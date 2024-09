Frances Bean Cobain et Riley Hawk annoncent la naissance de leur premier enfant

En octobre dernier, Frances Bean, la fille de Kurt Cobain, a épousé Riley, le fils aîné de Tony Hawk. Mignon! Depuis lors, ils ont fait un très bon travail en gardant secrète la grossesse de Frances. Au cours du week-end, le couple a annoncé que le 17 septembre, ils avaient accueilli leur premier enfant ensemble, un garçon nommé Ronin Walker Cobain Hawk.

Frances et Riley ont partagé la nouvelle de leur parentalité via une série de photos Instagram en noir et blanc. Les commentaires ont été inondés de félicitations de la part du parrain de Frances, Michael Stipe, Kim Gordon, Christina Ricci et, bien sûr, de grand-père Tony, qui a proclamé : « Mon petit-fils préféré ! (C’est son unique petit-fils.)

Félicitations aux nouveaux parents et à Courtney Love qui devient grand-mère ! Voir les photos ci-dessous.