Francesca, la fille de Clint Eastwood, arrêtée pour violence domestique

Clint Eastwood’s daughter Francesca was arrested on an incredibly serious charge over the weekend.

Francesca was taken into custody by the Beverly Hills Police Department on a charge of felony domestic violence Saturday night, according to TMZ.

The alleged situation stemmed from Francesca and her boyfriend driving around Beverly Hills when a verbal argument started.

At some point during the verbal exchange, Clint Eastwood’s daughter allegedly got physical with her boyfriend, according to the same report.

La fille de Clint Eastwood accusée de violence domestique.

Son petit ami a finalement appelé la police et on lui a dit de se rendre dans une zone de sécurité où des agents étaient disponibles et attendaient. À ce moment-là, les agents ont parlé aux deux individus et ont observé les blessures de son petit ami.

C’est à ce moment-là que Francesca a été placée en garde à vue et accusée de violence domestique, selon le même rapport de TMZ. Elle a finalement déposé une caution de 50 000 $ et a été libérée.

Francesca n’est pas près d’atteindre le même niveau de renommée que son père, mais elle a quelques crédits à son actif. Ceux-ci incluent « Mrs. Eastwood & Company », « Jersey Boys », « Final Girl », la série télévisée « Fargo » et « Old ».

Sa mère est Frances Fisher, surtout connue pour avoir joué la mère de Rose dans « Titanic ». Francesca a 31 ans.

La situation reste fluide. Revenez pour toute mise à jour, car nous pourrions les avoir, et faites-moi part de vos réflexions à [email protected].