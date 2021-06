« Franchement, c’était affreux »: les écoles sautent le chant One Britain One Nation

Les écoles ont décidé de ne pas chanter l’hymne de One Britain One Nation Day, bien que le gouvernement les ait encouragés à célébrer l’événement.

Les directeurs ont dit L’indépendant leurs élèves n’ont pas chanté la chanson – qui se termine par des chants de « Grande-Bretagne forte, grande nation » – vendredi, en raison des directives de Covid, de problèmes logistiques et parce que cela « ressemble à de la propagande ».

Le ministère de l’Éducation a encouragé les écoles à célébrer la Journée One Britain One Nation le 25 juin, au cours de laquelle ils ont déclaré que les enfants pouvaient « en apprendre davantage sur nos valeurs communes de tolérance, de gentillesse, de fierté et de respect ».

Mais le gouvernement a été critiqué après que l’hymne patriotique de l’événement a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Les paroles incluent « nous sommes la Grande-Bretagne et nous avons un rêve, unir tous les gens dans une grande équipe » et des références à la Grande-Bretagne ayant « élargir les rivages de notre île ».

Les directeurs ont dit L’indépendant leurs écoles ont sauté la chanson vendredi.

Un chef d’établissement à Liverpool a déclaré que son école n’avait pas participé car il n’avait pas été officiellement informé de l’événement et n’avait pas été suffisamment averti pour apprendre et chanter la chanson à temps.

Le directeur, qui a souhaité rester anonyme, a également déclaré que les écoles étaient invitées à ne pas chanter à moins qu’elles ne soient éloignées et à l’extérieur. « Et, franchement, c’était affreux », ont-ils ajouté.

Matt Davies, un directeur d’école du North Yorkshire, a déclaré que son école n’avait pas non plus chanté la chanson vendredi, lors de la journée One Britain One Nation.

« Tout d’abord, notre évaluation des risques actuelle dicte que la signature de toute l’école ou de toute la classe n’est pas autorisée en raison du risque accru de transmission potentielle », a-t-il déclaré. L’indépendant.

« Deuxièmement, je ne pouvais pas convenir que le libellé de la chanson était impartial. Cela apparaît certainement comme potentiellement source de division, ce qui n’est pas conforme aux valeurs et à l’éthique de notre école. »

Hildi Mitchell, directrice de la Downs Infant School à Brighton, a déclaré L’indépendant ils n’ont pas participé à la chanson en raison de la logistique, disant qu’ils avaient d’autres choses en cours comme des voyages scolaires, et que toute performance prendrait plusieurs semaines pour que ses élèves maîtrisent.

Parlant d’une autre raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas chanter la chanson, elle a déclaré: « Je ne pense pas que le gouvernement ait démontré l’une de ces valeurs à travers ses actions, donc cela ressemble à de la propagande, mes parents m’ont envoyé un e-mail pour dire qu’ils sont d’accord et ne Je ne veux pas que leurs enfants le chantent.

Ollie Williams, directeur adjoint du sud-est de l’Angleterre, a déclaré que leur école primaire n’avait pas non plus participé, racontant L’indépendant: « Ce n’était pas obligatoire et nous avons un programme complet et riche auquel les enfants ont accès jusqu’à la fin du trimestre.

Au milieu de la réaction contre la chanson, le fondateur de One Britain One Nation, l’ancien policier Kash Singh, a déclaré à GB News que ce sont des enfants de sept à 10 ans qui ont écrit la chanson.

« Ils ont écrit cette chanson parce qu’ils voulaient apporter l’unité, ils veulent célébrer la fierté, ils veulent que chaque enfant se sente faire partie de ce pays », a-t-il déclaré. « Et je ne sais pas comment – et je ne l’ai toujours pas compris – comment cela a eu une réaction négative. »

Il a ajouté : « Ce sont les enfants de notre pays, qui écrivent ces mots, qui veulent célébrer notre pays et se rassembler. Et ils veulent le faire parce qu’ils veulent éliminer la haine. «

One Britain One Nation est un groupe qui dit vouloir « créer une nation britannique forte, juste, harmonieuse et fière, célébrant le patriotisme et le respect de tout notre peuple ».

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré : « Nos écoles devraient promouvoir les valeurs britanniques fondamentales, notamment la tolérance et le respect. En tant que tel, nous soutenons les objectifs généraux de One Britain One Nation pour aider les enfants à apprendre l’égalité, la gentillesse et la fierté, et il appartient aux écoles de décider comment elles enseignent ces valeurs importantes.

Ils ont ajouté: « Le département n’a pas demandé aux gens de chanter des chansons ou n’a approuvé aucun matériel spécifique pour la journée One Britain One Nation. »