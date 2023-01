Frances Tiafoe aide les États-Unis à battre la Grande-Bretagne pour passer en demi-finale

Frances Tiafoe a battu le Britannique Daniel Evans 3-6, 7-5, 6-3 mercredi pour faire passer les États-Unis en demi-finale du tournoi par équipes mixtes de la United Cup.

La victoire de Tiafoe a donné aux Américains une avance de 3-1 lors de la finale de la ville de Sydney au meilleur des cinq. Les équipes devaient jouer un match de double mixte plus tard.

Cela signifie que les États-Unis seront parmi quatre équipes dans la demi-finale du tournoi qui commence vendredi à la Ken Rosewall Arena de Sydney.

Plus tôt, la numéro 3 mondiale Jessica Pegula a donné une avance de 2-1 aux États-Unis en battant la Britannique Harriet Dart 6-2, 6-0 en 57 minutes.

Lors de la séance de l’après-midi, Madison Keys a fait avancer les États-Unis après s’être ressaisie d’un set down pour vaincre Katie Swan 2-6, 6-3, 6-4. Mais le n ° 14 mondial Cameron Norrie est revenu pour remporter une victoire de 6-4, 5-7, 6-4 contre le n ° 9 Taylor Fritz pour égaliser le match.

“Je pense que Madi a vraiment donné le ton avec son match”, a déclaré Pegula. “Je pense que j’ai tout fait très bien aujourd’hui. Je pouvais le sentir. Certains jours, vous sortez en train de tirer et vous vous sentez vraiment bien. Honnêtement, j’essayais de me calmer parce que je voyais très bien le ballon aujourd’hui.

Matteo Berrettini a battu Hubert Hurkacz 6-4, 3-6, 6-3 pour donner à l’Italie une avance de 2-1 sur la Pologne lors de la finale de la ville de Brisbane avant que la Pologne ne remporte le quatrième match en simple pour égaliser à 2-2 pour l’envoyer à un décider des doubles mixtes.

Plus tôt, la n ° 1 mondiale Iga Swiatek de Pologne a égalisé en battant l’Italienne Martina Trevisan 6-2, 6-4 après que Lorenzo Musetti ait donné l’avantage à l’Italie en battant Daniel Michalski 6-1, 6-1.

“Je suis heureux que même si Martina est revenue et a joué un très bon deuxième set, j’ai pu le terminer”, a déclaré Swiatek, qui menait 4-0 dans le deuxième set.

“Je serai prêt pour le mixte s’il y a égalité et c’est sûr que j’encouragerai (pendant les autres matchs en simple) mais hier j’étais tellement stressé (en regardant), je ne sais pas comment vous faites dans les tribunes , c’était tellement dur.

Et lors de la troisième finale de la ville à Perth, en Australie-Occidentale, la Croatie et la Grèce étaient à égalité 1-1 avant les deux matches de simple restants et un double mixte prévu.

Donna Vekic a battu Despina Papamichail 6-2, 6-0 pour donner l’avantage à la Croatie avant que Stefanos Tsitsipas ne batte Borna Coric 6-0, 6-7 (4), 7-5 à sa sixième balle de match.

Les trois vainqueurs de la finale de la ville et la prochaine équipe la mieux classée joueront à Sydney du vendredi au dimanche pour déterminer le champion du tournoi,

