cricket a changé au-delà de toute reconnaissance et nous devons nous éloigner de “ils ne veulent pas jouer pour l’Angleterre, c’est une honte”. Alex Hales pourrait gagner 140 000 £ en jouant dans la PSL, il pourrait gagner 25 000 £ pour avoir joué pour l’Angleterre au Bangladesh. La puissance des joueurs est plus élevée qu’elle ne l’a jamais été et il doit y avoir des concessions mutuelles.

“Je pense que les administrateurs dormaient au volant depuis le début. Je ne dis pas que c’était facile, mais s’ils s’étaient réunis pour organiser le calendrier, ils auraient peut-être pu faire en sorte que les compétitions de franchise paient un montant pour une fenêtre qui pourrait aller dans un test. fonds de contrepartie.

“Il y avait des façons innovantes d’y penser, mais ils n’y ont pas pensé car ils ne peuvent pas voir au-delà de la fin du prochain chèque de paie. Le jeu a été endommagé maintenant et je ne vois aucune solution.”

l’ami d’Atherton Sports du ciel L’expert et ancien capitaine anglais Nasser Hussain considère la montée du cricket de franchise comme une “épée à double tranchant”, donnant aux fans ce qu’ils veulent et récompensant financièrement les joueurs, mais ayant un impact sur les équipes nationales et freinant parfois le développement des joueurs de cricket.

Hussain a déclaré: “Le cricket franchisé a déjà changé le jeu et il y a beaucoup de bien à cela – les sociétés de télévision ne paieraient pas d’argent si elles ne pensaient pas que les gens le regardaient. Les gens aiment le cricket franchisé et il n’y a rien de mal à Mais, avec tout, il y a des répercussions, c’est une épée à double tranchant.

“Les Antilles fournissent des joueurs pour l’IPL pendant leur saison à domicile aux heures de grande écoute et cela les affecte. Les Antilles ont dit qu’elles ne pouvaient rien faire – soit elles laissaient partir leurs joueurs, soit elles essayaient de les garder et les joueurs partaient quand même. Ils peuvent ‘double.

“Il y a eu une disparition du cricket des Antilles et cela s’applique au Zimbabwe et à toutes les autres nations, tandis que l’Angleterre, l’Inde et l’Australie [who can pay their players more] devenir plus fort. L’ICC doit se pencher là-dessus parce que le sport est meilleur quand tout le monde a les mêmes chances.

En tant que capitaine anglais, d’un côté, vous souhaiteriez que tout le monde considère que jouer pour l’Angleterre est la chose principale et saisirait toutes les opportunités disponibles, mais il y a aussi de plus grandes choses en jeu. L’écart entre ce que les gens peuvent gagner en jouant pour l’Angleterre et en ne jouant pas pour l’Angleterre est assez important, c’est donc un facteur qui doit être pris en compte.

“Quant aux joueurs, s’ils obtiennent un montant X pour toutes ces compétitions de franchise, ajoutez tout cela et ce sera bien plus que de rester sur le terrain dans un match de quatre jours. C’est bien, mais encore une fois, faites attention pour les répercussions.

“Soudain, vous ne faites que jouer au cricket à balles blanches et vous n’obtenez pas le rythme du bâton. Si votre forme chute et que quelqu’un vous frappe, cela fera boule de neige et d’autres vous frapperont.

“Cela m’inquiète qu’il y ait eu des rapports de joueurs des Lions d’Angleterre ne voulant pas faire de tournées parce qu’ils veulent aller dans les ligues T20. C’est bien si vous jouez, mais certains des jeunes joueurs peuvent porter les boissons.

“Sam Billings, par exemple, a fait ça et je ne l’ai jamais vu avec un dossard pour apporter un verre à quelqu’un. Il ne s’est pas amélioré, il a stagné, alors ne vous laissez pas attirer par l’argent.”

Atherton pense qu’un ajustement dans la façon dont les contrats centraux sont payés pourrait aider à persuader les joueurs de se présenter pour leur pays.

“[Nasser and I] ont été parmi les premiers bénéficiaires de contrats centraux – pour peu d’argent, devrais-je ajouter – et ils n’étaient que pour les joueurs de test de cricket. Maintenant, l’Angleterre a un bloc de 20 impairs pour toutes les formes payées dans différentes bandes selon l’endroit où se trouve le joueur.

“L’Angleterre utilise maintenant un plus grand bassin de joueurs afin que vous puissiez réduire la retenue et augmenter les frais de match et de tournée. La vie est une question d’incitation et vous voulez inciter les gens à jouer.

“Pour le moment, les joueurs ont un mandat impressionnant mais semblent avoir la liberté dans le cadre de ce contrat de jouer ailleurs. En augmentant les frais de match, les joueurs qui veulent jouer pour l’Angleterre sont encouragés à le faire plutôt que de jouer au cricket de franchise. “

Image:

Heather Knight, capitaine de l’Angleterre: “L’IPL féminin sera une bonne chose pour le match. Cela pourrait vraiment lancer des choses dans d’autres pays. Mais il y a des inconvénients possibles, si ce n’est pas géré correctement ‘- (Crédit photo – CWI Media)





Le cricket féminin pourrait bientôt faire face à une énigme similaire entre club et pays, avec la première édition de l’IPL – qui devrait avoir lieu en mars – l’un des nombreux tournois nationaux de courte durée du calendrier. Les cinq franchises IPL ont été vendues pour 465 millions de livres sterling et les joueurs devraient être grassement payés.

Lizelle Lee, d’Afrique du Sud, et Deandra Dottin, des Antilles, se sont retirées du cricket international – elles ne participeront pas non plus à la Coupe du monde T20 de ce mois-ci – en partie à cause des opportunités ailleurs dans le jeu.

S’adressant au Gardien Récemment, la capitaine anglaise Heather Knight a déclaré : “Je pense que l’IPL féminin sera une bonne chose pour le jeu. Cela pourrait vraiment lancer des choses dans d’autres pays. Mais il y a des inconvénients possibles, si ce n’est pas géré correctement.

“Les différences de rémunération et de professionnalisme dans le monde sont bien plus marquées dans le football féminin que chez les hommes. Il n’y a pas non plus la même profondeur de talent pour un certain nombre de pays.

“Le meilleur endroit où vous pouvez être est le cricket florissant à la fois international et national. Mais vous avez besoin d’un bon plan solide de ce à quoi cela ressemble pour tous les pays, pas comme le jeu masculin où il vient d’être autorisé à se produire sans aucune direction. Le jeu féminin changera beaucoup plus rapidement à la suite de cela.”