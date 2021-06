France vs Suisse – Compte-rendu du match de football – 28 juin 2021

Kylian Mbappe a raté un penalty décisif alors que la Suisse a évincé la France, championne du monde, du Championnat d’Europe 2020 lors d’une fusillade lundi soir.

La Suisse a pris une avance surprise contre les favoris de l’Euro juste avant la 15e minute lorsque Haris Seferovic a dirigé un centre de Steven Zuber devant le gardien de la France Hugo Lloris.

La France a semblé sans inspiration pendant le reste de la première mi-temps alors que la Suisse prenait une avance de 1-0 à la mi-temps.

Les Suisses ont eu une chance de doubler leur avance au début de la seconde mi-temps lorsque VAR a déterminé que Zuber avait été victime d’une faute au bord de la surface, mais Lloris est descendu et à sa droite pour empêcher le tir au but de Ricardo Rodriguez pour garder la France dans le match .

Peu de temps après que la France était à niveau, lorsque Benzema a fait une première touche sublime sur une passe dans la surface de Mbappe, puis a poussé à la maison devant le Suisse Yann Sommer.

Et juste comme ça, la France a pris les devants grâce à un autre but de Benzema, cette fois l’attaquant du Real Madrid hochant la tête sur la ligne de but d’un rebond d’Antoine Griezmann qui a été paré sur son chemin par Sommer.

« Honnêtement, je suis toujours sous le choc », a déclaré Sommer, qui est devenu le gardien suisse le plus capé avec 65 sélections internationales. « On a fait preuve de courage, de cœur, on a tout laissé dehors.

« Quand vous revenez après deux buts de retard contre les champions du monde, c’est tout simplement incroyable, et puis gagner aux tirs au but, je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont nous l’avons fait. »

Paul Pogba, qui avait été une force pour la France tout au long du tournoi, semblait avoir réglé les problèmes à la 75e minute, récupérant une balle lâche bien en dehors de la surface et frisant un joli tir de loin devant Sommer pour doubler l’avance du côté de Didier Deschamps.

« Nous avons fait ce qu’il fallait pour mener 3-1 et ensuite nous avons montré de la faiblesse, quelque chose d’inhabituel pour nous. Perdre aux tirs au but est toujours cruel pour une équipe », a déclaré Deschamps après le match.

« Kylian Mbappe est incroyablement triste, comme tous les joueurs, mais personne ne peut être en colère contre lui alors qu’il a pris la responsabilité de tirer le cinquième penalty. »

Cependant, Seferovic a marqué son deuxième but du match juste après 80 minutes lorsqu’il s’est accroché à un joli centre de curling du flanc droit pour donner à la Suisse une bouée de sauvetage et le remplaçant Mario Gavranovic a marqué un but stellaire peu de temps après pour envoyer le match en prolongation.

Mbappe a gâché une chance en or de sceller la victoire en prolongation après avoir été joué par Pogba, mais son tir sous un angle serré a percuté le filet latéral et le match a été décidé depuis le point de penalty.

Avec tout sur son coup de pied, Mbappe a vu son effort sauvé par Sommer pour compléter le retour remarquable de la Suisse et renvoyer la France à la maison après l’Euro.

« Personne ne croyait plus en nous à ce stade », a déclaré Sommer. « Nous avons senti que la France était devenue un peu complaisante et nous pensions peut-être qu’elle l’avait déjà gagnée. Nous avons donc utilisé cela à notre avantage. »

Le défenseur français Raphaël Varane a reconnu les mauvaises périodes de jeu de l’équipe dans le match.

« C’est extrêmement décevant. Nous avons complètement gâché notre première mi-temps. Nous avons réagi en deuxième mi-temps, mais nous leur avons ensuite laissé de l’espace et ils sont revenus », a-t-il déclaré.

« Les pénalités sont une loterie. Nous aurions pu marquer en prolongation car nous avons eu l’occasion de le faire. »

La prochaine étape pour la Suisse est un match de quart de finale contre l’Espagne, qui a battu la Croatie 5-3 dans un thriller en prolongation plus tôt dans la journée.