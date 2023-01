Franchir le pas – Kelowna Capital News

–Mots Devon Paige Smith Photographie Lia Crowe

Des gens de partout la région de la capitale profite des bienfaits de la thérapie par le chaud et le froid grâce au premier spa nordique de Victoria.

RITUAL Nordic Spa sur Johnson Street a ouvert ses portes en février 2022, et la fondatrice Marci Hotsenpiller dit qu’elle a été époustouflée par le soutien local.

“Nous avons construit RITUAL pour les locaux d’abord et les touristes ensuite, et cela a très bien fonctionné”, explique-t-elle. «Après la vague initiale de semaines à guichets fermés lorsque nous avons ouvert complètement au printemps de cette année, nous nous attendions à une baisse à mesure que le temps s’améliorait. Au lieu de cela, tout au long de l’été, nous avons vu le même nombre de sections locales franchir la porte et devenir membres qu’au printemps. C’était génial.

Le spa, qui se trouve dans le quartier Harris Green de Johnson Street, est niché dans une ruelle privée.

Au fil des mois, Marci a travaillé avec des entrepreneurs et la designer locale Michelle Matte, de Michelle Matte Interiors, pour obtenir l’esthétique de l’espace.

“Je voulais que les gens aient l’impression d’être entrés dans un spa à Helsinki, Oslo ou Stockholm, de sorte que de nombreux éléments de conception étaient basés sur les éléments de conception et le tissu finlandais simplifiés, l’utilisation du bois, de l’eau et de la laine, et une palette nordique. qui met l’accent sur la forme et la fonction plutôt que sur les fioritures », explique Marci.

“Notre objectif était de créer un espace convivial, accueillant pour tous et délicieusement sans prétention, comme un chalet de ski, où d’autres clients vous accueillent à l’intérieur par une froide journée d’hiver, même s’ils ne vous connaissent pas ou ne se sont jamais rencontrés vous.”

RITUAL est également conçu pour être un espace numérique et sans téléphone, avec très peu de miroirs, afin de créer un sentiment de liberté pour tous les invités où ils peuvent faire une pause dans la culture actuelle du selfie.

“Dans le cadre de ce même sentiment, nous pratiquons également la neutralité corporelle, qui est basée sur l’idée de votre corps comme un instrument pour se déplacer dans le monde, plutôt que comme un ornement pour être vu”, explique Marci.

L’offre principale de RITUAL est le circuit nordique de deux heures, un voyage autonome à travers les éléments du chaud, du froid et de la détente. Les visiteurs décident de la durée de séjour dans chaque élément et peuvent choisir entre un sauna finlandais traditionnel, un hammam, un bassin profond froid, une douche à seau nordique, un salon de sel de l’Himalaya et des patios extérieurs pour se détendre.

Les avantages de la thérapie de contraste, dit Marci, incluent une circulation accrue, un meilleur sommeil, une inflammation réduite, une régulation hormonale et plus encore.

«Lorsque vous faites une thérapie de contraste chaud et froid, vous mettez également votre corps et votre esprit au défi de faire quelque chose qu’ils ne font pas normalement. Ce faisant, vous pouvez devenir plus résistant au stress.

Et, dit Marci, les avantages sociaux de la cueillette sont parmi les plus importants.

« En tant qu’êtres humains, nous avons besoin de liens sociaux, en particulier dans un monde urbain où nous sommes séparés par des outils numériques. Les éléments sociaux et communautaires de la culture du sauna favorisent la connexion avec d’autres personnes que vous ne croiseriez pas autrement. Et je suis heureux que nous puissions fournir cet espace.

Vous pouvez en savoir plus sur Marci et RITUAL Nordic Spa sur ritualnordicspa.com.

