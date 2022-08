Frances est venue par la porte arrière droite – Shaw Local

Par un après-midi ensoleillé de fin octobre 2005, j’étais à mon bureau dans mon bureau mansardé de notre maison à Channahon, interviewant quelqu’un par téléphone pour une histoire, lorsque ma plus jeune fille Rebekah a fait irruption et a dit : “Daniel nourrit un chat.”

Je me retournai, secouant la tête et marmonnant : « Non, non, non !

Mais c’était trop tard.

Un chaton tigré portant un collier rouge avec une clochette dorée s’était égaré jusqu’à notre porte arrière, alors Daniel, 10 ans, lui a donné du thon et de l’eau.

Quand la nuit est tombée – et les températures ont chuté – elle était toujours dans notre cour. Alors mon mari, Ron et un autre fils, Timothy, l’ont amenée à l’intérieur avec du thon. Au cours de la semaine suivante, nous avons demandé autour de la ville, dans l’espoir de localiser le propriétaire du chat.

De nombreuses personnes avaient vu le chaton au cours des trois dernières semaines, principalement près du chemin de halage du canal I&M, à deux pâtés de maisons de notre maison. Le chaton était bien soigné, en bonne santé et aimait la nourriture. Peut-être qu’elle s’est séparée de campeurs de l’extérieur de la ville ou d’une famille qui a déménagé, ont-ils raisonné.

En 2005, un chaton tigré avec un collier rouge et une clochette a souvent été vu errant près du chemin de halage du canal I&M à Channahon. Elle s’appelait Frances et elle avait un côté aventureux. (Denise Unland)

Quand personne ne l’a réclamée, Timothy l’a nommée Frances, ce qui signifie « libre ». Une semaine plus tard, nous l’avons emmenée chez le vétérinaire pour des vaccinations et une stérilisation.

Frances aimait l’itinérance autant qu’elle aimait la nourriture. Une fois, elle a même mâché la moustiquaire pour sortir. Mais elle revenait toujours.

Une fois, elle était partie deux semaines et nous pensions que c’était un au revoir – jusqu’à ce qu’une famille frappe à notre porte un soir avec Frances dans les bras.

“Nous avons entendu dire qu’elle était à vous”, ont-ils dit.

Ils nous ont dit qu’elle adorait les toasts chauds et beurrés.

Deux ans plus tard, nous avons adopté une chatte abandonnée, Midnight, qui a donné naissance à des chatons que Ron a nommés Faith, Hope et Charity, insistant pour que nous les gardions.

Frances a continué à errer. Nous craignions qu’une voiture ne la heurte – ou un autre de nos chats s’il la suivait. Nous en avons finalement installé un électrique – que Frances a traversé avec joie dans et hors de la cour.

Après une série de déboires et de maladies graves, nous avons perdu notre maison à l’automne 2013. Avant cela, nous avions essayé de reloger les chats sans succès. Nous avons déménagé dans un appartement avec deux des chats. Les autres sont temporairement allés dans l’appartement d’un autre fils à Morris.

Hope s’est échappée de l’appartement et s’est retrouvée avec une incroyable histoire de micropuce et une maison avec une famille merveilleuse.

[ Morris man reunites cat with Joliet owner ]

Frances s’est tout simplement échappée.

J’ai écrit un blog demandant si quelqu’un l’avait vue. Quelqu’un m’a envoyé un message : “Je pense que mon cousin a votre chat.”

Les clients de Rock Soul Love à Morris connaissaient “Franny”, le chat tigré qui s’est promené un jour dans le magasin et en a fait sa maison pendant plusieurs années. (Photo gracieuseté de Rock Soul Love)

Le cousin possède Rock Soul Love à Morris. Frances s’était simplement promenée en une journée et avait charmé les clients. Rock Soul Love est devenu la maison temporaire de Frances. Une fois de plus, Frances a choisi la bonne porte.

“Franny” était si populaire que Rock Soul Love a lancé une page Facebook séparée pour ses photos. Plusieurs années plus tard, Frances a pu rejoindre notre famille et elle n’a plus jamais erré.

Il y a deux ans, Frances a développé de l’arthrite et avait besoin d’un supplément pour les articulations. Mais elle est restée une chatte en bonne santé, même à 18 ans.

Le mois dernier, elle a franchi la ligne, à peine, dans l’insuffisance rénale. Malgré tous ses efforts, elle a cessé de manger et de boire la semaine dernière. Nous avons prévu une euthanasie à domicile.

Lorsque le vétérinaire est arrivé, Frances a adopté ses meilleures manières et a reçu un autre plan de soins à la place, qui a bien fonctionné pendant plusieurs jours.

Mais vendredi, elle a développé une jaunisse. Le vétérinaire nous a rejoints à l’extérieur où nous l’avons libérée pour la dernière fois.

Donc, pour la famille qui a perdu le chat tigré de 9 mois avec le collier rouge jingle bell et qui s’est demandé ce qui lui était arrivé, nous voulons que vous sachiez qu’elle est venue par la bonne porte arrière.

Elle a été accueillie avec de nombreux bras ouverts et aimants. Et elle a eu une vie longue et merveilleuse.