A 1: 52.772 – le tour en deux roues le plus rapide jamais réalisé sur le circuit international de Losail. C’est un moment qui appartient à Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) après le MotoGP Q2 au Grand Prix de Barwa du Qatar, l’Italien prenant d’assaut une première pole position dans la catégorie reine lors de sa première séance de qualification en rouge d’usine. Bagnaia bat la deuxième place Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) par 0.266s, avec son compatriote Monster Energy Yamaha MotoGP Maverick Viñales aligné troisième car les qualifications en 2021 commencent par un bang tout-puissant.

Avant le coup d’envoi de la séance de Q2, le champion du monde en titre Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) s’est retrouvé à participer aux qualifications environ 20 minutes avant qu’il ne l’aurait planifié, le numéro 36 devant disputer la Q1 lors de l’ouverture de la saison. Et ce n’était pas une promenade dans le parc pour Mir – loin de là. Deux recrues sous la forme de Jorge Martin (Pramac Racing) et Enea Bastianini (Esponsorama Racing) se sont succédées en tête de la séance, Mir revenant en P1 par seulement 0,005 s avec son meilleur tour du week-end.

Après avoir réglé deux secteurs rouges, Martin s’est ensuite écrasé indemne lors de son dernier tour avec Bastianini incapable de s’améliorer. Sorti de nulle part, Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) était alors l’homme à surveiller et bien sûr, la star japonaise a arraché P1 en Q1 sur son dernier flyer pour rétrograder Bastianini hors d’une place de promotion Q2. Ce déficit de 0,005 s à Mir s’est avéré être la différence. Mir est passé en Q2 par la peau de ses dents, Bastianini et Martin s’annonçant bel et bien sur la scène de la catégorie reine dans une merveilleuse 15 minutes de qualification.

Ainsi, Nakagami et Mir ont rejoint les 10 coureurs les plus rapides des essais libres pour le parcours principal de samedi: MotoGPQualifying 2. Et dans ladite séance, il a fallu un tour à Bagnaia pour battre le record du tour de tous les temps, un 1: 53,273 a été établi par l’Italien qui nous prépare pour une première séance qualificative phénoménale de la saison. Bien que le temps P1 soit un record du tour de tous les temps, les écrans de chronométrage étaient éclairés avec des temps de secteur rouge.

Bagnaia ne s’est pas amélioré dans son prochain tour, mais son coéquipier Miller l’a fait, l’Australien est allé P1 mais Quartararo était un étonnant quatre dixièmes sous au secteur 3. La vitesse en ligne droite dans le secteur 4 a vu le Français perdre du temps mais Quartararo a quand même tiré en P1. avec un 1: 53.038 – un autre record du tour de tous les temps. Après les deux premiers tours volés, c’était un festival Yamaha et Ducati au sommet, Aleix Espargaro plaçant sa machine Aprilia Racing Team Gresini en P6 devant Johann Zarco (Pramac Racing). Devant ces deux se trouvaient Quartararo, Miller, Viñales, Bagnaia et Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT). Une monstrueuse première série de tours des leaders.

Un nouveau caoutchouc a ensuite été installé et nous nous sommes attelés pour la deuxième série de tours de piste en Q2. Viñales a été le leader sur la route et le premier à nous montrer ce qu’il lui restait dans son casier, l’Espagnol en a fait une Yamaha 1-2 d’usine. L’attention s’est tournée vers Bagnaia qui avait Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) en remorque, et le pilote Ducati a déchaîné un tour époustouflant pour revenir en P1 par 0,266 s. Les efforts de Rossi l’ont placé P3 alors que The Doctor a rétrogradé Viñales de la première ligne, mais Top Gun a ensuite rendu la faveur à son ancien coéquipier lors de son dernier tour pour déplacer Rossi en P4.

La première ligne est ensuite restée incontestée pendant les secondes restantes. Bagnaia a déclaré vendredi, «nous battrons le record en Q2», et Pecco a tenu parole. Quelle façon pour l’Italien de remporter sa première pole position en catégorie reine, le meilleur tour en deux roues jamais réalisé sur le circuit international de Losail. Scènes irréelles. Quartararo et Viñales étaient satisfaits des départs au premier rang et espèrent battre le missile de Bagnaia dans le premier virage, alors que The Doctor rejoindra deux de ses trois homologues Yamaha dans le top quatre. Un 1: 53.114 est de loin le plus rapide que Rossi ait battu Losail, un vieux chien peut apprendre de nouveaux tours après tout.

Miller et Zarco rejoignent le joueur de 42 ans au deuxième rang. Les deux balles de Bologne auraient espéré plus en Q2 car l’Australien n’a pas pu s’améliorer sur sa première manche, mais le milieu de la deuxième ligne est loin d’être un désastre. Pour Zarco, le nouveau détenteur du record de vitesse MotoGPtop à 362,4 km / h, son dernier tour a été son meilleur et il lui a assuré une place de départ P6, ce fut un temps qui a propulsé Morbidelli sur la troisième ligne.

L’Italien est le fer de lance de Row 3 et il est rejoint par Aleix Espargaro. La huitième place pour l’Espagnol et Aprilia est un travail bien fait et quand on met les choses en perspective, c’est encore plus impressionnant: les huit premiers étaient tous sous l’ancien record du tour de Marc Marquez – qui inclut l’aîné Espargaro. De quoi être extrêmement fier et sur quoi s’appuyer pour le camp de Noale.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) est le dernier membre de la rangée 3 en P9, Mir étant contraint de se contenter de la 10e place – 0,910s de la pole position. Travail à faire un dimanche pour les deux Suzukis à nouveau, mais s’il y a une chose que nous avons apprise en 2020, ne négligez jamais le duo GSX-RR en version course. Nakagami est le leader Honda avant la course d’ouverture de 2021, lui et Pol Espargaro (Repsol Honda Team) tireront hors de la ligne en P11 et P12.

Nous nous attendions à des feux d’artifice, mais wow. C’était quelque chose. Un nouveau record du tour de Losail et un record de vitesse de pointe en une heure. Il est prudent de dire que le MotoGP prend un départ étonnant dans le désert, alors que les attentions se tournent maintenant vers le jour de la course. Bagnaia a travaillé dur jusqu’à présent, mais peut-il aider Ducati à maintenir son formidable record du Qatar sous les feux de la rampe en 24 heures? Derrière lui, il y a toute une série de coureurs qui sont plus que capables de remporter le GP du Qatar, ce sera tout simplement un événement incontournable.

Résultats du T2:

1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1: 52.772

2. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0,266

3. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0,316

4. Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) + 0,342

5. Jack Miller (équipe Ducati Lenovo) + 0,443

6. Johann Zarco (Pramac Racing) + 0,514

7. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) + 0,541

8. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 0,543

9. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0,718

10. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0,910

11. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 0,949

12. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 1,158

L’action de MotoGP Qatar Main Race sera EN DIRECT sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 19h15 (19h15 IST) le dimanche 28 mars 2021. La même chose sera diffusée en direct sur Discovery + app.