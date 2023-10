Francesco Bagnaia remporte le MotoGP d’Indonésie et reprend la première place alors que Jorge Martin s’écrase

L’Italien Francesco Bagnaia a remporté dimanche le MotoGP d’Indonésie grâce à une course spectaculaire qui l’a ramené en tête du classement du championnat après la chute de son rival Jorge Martin.

Maverick Vinales (Aprilia) est arrivé juste derrière la star Ducati de 26 ans, avec Fabio Quartararo (Yamaha) troisième sur le circuit de Mandalika sur l’île balnéaire indonésienne de Lombok.

Bagnaia a fait un bond fascinant de la 13ème à la première place après être monté sur le podium dans les quatre premiers tours, en refusant de laisser Martin de Pramac le punir davantage pour une mauvaise performance lors des essais et des qualifications.

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Ce serait un autre double week-end de rêve pour Martin après avoir remporté le sprint de samedi et pris la tête dès le feu vert, passant de la sixième place, pour dominer les premières étapes de la course.

Mais cela s’est rapidement transformé en cauchemar pour l’Espagnol de 25 ans lorsqu’il s’est écrasé au 14e tour de l’événement principal de dimanche, un moment potentiellement énorme dans la course au titre.

Vinales a mis la pression sur Bagnaia dans les dernières étapes après avoir été dépassé, se retrouvant à quatre dixièmes de seconde du leader du peloton.

Mais l’Italien, connu pour sa défense phénoménale, a mené la course pour renverser la situation sur Martin et creuser un écart de 18 points avec seulement cinq week-ends de course à jouer.

« Je pense que nous méritions une course comme celle-ci », a déclaré Bagnaia aux journalistes.

« (Je faisais) le maximum que je pouvais quand j’ai vu Martin partir, je me suis dit ‘prends soin des pneus’ et c’était la bonne chose. Je suis vraiment vraiment content. »

La course a été marquée par une série de chutes dans des conditions chaudes et humides, seuls 14 coureurs sur 21 ayant terminé la course.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)