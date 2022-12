France vs Pologne – Rapport de match de football – 4 décembre 2022

Les buts d’Olivier Giroud et Kylian Mbappe ont assuré à la France une place en quarts de finale de la Coupe du monde dimanche avec une victoire convaincante 3-1 contre la Pologne.

Giroud semblait certain d’ouvrir le score dès le début alors qu’il arrivait pour exploiter un centre de backpost d’Ousmane Dembele dans un but ouvert, mais il n’a pas pu l’atteindre à temps. Giroud ne serait pas démenti cependant, emmenant la France en 44 minutes avec un superbe virage et un tir – son 52e pour Les Bleus et le faisant passer devant Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur masculin de tous les temps du pays.

Mbappe a doublé l’avantage de la France à la 75e minute avec une frappe puissante avant d’en ajouter une autre avec une finition enroulée sensationnelle dans le coin supérieur droit – son cinquième du tournoi.

La Pologne a marqué un but de consolation tardive grâce à un penalty de Robert Lewandowski. L’attaquant polonais a raté sa première tentative mais l’arbitre Jesus Valenzuela a ordonné qu’elle soit reprise, Lewandowski marquant le deuxième.

Le résultat signifie que la France poursuivra sa défense du titre de la Coupe du monde en quarts de finale contre les vainqueurs de l’Angleterre et du Sénégal, qui joueront plus tard dimanche.

La France a pris un départ dominant avant d’abandonner le ballon, cherchant à créer de l’espace dans le dos de la défense polonaise après que les premières incursions de Mbappe n’aient pas donné d’occasions nettes.

L’assurance de la Pologne était sur le point d’être récompensée à la 38e minute lorsque le tir précipité de Piotr Zielenski était paré par Lloris. Il est ensuite revenu sur le chemin du milieu de terrain mais sa deuxième tentative a été déviée par Theo Hernandez.

Jakub Kaminski a suivi, seulement pour que son tir soit arrêté près de la ligne de but par Raphael Varane.

A une minute de la pause pourtant, la tactique de la France a payé.

Mbappe a attiré la défense vers lui et a glissé le ballon sur le chemin de Giroud, qui a saisi le pouce d’espace dont il avait besoin pour couper le ballon devant Szczesny et marquer son troisième but du tournoi.

Giroud, 36 ans, qui n’avait pas marqué de but en Russie il y a quatre ans, avait égalé Henry avec 51 buts après avoir marqué un doublé lors de la victoire 4-1 des champions en titre contre l’Australie lors de leur premier match du Groupe D.

La France avait l’air décontractée, en particulier Mbappe, mais l’attaquant a réussi un tir ascendant effrayant qui est passé sous la barre avant de boucler un autre tir à couper le souffle dans le coin supérieur une minute après le début du temps additionnel.

Il s’agissait de ses quatrième et cinquième buts au Qatar, et Mbappe est devenu le premier joueur à marquer neuf buts en Coupe du monde avant son 24e anniversaire, après en avoir marqué autant que l’Argentin Lionel Messi.

Un handball de Dayot Upamecano a donné à Lewandowski une chance de marquer un but de consolation avec un penalty qui a d’abord été sauvé par Lloris avant d’être repris – et marqué – car le gardien n’avait pas les pieds sur la ligne.