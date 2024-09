Frances Bean Cobain et Riley Hawk accueillent un petit garçon

Frances Bean Cobain et Riley Hawk ont ​​annoncé l’arrivée de leur petit garçon, Ronin Walker Cobain Hawk. Il est né le 17 septembre.

Cobain a partagé trois photos en noir et blanc via Instagram samedi : le premier cliché montre un Ronin emmailloté. Sur la deuxième photographie, on voit Ronin saisir l’index de sa mère ; et dans le troisième, Hawk regarde Ronin avec amour alors qu’il berce son fils dans ses bras. « Bienvenue dans le fils le plus beau du monde », Cobain a légendé le message. « Nous t’aimons plus que tout. » Hawk a également partagé les mêmes photos via son compte Instagram avec les mots de bienvenue et en taguant sa femme en légende.

Dans son histoire Instagram, Cobain a également partagé l’une des photos de la bande originale de « Beautiful Boy (Darling Boy) » de John Lennon, une chanson qu’il a écrite pour son fils et celui de Yoko Ono, Sean, qui figurait sur l’album du couple en 1980, Double Fantaisie.

C’est le premier enfant de Cobain et Hawk. Le couple n’a pas annoncé publiquement qu’il attendait.

Cobain, la fille du regretté chanteur de Nirvana Kurt Cobain et de la chanteuse et actrice de Hole Courtney Love, a épousé Hawk, le fils du patineur professionnel Tony Hawk, le 7 octobre 2023. Leurs noces ont été célébrées par le leader du REM Michael Stipe, qui est le fils de Cobain. parrain.