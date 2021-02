Frances McDormand explique pourquoi elle a refusé les interviews pendant 10 ans

Frances McDormandSa carrière est toujours aussi chaude et elle est fière de ne pas avoir compté sur les médias pour en arriver là.

Le double lauréat d’un Oscar, qui accorde rarement des interviews, a parlé au New York Times dans un article publié le lundi 22 février, et elle a expliqué pourquoi elle a passé une décennie à éviter activement les projecteurs normaux qui accompagnent généralement la célébrité.

Le moment hollywoodien de Frances est venu avec les 1996 Fargo, produit et co-écrit par son mari Ethan Coen. Après que son rôle de Marge Gunderson dans le film policier sombre et comique ait valu à l’interprète son premier Oscar, elle a embauché un publiciste et lui a demandé de refuser presque toutes les opportunités de presse qui se présenteraient à elle.

« J’ai fait un effort très conscient pour ne pas faire de presse et de publicité pendant 10 ans dans ce que les autres pourraient penser être un moment très dangereux dans la carrière d’une actrice féminine, mais cela a payé exactement pour les raisons que je voulais », a déclaré le Actrice de 63 ans. « Cela m’a redonné un mystère sur qui j’étais, puis dans les rôles que j’ai interprétés, j’ai pu emmener un public dans un endroit où quelqu’un qui vendait des montres ou des parfums et des magazines ne le pouvait pas. »