Frances Tiafoe jure à plusieurs reprises contre l’arbitre après une violation du temps à Shanghai contre Roman Safiullin

Frances Tiafoe pourrait faire face à de lourdes sanctions après avoir déclaré à l’arbitre Jimmy Pinoargote qu’il avait « foutu le match » à la fin de sa défaite au troisième tour contre Roman Safiullin au Masters de Shanghai.

Pinoargote a infligé à Tiafoe une violation du temps alors que le numéro 17 mondial américain servait à 5-5 lors du tie-break du dernier set du tournoi en Chine mardi.

Après un long échange remporté par Tiafoe, il s’est approché de la ligne avant de lancer le ballon en l’air, son bras de service à ses côtés.

Pinoargote a alors émis un dépassement de temps en déclarant : « Je n’y crois pas, c’est un deuxième service », alors qu’un Tiafoe incrédule plaidait sa cause. C’était sa troisième infraction et il a donc perdu son premier service.

«J’ai lancé le ballon prêt à servir. C’est la règle », a déclaré Tiafoe, en vain.

Tiafoe a ensuite perdu ce point, ainsi que le suivant, pour perdre le match 5-7, 7-5, 7-6(5). L’Américain a calmement félicité le Russe Safiullin devant le filet, avant de crier : « Va te faire foutre, mec. Va te faire foutre. Sérieusement, mec. Va te faire foutre. Tu m’as baisé »à Pinoargote alors qu’il se dirigeait vers l’arbitre.

Après une pause, Tiafoe a ajouté : « Vous avez foutu le match en l’air. Super putain de travail. Va te faire foutre.

Il a continué à crier à Pinoargote en lui disant : « Tu vas être sur la putain de liste noire pour mes matchs. Jamais plus. Je l’ai littéralement eu pour moi aujourd’hui. Putain de fou.

pic.twitter.com/Nz58qI1eQE – Faits saillants du tennis (@TennisHigh61330) 8 octobre 2024

le drame de la fin du match tiafoe/safiullin pic.twitter.com/HftfltXHew -Emily (@sportyandhot) 8 octobre 2024

Selon le règlement 2024 de l’ATP : « Les joueurs ne doivent à aucun moment, directement ou indirectement, insulter verbalement un officiel, un adversaire, un sponsor, un spectateur ou toute autre personne dans l’enceinte du site du tournoi. La violence verbale est définie comme toute déclaration concernant un officiel, un adversaire, un sponsor, un spectateur ou toute autre personne qui implique une malhonnêteté ou qui est désobligeante, insultante ou autrement abusive.

« La violation de cet article soumettra un joueur à une amende pouvant aller jusqu’à 60 000 $ (45 767 £) pour les tournois ATP Tour Masters 1000 pour chaque infraction.

« Dans des circonstances flagrantes et particulièrement préjudiciables au succès d’un tournoi, ou singulièrement flagrantes, le superviseur de l’ATP peut renvoyer l’affaire au comité des amendes des membres de l’ATP qui mènera une enquête pour déterminer si (a) une infraction majeure de comportement aggravé ou une conduite contraire à l’intégrité du jeu s’est produite. Les prix en argent gagnés lors de cet événement seront conservés par l’ATP jusqu’à ce que le comité des amendes des membres de l’ATP ait terminé son enquête et pris une décision.

Il n’y a eu aucun commentaire sur le seuil que pourrait atteindre l’explosion de Tiafoe de la part de l’ATP lorsque contacté mercredi par L’Athlétisme. On ne s’attendait pas à ce que le tournoi fasse une déclaration.

Tiafoe n’a pas parlé aux médias après le match mais dans une déclaration envoyée à L’Athlétisme a déclaré: «Je regrette vraiment la façon dont j’ai agi ce soir. Ce n’est pas qui je suis et ce n’est pas la façon dont je veux traiter les gens. J’ai laissé ma frustration dans le feu de l’action prendre le dessus sur moi et je suis extrêmement déçu de la façon dont j’ai géré la situation. Je suis en chantier mais ce n’est pas un comportement acceptable et je tiens à m’excuser auprès de l’arbitre, du tournoi et des fans.

Toute amende pourrait également augmenter puisque, selon les règles de l’ATP : « Un joueur ne doit pas utiliser d’obscénité audible lorsqu’il est sur place. L’obscénité audible est définie comme l’utilisation de mots communément connus et compris comme profanes et prononcés clairement et suffisamment fort pour être entendus. La violation de cet article exposera le joueur à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $ (3 815 £) pour chaque infraction. Dans des circonstances flagrantes et particulièrement préjudiciables au succès d’un tournoi, ou singulièrement flagrantes, une seule violation de cet article constituera également (a) une infraction majeure de comportement aggravé.

Tiafoe a gagné 59 100 $ (45 085 £) pour avoir atteint le troisième tour à Shanghai et a atteint le mois dernier les demi-finales de l’US Open pour la deuxième fois, s’inclinant face à son compatriote Taylor Fritz.

Il existe un précédent pour un joueur dont l’arbitre est retiré de ses futurs matches.

En 2015, Rafael Nadal a demandé avec succès que Carlos Bernardes – lui-même impliqué dans une controverse cette semaine après avoir incorrectement annoncé un score lundi lors de l’événement de Shanghai – soit retiré de ses matchs. C’était également lié au dépassement de temps, Nadal étant contrarié lorsque Bernardes lui a infligé deux pénalités pour dépassement de temps pour avoir dépassé la limite de 25 secondes entre les points lors d’un match à Rio de Janeiro, au Brésil.

Un porte-parole de l’ATP avait déclaré à l’époque : « De telles demandes ne sont pas rares, que ce soit de la part du joueur ou de l’arbitre. »

Bernardes est revenu arbitrer les matchs de Nadal l’année suivante.

L’incident réel de violation du temps de Tiafoe sera également examiné par l’ATP et rouvrira un débat sur la manière dont le chronomètre des tirs et les règles de violation du temps sont appliqués.

Selon le règlement de l’ATP, si le chronomètre des tirs « atteint zéro avant que le serveur ne commence son mouvement de service, l’arbitre de chaise devra émettre une infraction ».

Pinoargote a infligé à Tiafoe une première violation à 5-6, 15-30 dans le deuxième set, qui entraîne un avertissement mais aucune perte de service. Il lui a donné une seconde à 5-6, 0-30 en troisième, après que Tiafoe ait toussé alors qu’il se tenait sur la ligne de service, ce qui a interrompu le début de son mouvement de service.

Alors que cette décision semblait limite, à 5-5 au tie-break, le non-démarrage d’un mouvement de service par Tiafoe – au lieu de simplement lancer le ballon en l’air depuis une position debout – a conduit Pinoargote à en émettre un autre. Alors que Tiafoe a déclaré qu’il « avait lancé la balle prêt à servir, c’est la règle », c’est la motion de service que cite le livre de règles.

Tiafoe n’est pas le premier joueur à tenter d’utiliser le pouvoir discrétionnaire intégré à la règle en tentant de démontrer son état de préparation en effectuant un lancer, mais lorsqu’il l’a fait, son bras de frappe était à ses côtés et le lancer a été effectué avec désinvolture, ce qui suggère qu’il Il n’avait pas l’intention de frapper le service, mais il essayait de gagner plus de temps. Telle était l’évaluation de la situation par Pinoargote.

Le chronomètre des tirs, qui compte à rebours les 25 secondes dont disposent les joueurs entre les points, a été introduit pour les empêcher de prendre trop de temps avant de servir. Auparavant, il appartenait aux arbitres de faire respecter la règle des 25 secondes d’une manière moins transparente et parfois apparemment subjective.

Celui-ci a été initialement remplacé par une horloge, contrôlée par l’arbitre, qui démarrait dès l’annonce du score après un point. Dans ce cas, les arbitres pourraient décider de ne pas annoncer le score pour permettre des applaudissements sur un point passionnant, ou simplement sur un échange particulièrement épuisant. Tiafoe et Safiullin s’affrontaient depuis trois heures par une nuit humide lorsqu’un dépassement de temps crucial a été signalé, mais le système de chronomètre des tirs en place à Shanghai n’est pas à la discrétion de Pinoargote.

Au lieu de cela, un nouveau système testé pour la première fois après Roland-Garros démarre automatiquement le chronomètre trois secondes après la fin du point précédent, ôtant ainsi à l’arbitre la possibilité d’intervenir.

Lors de l’événement ATP 500 Queen’s à Londres en juin, Carlos Alcaraz a exprimé son aversion pour le système.

« C’est fou », a déclaré le n°2 mondial à Sky Sports. « J’ai juste le temps de demander deux ballons et aucun rebond. Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça au tennis.

L’arbitre Mohamed Lahyani a dû rappeler à Novak Djokovic le système d’horloge lors de sa victoire contre Alex Michelsen à Shanghai samedi. Djokovic s’est plaint d’avoir reçu un avertissement pour avoir dépassé les 25 secondes imparties.

(Photo du haut : Zhe Ji/Getty Images)