"Franchi toutes les limites de l’humanité": Pilote de Sachin sur le viol-meurtre de Bhilwara

Le chef du Congrès, Sachin Pilot, s’est rendu mardi à Bhilwara au Rajasthan et a déclaré que la cruauté envers la fille mineure qui a été violée et tuée ne peut être acceptée dans aucune société civilisée.

L’incident concerne le viol collectif présumé et le meurtre d’une fille mineure dont des parties du corps ont été retrouvées dans un four à charbon à Bhilwara.

« L’incident qui a été perpétré et la brutalité avec laquelle une fille mineure a été violée et assassinée ne peuvent être acceptés dans aucune société civilisée. Les personnes qui ont perpétré cet incident ont franchi les limites de l’humanité. Ceux qui ont commis ce crime odieux ont franchi les limites de l’humanité », a déclaré M. Pilot aux journalistes.

Le chef du Congrès a également rencontré les proches de la victime et s’est entretenu avec la police de Bhilwara pour obtenir une mise à jour sur l’enquête en la matière.

« J’ai rencontré les proches de la victime et j’ai appris que tous les accusés ont été arrêtés et que la police va également détenir les deux mineurs… L’administration m’a informé que le tribunal tiendra des audiences quotidiennes et inculpera POCSO cas et prendre des mesures strictes à leur encontre », a-t-il ajouté.

Plus tôt, le 6 août, un comité de quatre membres de femmes députées du BJP a rencontré la famille de la victime.

La mineure aurait été violée collectivement et brûlée à mort, a indiqué la police, ajoutant que ses restes avaient été retrouvés à l’intérieur d’un four à charbon.

La police a déclaré que certains résidents locaux avaient trouvé les restes calcinés de la jeune fille et ses bracelets à l’intérieur du four.

La police a arrêté sept accusés dans le cadre de l’affaire présumée de viol collectif et de meurtre, a déclaré le ministre en chef Ashok Gehlot.