Francesca, la fille de Clint Eastwood, arrêtée pour violences conjugales

Francesca Eastwood, la fille de Clint Eastwood, a été arrêtée pour violence domestique samedi soir. Rapports TMZ.

L’actrice, 31 ans, a été arrêtée après avoir prétendument agressé physiquement son petit ami alors qu’ils traversaient Beverly Hills, en Californie, ont indiqué des sources policières à TMZ.

Le petit ami de Francesca aurait appelé les flics avec elle dans la voiture après que leur dispute verbale soit devenue physique, et ils lui auraient demandé de se rendre au département de police de Beverly Hills.

Des sources ont déclaré à TMZ qu’une fois les deux hommes arrivés au poste de police, les agents ont parlé à chaque partie mais ont remarqué des blessures visibles sur l’homme. La découverte a conduit à l’arrestation de Francesca.

Cependant, elle aurait payé la caution de 50 000 $ et aurait été libérée par la police à une heure indéterminée.

L’identité du petit ami de Francesca n’a pas été révélée. On sait pour la dernière fois qu’elle sortait avec Alexander Wraith.

Page Six a contacté les représentants de Clint et Francesca pour commentaires.

Nous avons également contacté le service de police de Beverly Hills et n’avons pas reçu de réponse immédiate.

Francesca a rendu publique sa relation avec Wraith, qui est apparu dans « Orange is the New Black » et « Hawaii Five-0 », en 2018 lorsqu’ils ont foulé le tapis pour la première de « La fureur du poing et de la toison d’or » dans Mai 2018.

Le couple attendait son premier enfant ensemble à l’époque, et Francesca a fait ses débuts en solo aux Environmental Media Awards le même mois.

Ils ont accueilli un petit garçon, Titan Wraith Eastwood, en septembre de la même année.

L’actrice de « Running on Empty » et Alexander gardent leur relation pour eux, même si elle a partagé quelques clichés d’eux lors de la première de « Dead Sea » en juillet pour soutenir son amoureux, car il avait un rôle dans le thriller.

« Tellement fier de @alexanderwraith dans son nouveau film Dead Sea. C’est tellement bon, « elle a jailli dans la légende de son message.

Alexandre partage également un fils avec son ex-femme, Lili Gaildraud, avec qui il a été marié pendant huit ans.

Il a demandé le divorce alors qu’il sortait avec Francesca mais a fixé l’année de leur séparation à 2015, selon le Blast.