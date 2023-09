Francfort 2 – 1 Aberdeen

Aberdeen a stupéfié l’Eintracht Francfort en égalisant au Waldstadion avant de succomber à une défaite 2-1 en Ligue Europa Conférence.

Dante Polvara a terminé une contre-attaque clinique à la 22e minute pour annuler un premier penalty et les Dons semblaient à l’aise pendant la majeure partie de la première mi-temps.

L’équipe allemande est passée à la vitesse supérieure après la pause et le défenseur prêté de Leeds, Robin Koch, a dirigé ce qui s’est avéré être le vainqueur à la 61e minute.

Mais Francfort, troisième favori pour remporter la compétition derrière Aston Villa et la Fiorentina, a dû résister à une pression tardive et la remplaçante d’Aberdeen, Ester Sokler, a raté une bonne occasion dans les arrêts de jeu.

L’équipe de Barry Robson n’avait battu Stirling Albion que lors de ses huit matchs précédents cette saison et la soirée s’annonçait longue en Allemagne lorsque Francfort prenait l’avantage en 11 minutes.

Jack MacKenzie a été rattrapé par une passe à l’intérieur de lui et Dina Ebimbe s’est frayé un chemin devant l’ailier. Le Français est tombé au milieu d’un enchevêtrement de jambes et MacKenzie a été pénalisé. Omar Marmoush s’est converti sur place.

Aberdeen a ravi ses 2 900 supporters itinérants en égalisant l’équipe qui a battu les Rangers lors de la finale de la Ligue Europa 2021.

Dante Polvara avait égalisé pour Aberdeen au Deutsche Bank Park





Bojan Miovski récupérait une passe lâche juste à l’intérieur de la moitié de terrain de l’Eintracht et était rejoint par plusieurs coéquipiers pour s’élancer vers l’avant. L’attaquant solitaire a passé le ballon à côté de Nicky Devlin dont le centre bas a trouvé Polvara, qui a touché à six mètres et a tiré haut dans le filet devant deux joueurs locaux et le gardien de but. C’était le premier but de l’Américain pour Aberdeen.

Certains fans des Dons ont poussé leurs célébrations trop loin au milieu d’informations selon lesquelles une pièce pyrotechnique allumée aurait été lancée dans le camp. D’autres missiles ont suivi, au milieu des huées des supporters de Francfort, même s’ils ressemblaient à des gobelets en plastique.

Il n’y a eu qu’une seule frayeur pour les visiteurs avant la pause lorsque Paxten Aaronson s’est placé derrière MacKenzie pour répondre à une passe lobée. Kelle Roos s’est bien arrêtée pour arrêter la volée avant que le drapeau de hors-jeu ne soit levé, mais la décision du VAR aurait été intéressante si le ballon était entré car il y avait très peu dedans.

Le but vainqueur de Francfort est survenu après une pression soutenue et Stefan Gartenmann a dégagé une tête sur la ligne juste avant le corner qui a fait la différence. Koch a réussi à s’éloigner de son marqueur et à guider une tête libre juste à l’intérieur du deuxième poteau.

L’équipe locale a continué à faire pression et Gartenmann a peut-être eu la chance de ne recevoir qu’un carton jaune pour un défi de taille avant que Roos n’arrête une frappe à longue portée de Hugo Larsson et que Devlin ne produise un défi de sauvetage.

Mais Aberdeen est revenu dans le match après un triple remplacement à la 71e minute lorsque Connor Barron, Jonny Hayes et Ryan Duncan sont entrés en jeu.

Richard Jensen s’est dirigé vers le coin de Duncan avant que Roos ne soit sauvé par Ansgar Knauff et Aberdeen, puis a forcé une série de coups de pied arrêtés dans le dernier tiers.

Leur chance de passer une soirée mémorable est finalement tombée sur Sokler, non marqué, mais il a privilégié la puissance plutôt que la précision avec sa volée et a tiré hors cible.

Le PAOK a battu le HJK 3-2 en Finlande dans l’autre match du groupe G.

Et après?

Aberdeen revient en Premiership écossaise dimanche à domicile contre le comté de Ross. Coup d’envoi à 15h.

Leur prochain match de Ligue Europa Conférence aura lieu à domicile contre le HJK Helsinki le 5 octobre. Coup d’envoi à 20h.