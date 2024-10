Frances Bean et Riley Hawk accueillent un petit garçon

CNN

—



Frances Bean Cobain et Riley Hawk sont les parents d’un nouveau petit garçon.

Cobain, le seul enfant de Courtney Love et du défunt leader de Nirvana, Kurt Cobain, a annoncé lundi qu’ils avaient accueilli leur enfant le 17 septembre.

«Bienvenue dans le fils le plus beau du monde. Nous vous aimons plus que tout », le couple a écrit sur leurs pages Instagram, aux côtés de trois photos en noir et blanc de leur fils nouveau-né.

Celui du bébé nom est Ronin Walker Cobain Hawk.

Hawk est le fils du célèbre skateur professionnel Tony Hawk et de Cindy Dunbar, mariés entre 1990 et 1993.

« Mon petit-fils préféré! » Tony Hawk a écrit avec insolence sur les commentaires sur le message de Cobain.

Hawk et Cobain ont eu marié en octobre 2023.

La cérémonie, selon People, a été présidée par le parrain de Frances, le leader du REM, Michael Stipe.