Frances Tiafoe contre Ben Shelton : quart de finale de l’US Open 2023 – en direct

il y a 2 mois 22h08 HAE Deuxième set : Tiafoe 2-6, 1-0 Shelton* (*indique le serveur suivant) Un bon début de deuxième set pour Tiafoe, qui marque quatre points rapides pour sa première prise d’amour de la soirée.



il y a 4 mois 22h06 HAE Shelton remporte le premier set, 6-2 ! Premier set : Tiafoe 2-6 Shelton Shelton franchit la ligne d’arrivée du premier set, ponctuant la prise confortable avec un as au deuxième service à 110 mph au milieu et un service gagnant à 127 mph au large. Un sacré début pour Shelton, qui a remporté 10 des 13 points de premier service et n’a pas fait face à une seule balle de break.



il y a 10 min 22h00 HAE Shelton fait le break au septième jeu du premier set ! Premier set : *Tiafoe 2-5 Shelton (*indique le serveur suivant) Après avoir échangé des points pour 15, Tiafoe et Shelton s’affrontent dans un échange de 24 tirs, que Shelton remporte avec un brillant revers gagnant. Tiafoe remporte le point suivant sur 30, mais commet ensuite une double faute pour la troisième fois ce soir et perd le point. Et Shelton le convertit avec un revers cinglant au début d’un échange que Tiafoe ne peut pas gérer ! Shelton a deux breaks en avant dans ce premier set et cherchera à le servir après le changement de bout.



il y a 17 mois 21h53 HAE Premier set : *Tiafoe 2-4 Shelton (*indique le serveur suivant) Shelton commet une double faute, remporte quelques points rapides, puis commet à nouveau une double faute pour 30 pour tous. Pression? Quelle pression ? L’Américain non classé a réussi des as consécutifs de 107 mph et 138 mph, tous deux sur Broadway, pour consolider la rupture avec style.



il y a 20 min 21h50 HAE Shelton fait le break au cinquième jeu du premier set ! Premier set : Tiafoe 2-3 Shelton* (*indique le serveur suivant) Shelton met plus de pression sur le service de Tiafoe, qui perd amour-15, puis 15-30, puis 30-40 pour sa deuxième chance de break du match. Tiafoe l’efface avec un service à 120 mph que Shelton ne peut pas gérer. Diable. Tiafoe réussit ensuite un service à 134 mph, mais rate son tir au début du rallye pour donner à Shelton un autre regard sur une pause. Tiafoe efface celui-là également avec un autre service en plein essor, mais une autre erreur d’inattention du coup droit donne à Shelton une autre chance de break – son troisième de ce match et le quatrième du match. Et cette fois, il capitalise alors que Tiafoe décoche un coup droit pour sa 10e faute directe du match. Premier sang pour le jeune de 20 ans, qui éclate de liesse en direction de sa loge. Il est excité ! Ben Shelton a pris l’avantage dès le premier set contre Frances Tiafoe. Photographie : Elsa/Getty Images

il y a 28 mois 21h42 HAE Premier set : *Tiafoe 2-2 Shelton (*indique le serveur suivant) Shelton remporte trois points rapides, dont son premier as de la soirée, pour 40-15. Mais il enchaîne avec une erreur directe sur le coup droit, puis regarde Tiafoe frapper une volée de coup droit gagnante pour deux. Premier point de pression de la soirée pour le joueur de 20 ans. Et il répond avec style : remportant un échange de 13 coups avec un coup droit gagnant, puis réalisant un service à 220 km/h que Tiafoe ne peut pas retourner sur le terrain.



il y a 31 mois 21h39 HAE Premier set : Tiafoe 2-1 Shelton* (*indique le serveur suivant) Un jeu de service beaucoup plus simple pour Tiafoe. Shelton semble avoir du mal à lire tôt le service de son adversaire. Avons-nous mentionné qu’il fait extrêmement chaud sur Ashe ? Températures de 84F (23C) avec 63% d’humidité. Frances Tiafoe a apporté toutes les chaussures. Photographie : Charles Krupa/AP



il y a 36 mois 21h34 HAE Premier set : *Tiafoe 1-1 Shelton (*indique le serveur suivant) Shelton se promène dans son match de service d’ouverture. Aucun signe de nervosité de la part du gaucher qui frappe fort.



il y a 40 mois 21h30 HAE Premier set : Tiafoe 1-0 Shelton* (*indique le serveur suivant) Un début inconfortable pour Tiafoe sur son service. Shelton frappe une volée de revers gagnante (en la ponctuant d’un « allez ! ») sur le premier point du match, puis Tiafoe enchaîne avec une double faute pour love-30. Tiafoe se sort du pétrin avec trois points rapides derrière un premier service en plein essor, mais commet ensuite une double faute une deuxième fois pour deux. Tiafoe règle un échange de 13 coups avec un coup droit gagnant, mais Shelton suit avec une volée de revers bien exécutée gagnante pour le numéro deux. Tiafoe commet ensuite une faute directe d’inattention sur le coup droit et fera face au premier point de break du match, mais il l’efface avec un as à 133 mph au large. Deux fois encore. À partir de là, Tiafoe remporte un point du chat et de la souris avec une volée de revers gagnante avant de clôturer la prise avec un as de 131 mph au large. Jeu de service d’ouverture nerveux pour la tête de série n°10 mais résultat escompté.



il y a 1h 21h09 HAE Prélude Bonjour et bienvenue au stade Arthur Ashe pour le quart de finale de ce soir entre Frances Tiafoe et Ben Shelton. C’est la première fois dans l’histoire que deux hommes noirs américains atteignent les huitièmes de finale d’un grand chelem et l’un d’entre eux est assuré de passer aux demi-finales de l’US Open et d’avoir un rendez-vous avec Novak Djokovic, 23 fois champion majeur (qui a battu Taylor Fritz plus tôt dans la journée). Shelton, 20 ans, champion en simple NCAA 2022 de l’Université de Floride, a été la surprise de la saison de tennis, sûrement sur le front américain. Disputant son deuxième quart de finale majeur de l’année en seulement sa cinquième participation au tableau principal en carrière, Shelton est devenu le plus jeune homme à atteindre les quarts de l’US Open depuis Andy Roddick en 2002 – et cherche à devenir le plus jeune à atteindre les demi-finales. -finales à Flushing Meadows depuis Michael Chang en 1992. Armé d’un service explosif, il a réussi un record de 62 as en quatre matches jusqu’à présent, dont deux missiles à 149 mph en un seul match lors de la victoire au quatrième tour de dimanche contre Tommy Paul. ce sont les offres les plus rapides de l’événement. Tiafoe, 25 ans, originaire du Maryland, dont l’histoire extraordinaire est bien documentée dans les cercles du tennis depuis des années, n’a perdu qu’un seul set en route vers son troisième quart de finale majeur en carrière, remportant 83 % de ses points au premier service et réussissant 45 as contre seulement sept doubles fautes. Son parcours qui a fait la une des journaux jusqu’aux demi-finales de l’US Open de l’année dernière reste sa meilleure performance en carrière dans un tournoi majeur et il souhaite aller au moins un pas plus loin cette fois-ci. Karolina Muchova vient de gagner 6-0, 6-3 contre Sorana Cirstea pour atteindre les demi-finales féminines lors du premier match de la séance nocturne de ce soir, ce qui signifie que Tiafoe et Shelton devraient bientôt être sur le terrain pour leur échauffement.