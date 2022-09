Frances Tiafoe a échoué dans sa quête d’un titre à l’US Open, mais il quitte Flushing Meadows après avoir redonné espoir pour l’avenir du tennis masculin américain après avoir atteint la demi-finale.

Les États-Unis n’ont pas produit de vainqueur du Grand Chelem masculin depuis près de deux décennies après qu’Andy Roddick a soulevé un trophée à l’US Open, un renversement de fortune étonnant depuis les années dorées de Sampras et Agassi.

Mais Tiafoe a offert aux fans américains une rare lueur d’espoir cette année alors qu’il livrait une performance palpitante après l’autre, y compris un étourdissant au quatrième tour contre Rafa Nadal, pour devenir le premier Américain à atteindre une demi-finale majeure depuis John Isner à Wimbledon. il y a quatre ans.

Avec les aspirations de son pays sur ses épaules – et l’ancienne première dame Michelle Obama le regardant depuis les tribunes – il a perdu 6-7 (6) 6-3 6-1 6-7 (5) 6-3 contre la puissance espagnole Carlos Alcaraz mais a été a reçu une ovation de héros à l’intérieur du stade Arthur Ashe pour ses efforts.

“Je vais revenir et je gagnerai ce truc un jour”, a-t-il promis à la foule.

Les fans américains l’espèrent certainement.

De 25 hommes dans le tableau principal de l’US Open en simple en 1995 à une douzaine en 2014, l’impact modéré des États-Unis sur les tournois majeurs a été une source de consternation, même si les femmes ont prospéré avec Serena Williams, 23 fois vainqueur du Grand Chelem. le chemin.

Certes, la domination des “Big Three” du tennis – Roger Federer, Novak Djokovic et Rafa Nadal – a joué un rôle.

Mais la situation désastreuse a été soulignée en 2013 lorsqu’aucun Américain n’a atteint le troisième tour à Wimbledon pour la première fois en plus d’un siècle.

L’Association américaine de tennis (USTA) a lancé une expansion spectaculaire de son programme de développement des joueurs en 2008, augmentant le financement de 50 % l’année suivante avant d’ouvrir un nouveau campus national tentaculaire à Orlando, en Floride, en 2016.

“C’est un long, très long processus pour une fédération qui construit une voie et une sorte d’entrée dans le domaine du développement des joueurs”, a déclaré à Reuters Martin Blackman, directeur général du développement des joueurs de l’USTA.

“Donc en 2008, à ce moment-là, nous avons probablement 15 ans de retard sur le reste du monde… nous étions en retard dans le match à cet égard – et aussi à cause de trois gars nommés Federer, Rafa et Djokovic.”

Les Américaines n’ont eu aucun problème à faire leur marque au cours des 25 dernières années, Serena et Venus Williams livrant 30 chelems combinés et Sloane Stephens battant sa compatriote Madison Keys lors de la finale de New York en 2017.

‘COUP DE PIED DANS LE CUL’

“Extrêmement heureux que notre sport reçoive cet incroyable coup de pied positif dans les fesses”, a déclaré Patrick McEnroe, commentateur pour ESPN et frère du septuple vainqueur du Grand Chelem, John McEnroe.

Patrick McEnroe a pris le nouveau poste de directeur général du développement des joueurs d’élite de l’USTA en 2008. Il est resté en poste jusqu’en 2014.

“Vous n’allez probablement pas être responsable de la prochaine Serena Williams ou du prochain John McEnroe ou Andre Agassi. Ce sont des sortes de monstres de la nature qui arrivent quoi qu’il arrive », a-t-il déclaré à Reuters. “Mais je pense que ce que vous pouvez faire et ce que nous avons fait, c’est mettre en place un meilleur système.”

Brad Gilbert, ancien entraîneur d’Agassi et de Roddick, faisait partie de ceux qui bourdonnaient d’enthousiasme pour Tiafoe à Flushing Meadows cette semaine, bien qu’il ait déclaré qu’il y avait plus d’un joueur sur lequel les fans américains pouvaient fonder leurs espoirs.

Taylor Fritz a eu un impact avec une place en quart de finale à Wimbledon cette année, après avoir gagné à Indian Wells plus tôt dans la saison.

“Cet été, il y a eu beaucoup d’espoir pour les Américains”, a déclaré Gilbert à Reuters.

“De toute évidence, cela fait depuis 2009 que nous avons eu un Américain en finale de n’importe quel Chelem… Mais Fritz était là à Wimbledon, donc je dois penser qu’ils construisent à partir de cela.”

