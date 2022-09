Francesco Bagnaia gagne à Saint-Marin pour un quatrième triomphe consécutif

L’Italien Francesco Bagnaia a remporté le MotoGP de Saint-Marin dimanche pour remporter son quatrième triomphe consécutif dans la catégorie reine et se rapprocher du leader du championnat Fabio Quartararo.

Le pilote Ducati Bagnaia a devancé Enea Bastianini dans une victoire palpitante à Misano Adriatico qui l’a ramené à moins de 30 points du champion du monde en titre Quartararo, qui a terminé cinquième.

Il prend la deuxième place du classement du championnat devant Aleix Espargaro après que l’Espagnol ait terminé une place derrière le pilote Yamaha Quartararo.

Le pilote Aprilia Espargaro compte 33 points de retard sur Quartararo après avoir été dépassé par le Français parti sur la grille en huitième position.

La victoire de Bagnaia était d’autant plus impressionnante qu’il a été contraint de partir de la cinquième place après une pénalité de trois places sur la grille infligée lors des essais de vendredi.

Après avoir pris la tête au troisième tour, Bagnaia a d’abord résisté à Maverick Vinales, puis à Bastianini – son coéquipier la saison prochaine – pour remporter sa sixième victoire sur les 14 GP disputés jusqu’à présent cette saison.

Le coéquipier de Bagnaia, Jack Miller, était parti en pole pour la deuxième fois de sa carrière en MotoGP, mais était l’un des cinq pilotes à s’être écrasé lors d’une ouverture chaotique de la course.

Johann Zarco, Michele Pirro et Pol Espargaro ont tous chuté dès le premier virage, tandis que Miller et Marco Bezzechi ont chuté un tour plus tard.

Andrea Dovizioso a terminé sa dernière course MotoGP à la 12e place.

