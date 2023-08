Francesca Gino, professeure en disgrâce à Harvard, les a poursuivis en justice pour des millions. Leur recours : GoFundMe.

Il y a quelques semaines, j’ai écrit sur les conséquences du procès intenté par Francesca Gino, professeur à la Harvard Business School, contre les trois chercheurs — Leif Nelson, Joe Simmons et Uri Simonsohn — qui ont découvert d’énormes divergences dans les données étayant quatre articles sur le comportement humain co-écrits par Gino. . Une enquête médico-légale commandée par Harvard a révélé les mêmes divergences que les chercheurs indépendants, et Harvard a demandé la rétractation des documents, a mené une enquête et a suspendu Gino.

Gino a poursuivi les trois chercheurs qui ont découvert les données manipulées pour « pas moins de 25 millions de dollars », alléguant qu’elle avait été diffamée par la série de billets de blog dans lesquels ils exposaient les divergences.

Dire la vérité constitue une défense absolue dans une affaire de diffamation. Lorsque Harvard a commandé une enquête médico-légale indépendante sur les données que l’équipe de Data Colada avait remises en question, l’enquête indépendante a découvert « une série apparente de manipulations d’un ensemble de données avant sa publication » – confirmant ce que l’équipe de Data Colada avait identifié.

Mais la façon dont fonctionne la loi est qu’il faudra des années – et cela coûtera terriblement cher – pour que l’affaire atteigne le stade où les accusés peuvent même invoquer cette défense. « Le système est tellement brisé (…) qu’une affaire comme celle-ci coûtera des centaines de milliers de dollars et durera des années », m’a dit l’avocat en diffamation Ken White au début du mois. « En réalité, vous pourriez finir par subir un procès, et même si vous gagnez au procès, vous finirez par être ruiné en le faisant. »

Concernant les poursuites en diffamation, White a déclaré : « Le processus est la punition. » Même en supposant que les allégations de Gino soient rejetées au procès, la poursuite aura toujours pour effet d’intimider les chercheurs qui ont signalé des problèmes avec son travail – et pourrait rendre d’autres chercheurs plus réticents à suivre leurs traces en s’exprimant lorsqu’ils remarquent des signes de manipulation de données.

Face à cette situation alarmante, les défenseurs de Nelson, Simmons et Simonsohn ont mis en place un GoFundMe pour aider les chercheurs à réunir les centaines de milliers de dollars qui pourraient être nécessaires pour se défendre devant les tribunaux.

Le financement participatif, une défense de la recherche scientifique

Les avocats auraient déclaré aux trois chercheurs qu’ils pourraient devoir payer jusqu’à 600 000 $ de frais juridiques, selon GoFundMe. « Leurs employeurs n’ont jusqu’à présent accepté de payer qu’une partie des frais juridiques », indique la page. « Défendre la science nécessite de défendre la critique scientifique légitime contre l’intimidation juridique. C’est pourquoi nous demandons (avec la permission de Leif, Joe et Uri) des contributions pour couvrir la défense juridique de Data Colada.

Depuis, des milliers de contributions ont afflué et l’objectif de 250 000 $ du GoFundMe a été atteint en moins d’une semaine. Dans un sens, il s’agit d’une histoire réconfortante de la communauté universitaire qui s’est rassemblée pour défendre les personnes qui ont mené cette recherche cruciale.

Mais dans un autre sens, c’est juste déprimant. C’est formidable que la communauté universitaire puisse se rallier aux chercheurs lorsqu’ils sont poursuivis pour avoir publié des preuves de manipulation de données et réunir les centaines de milliers de dollars dont ils pourraient avoir besoin pour leur défense juridique. Mais cela n’atténue pas totalement les effets dissuasifs d’une poursuite en justice pour recherche scientifique.

« Je suis très heureux que l’équipe Datacolada ait obtenu un financement pour son procès », a déclaré Jonatan Pallesen, data scientist. a écrit sur Twitter. « Toutefois, les chercheurs ne peuvent pas être sûrs qu’ils recevront le même soutien à l’avenir. » Il a affirmé avoir trouvé des résultats « intéressants » après avoir passé des heures à étudier les recherches menées par un autre chercheur, Dan Ariely, qui a également été accusé de mauvaise conduite en recherche. « Cependant, cela ne vaut pas la peine pour moi de faire cela à l’avenir ou de partager publiquement mes découvertes », a écrit Pallesen. « Cela me donnerait un risque non nul de ruine financière, et aucun réel avantage personnel. Il est probable que de nombreux chercheurs font actuellement le même calcul.»

Un article récent du Chronicle of Higher Education examine le paysage des universitaires qui intentent des poursuites contre leurs détracteurs et révèle que même si de telles poursuites aboutissent rarement, elles peuvent néanmoins laisser une cicatrice sur ceux qui sont ciblés. La solution proposée est que les scientifiques se manifestent de manière anonyme sur des sites Web tels que PubPeer, qui leur permettent de laisser des commentaires sur les articles publiés, ou qu’ils s’associent à des organisations existantes capables de résister au risque de poursuites en diffamation, plutôt que de publier eux-mêmes leurs conclusions.

C’est bien que de telles options existent, mais il est exaspérant de se retrouver dans une situation où les scientifiques qui trouvent des preuves de fautes professionnelles graves et de manipulations de données doivent partager leurs découvertes en secret, de peur que leurs propres moyens de subsistance ne soient ruinés.

Combattre une culture de représailles judiciaires contre les critiques scientifiques

Lorsque j’ai parlé à White de la manière dont nous pourrions mieux bâtir une culture dans laquelle les enquêtes comme celle-ci ne seraient pas sanctionnées par de coûteuses poursuites en diffamation, il a fait quelques suggestions. La première et la plus importante est que le Massachusetts pourrait faire ce que d’autres États ont fait, et mettre en œuvre une vaste loi dite anti-SLAPP qui protège contre de telles poursuites. SLAPP signifie « poursuite stratégique contre la participation du public » ; Les lois anti-SLAPP facilitent le rejet de telles poursuites.

« Une loi anti-SLAPP crée un mécanisme spécial pour se retirer rapidement d’une poursuite si elle attaque votre discours protégé », m’a dit White. « C’est un bon moyen d’éliminer les réclamations dans lesquelles ils vous poursuivent en justice sur la base de votre opinion ou de votre rhétorique. »

En Californie, Mark Jacobson, chercheur à Stanford, a poursuivi en justice deux chercheurs qui critiquaient son travail – ainsi que la revue qui avait publié leurs critiques – pour 10 millions de dollars. Mais la Californie dispose de lois anti-SLAPP strictes, et après que Jacobson ait abandonné son procès, il a été condamné à payer 428 000 $ de frais juridiques que les accusés avaient engagés pour se défendre contre son procès.

Le Massachusetts, où travaille Gino, a des lois anti-SLAPP beaucoup plus faibles, ce qui rendra plus difficile pour les accusés d’obtenir un rejet sommaire du procès ou de récupérer leurs frais de justice, même s’ils sont entièrement justifiés dans le processus judiciaire. Renforcer les lois du Massachusetts ou adopter une loi fédérale anti-SLAPP (Gino poursuit devant un tribunal de district fédéral, car sa plainte comporte également un élément du Titre IX) pourrait permettre aux accusés de recouvrer plus facilement les frais juridiques lorsqu’ils sont à l’avenir. la cible d’un procès qui attaque leur discours protégé.

Mais les mécanismes juridiques et les collectes de fonds ne peuvent constituer qu’un élément de défense contre le recours aux poursuites judiciaires pour cibler les critiques. L’autre élément, m’a dit White, est « davantage de recul culturel. Vous devez rendre inacceptable le recours aux litiges comme moyen de réprimer la parole. Gino se soucie probablement de sa réputation de scientifique et d’universitaire. Il faut bien comprendre que la réponse correcte à un désaccord scientifique est un contre-argument clair et public. S’il existe une explication innocente à la manipulation apparente des données identifiée par Data Colada, Gino devrait la donner.

S’il est largement considéré comme risible de défendre sa réputation scientifique par un procès au lieu d’un contre-argument, alors les gens qui veulent de la crédibilité et du respect académiques ne le feront pas.

Compte tenu de notre système actuel défectueux, je suis profondément reconnaissant envers GoFundMe qui a collecté des fonds pour permettre à l’équipe Data Colada de monter une défense juridique. Mais pour l’avenir, nous avons besoin d’un meilleur système – un système dans lequel on ne peut pas se retrouver à devoir des centaines de milliers de dollars pour une critique scientifique, surtout si elle s’avère totalement vraie et justifiée.

